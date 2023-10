Putin zemřel, proběhl převrat, vládne za něj dvojník. Hádejte, kdo to šíří po českém internetu...

reklama

Telegramový kanál General SVR už v minulém týdnu vypustil informaci, že šéf Kremlu Vladimir Putin prodělal zástavu srdce. Údajně se ale podařilo ruského prezidenta resuscitovat a jeho stav stabilizovat.

Informace dost zásadně zpochybňuje video, na kterém prezident Putin komentuje antisemitské útoky v Machačkale. Tedy událost, která se rozhodně nedala prognózovat a předtočit.

Psychiatrička Džamila Stehlíková však informace z „generála“ bere zcela vážně. Dokonce jej označuje za velký telegramový kanál. „Regionální elity se připravují na rozpad Ruska, který by mohl začít po smrti Putina. Šéf Čečenska Kadyrov vytváří jednotky pro boj s FSB. 100x nebezpečnější je Tatarstán: má zdroje a elity na to, aby vyhlásil nezávislost na Moskvě. Ruská armáda je na Ukrajině,“ uvedla v sobotu Džamila Stehlíková na sociální síti X.

Dnes odpoledne opět upozornila na další zprávu zveřejněnou na telegramovém kanálu General SVR stále tvrdící, že Vladimir Putin je skutečně mrtev, ale Rusko se snaží tuto informaci před světem ututlat. „Velký ruský telegramový kanál ‚General SVR‘ tvrdí, že Putinova smrt je státní tajemství, na jeho místo nastoupil jeho dvojník. V Rusku došlo ke státnímu převratu. Moc údajně přešla do rukou šéfa bezpečnostní rady Patruševa. Probíhají jednání o konečném složení budoucí vlády v Rusku,“ cituje text z telegramu General SVR psychiatrička.

Velký ????telegramový kanál „Generál SVR“ tvrdí, že Putinova smrt je státní tajemství, na jeho místo nastoupil jeho dvojník. V Rusku došlo ke státnímu převratu. Moc údajně přešla do rukou šéfa bezpečnostní rady Patruševa.

Probíhají jednání o konečném složení budoucí vlády v Rusku. pic.twitter.com/eYnrrhNJSt — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) October 30, 2023

Už loni v dubnu Džamila Stehlíková, která má v oblibě dělat diagnózy na dálku, tvrdila, že Putin má rakovinu štítné žlázy. „Yep, Putin má rakovinu štítné žlázy, která byla diagnostikována až v roce 2016; léčí ho best in Russia chirurg na rakovinu štítné žlázy Jevgenij Selivanov,“ poznamenala Stehlíková. „Putin měl problémy s hlasivkami už od r. 2014, je pozorován ORL. Peskov vše popírá, jak to umí jen mluvčí orientálních despotů,“ dodala tehdy Stehlíková.

Pro CNN Prima NEWS uvedla, že kdyby Putin, který má podle ní rakovinu, nebyl prezident, už by nebyl naživu. „Poslední vyšetření ukazují, že má vedle sebe onkologa a skupinu neurochirurgů, takže se spekuluje také o rakovině míchy. Když se na Putina dívám, nevypadá jako v posledním tažení. Politici vzácně umírají u moci. Strašně jim pomáhá, že ji mají,“ uvedla ve vysílání CNN Prima NEWS Stehlíková loni v dubnu.

Vladimíra Putina pohřbila už minulý týden. Když její tvrzení bylo vyvráceno, odepsala na síti X „každopádně je to velmi, velmi dobrá zpráva, i když to nebude pravda“.

Jak ParlamentníListy.cz informovaly, Stehlíková, která se prezentuje svým titulem a odborností v oblasti psychiatrie, se v minulosti vyjadřovala i ke zdravotním problémům současné hlavy státu Česka. V době vážných zdravotních problémů prezidenta při sestavování vlády na podzim 2021 například prohlásila, že abstinence Miloše Zemana v nemocnici vedla k náběhu na delirium tremens, což mělo také jeho léčbu v září v Ústřední vojenské nemocnici prodloužit. „Lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy,“ uvedla také a zauvažovala o psychóze, která alkoholové delirium často provází, ale i o poškození mozku. Kvůli svým výrokům psychiatrička čelí žalobě.

Kritizovala také to, že se pravidelně neschází lékařské konzilium k posouzení Zemanova zdravotního stavu. „Pan prezident není zdráv, to vidí každý laik na první pohled. Přece nejde takhle se starat o hlavu státu. Soud otevře lidem oči, že to není v pořádku. Jde mi o to, abychom neopakovali stejné chyby. To, jak dopadnu já, je mi jedno,“ uvedla tehdy pro iDNES.cz.

Psychiatrička Stehlíková byla také jednou z těch, od které na podzim 2021 získal psychiatrické posouzení Andrej Babiš mladší. Ten lékařskou zprávu, v níž stálo, že mu nic nebrání k účasti ve vyšetřování kauz spojených s jeho otcem Andrejem Babišem, poté předal policii.

Psali jsme: „Oni kecají.“ Putinovo zdraví: Vše jinak Obviňovali Zemana, sami se chovají tisíckrát hůře. Pavel překročil všechny diplomatické meze, říká Kobza Džamila Stehlíková má nový objekt. Pohřbívá Kadyrova, ten se prochází v dešti Džamila Stehlíková: Zeman je proruský schválně, Babiš z blbosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE