Putin zvedl Fialovi preference

Společnost SANEP uveřejnila předvolební průzkum. Pokud by se volby konaly v únoru 2022, vyhrálo by je hnutí ANO Andreje Babiše se ziskem 28,7 procent hlasů. Šéf ODS a současný premiér Petr Fiala by s ODS získal 17,3 procenta hlasů, což je oproti minulému měsíci o 2,6 procenta více. Třetí by skončil Tomio Okamura z SPD s 11,2 procenty hlasů. Lidovci, ČSSD i komunisté by stáli mimo Sněmovnu. Průzkum se konal 24. až 28. února, tedy již po Putinově invazi na Ukrajinu.

Je tu další z řady předvolebních průzkum. A stejně jako ty předchozí, i tento ukázal, že by volby vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše se ziskem 28,7 procenta hlasů. V říjnových volbách do Sněmovny Babišovo hnutí získalo 27,1 procenta hlasů. Druhá ODS by získala 17,3 procenta hlasů.

Pokud by se sečetly předpokládané volební zisky ODS, lidovců a TOP 09, tedy stávající vládní koalice SPOLU, koalice by získala 28,3 procenta hlasů - ODS se 17,3 procenty hlasů, TOP 09 se ziskem 6,4 procenta hlasů a KDU-ČSL se ziskem 4,6 procenta hlasů. Samostatně by lidovci vypadli ze Sněmovny. Ve volbách z října 2021 získala koalice 27,8 procenta hlasů.

Druhá opoziční strana SPD by získala 11,2 procenta hlasů.

Hnutí STAN by získalo 9,5 procenta hlasů a Piráti 5,2 procenta hlasů. Samostatně by tak Piráti jen těsně pronikli do Sněmovny. V koalici se STAN by získali 14,7 procenta hlasů. V říjnových volbách v loňském roce získala tato koalice 15,6 procenta hlasů.

Podle tohoto průzkumu by mimo Sněmovnu zůstali vedle lidovců i sociální demokraté se ziskem 3,7 procenta a komunisté by získali už jen 2,4 procenta hlasů, Zelení by získali 1,2 procenta.

