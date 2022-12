Putinovi klesá podpora. Ruská opozice na to má data

reklama

Optimismus ruské opozice vychází z dat, která si svými cestami zjišťuje a vyhodnocuje už od roku 2013. Pracuje s dostupnými statistickými metodami, jako jsou telefonické a internetové průzkumy, nebo fokusní skupiny. Oddělení pro výzkum veřejného mínění vypracovává alespoň jeden materiál každý měsíc.

Od února, kdy začala válka, prý průzkumníci mají značně ztíženou úlohu. Lidé se bojí, buď se odmítají úplně vyjádřit, nebo uvádějí takové odpovědi, aby je neohrozily. Položit třeba otázku „Podporujete válku?“ je dnes zcela bezpředmětné, když za negativní odpověď hrozí nepodmíněné odnětí svobody.

Sama účast v průzkumu je dnes obrovskou občanskou odvahou, což má za důsledek zkreslení vzorku. I se zohledněním těchto nepřesností je ale podle Volkova zřejmé, že trendy se začínají obracet.

Jak dokazuje na grafech, během jediného měsíce klesl počet těch, kteří označují kremelskou „zvláštní vojenskou operaci“ za úspěch z 23 na 14 procent. Opačný názor naopak posiluje.

Důležitějším signálem ale podle něj je, že řada lidí si nepříjemné pravdy ještě nechce připustit. Nejčastěji uvádějí, že na celkové posouzení je ještě příliš brzo, nebo že celý kontext operace nedovedou posoudit.

Volkov k tomu doplňuje, že kremelská propagandistická mašinerie dnes pracuje 24 hodin denně sedm dní v týdnu a přesvědčuje občany, že válka probíhá úspěšně a podle plánu. Přesto tomuto příběhu věří už pouhá jedna sedmina dotazovaných.

Zbylých šest sedmin se rozhodně nestalo sympatizanty Alexeje Navalného, ale nejsou připraveni automaticky kupovat vše, co jim Kreml nabízí k uvěření.

„Proč Rusové ztrácejí důvěru v Putinovy propagandistické narativy? Odpověď je zřejmá: díky mobilizaci si uvědomili, co se vlastně děje,“ myslí si opozičník Volkov. Ukrajinské události podle něj nějakým způsobem zasáhly prakticky každou ruskou rodinu a šokovalo to především ty, kteří věřili v „Putinovu stabilitu“.

Ještě v srpnu, před vyhlášením mobilizace, věřilo 35 procent, že ruská armáda má nadprůměrnou úroveň, ale pouhých 15 procent, že podprůměrnou. V listopadu už se poměr otočil na 20:28.

K armádě, která prohrává, je špatně vyzbrojena a není připravena na boj se samozřejmě nechce připojit nikdo. I proto podle Volkova Vladimir Putin dementuje zprávy o druhé vlně mobilizace, i když to podle opozičního předáka jsou lži a mobilizace se chystá.

I mezi příznivci Vladimira Putina se popularita války měsíc od měsíce výrazně zmenšuje.

Z toho podle Volkova vyplývá několik věcí. Za prvé, že Putinova propaganda dosáhla hranice své účinnosti.

Za druhé: Kreml bude mít vážné potíže s příští vlnou mobilizace.

„Každé procento podpory, které Putinova válka ztratí, se promítne do nižší morálky armády, do logistických komplikací mobilizace, do dalších vojenských porážek agresorů, do brzkého konce války, do zachráněných životů,“ věří Leonid Volkov.

Z toho vyplývá úkol pro opozici. A to mluvit s lidmi, kteří jsou ochotní poslouchat i jiné narativy.

To je podle něj dnes ten nejdůležitější příspěvek k porážce Putina.

