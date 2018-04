Pyšná eurokomisařka Jourová: Nedávno na mě poslanci od Le Penové pískali. Byl to pro mě vrchol mé kariéry. Okamuru v koalici bych nevydýchala

Eurokomisařka Věra Jourová v rozhovoru pro týdeník Respekt vysvětlila nejen to, proč je podle ní nemyslitelné, aby byl Andrej Babiš postaven mimo post premiéra, ale příblížila i jeho politické cíle. Prozradila také, proč by nesnesla, kdyby se vláda opírala o podporu SPD a jak pravděpodobně fungují manipulace voleb na sociálních sítích.

O společnosti Cambridge Analytica je v současné době slyšet především ve spojení s manipulací voleb, ovlivňováním voličů a dezinformační kampaní. Právě kvůli tomu podle serveru iHNed.cz vznikly obavy, zda volby v mnoha státech byly skutečně nezávislé. „Zneužili jsme Facebook a hrabali jsme se v profilech milionů lidí, kteří o tom neměli tušení, a Facebook to věděl,“ uvedl ve svém prohlášení například whistleblower Christopher Wylie.

Podle eurokomisařky je pravděpodobné, že jisté algoritmy, které fungují na sociálních sítích, byly zneužité. „Když si o mně někdo zjistí, kam směřuje moje uvažování, čeho se bojím, a potom na mě nějak zacílí, začne mě někam posunovat, je to nebezpečné,“ uvedla Jourová s tím, že zřejmě k tomu došlo v případu firmy Cambridge Analytica.

V současné době se proto vyšetřuje, jestli byla porušena pravidla na ochranu soukromí a zda lidé dali souhlas k tomu, aby někdo sbíral z jejich facebookových profilů jejich údaje a dál s nimi komerčně pracoval. „Podle mého názoru jim nebylo řečeno, že k tomu dojde a bude je to zpátky ovlivňovat v jejich politických preferencích, byla to lež, když bylo lidem tvrzeno, že půjde jen o výzkum,“ dodala v rozhovoru pro Respekt s tím, že infomace mohly být zneužity k ovlivnění lidí ve volbách.

Jak přesně může tímto způsobem k politické manipulaci docházet, to je podle eurokomisařky těžké nyní určit. „Já sama jsem se setkala s tím, že političtí marketéři zjišťují od lidí jejich preference, zájmy, dělá se to přes různé ankety či uzavřené skupiny. Někdo o lidech vytvoří osobnostní profil a pak jim bez jejich vědomí na míru ušije zprávy,“ míní Jourová, podle které jsou pak lidé těmito zprávami zavalováni a tím se zafixuje jejich politický názor.

A jelikož má eurokomisařka na starosti i otázku občanství, demokratických hodnot, svobodu vyjadřování a přístupu k informacím, zadala analýzu, pokud by skutečně došlo k ovlivňování voleb, která pomůže zjistit, jestli máme legislativu, která nezákonné zjištění osobních dat za účelem politické manipulace zakazuje. „Kdybychom ji totiž neměli, je to velký problém. V komisi probíhá i jednání o tom, jakým způsobem se postavíme ke stále rozšířenějším dezinformacím,“ uvedla s tím, že se snaží zjistit, jaká je síla dezinformačních kampaní a odkud plynou. „Když zjistím, že legislativa chybí, budeme o tom muset jednat s členskými státy,“ dodala.

V květnu prý také vstupuje v platnost nové nařízení o ochraně dat, cílem bude vrátit lidem možnost mít osobní data pod kontrolou. „Tedy, že když dám internetové firmě souhlas k jejich využití, budu přesně informována o tom, k jakému účelu budou použita,“ upřesnila Jourová a doplnila, že když dotyčný bude chtít data použít jinak, bude o tom muset uživatele uvědomit. „Když to neučiní, bude mu hrozit vysoká sankce,“ řekl eurokomisařka.

Dále pohovořila i o tom, jak se podle ní vyvíjí brexit, nepřátelský by prý být neměl, je ale potřeba nastavit jasná pravidla. „Pokud Britové chtějí odejít ze společného trhu, stanou se běžnou třetí zemí bez zvláštních privilegií. Chceme ale, aby zůstali naším silným strategickým partnerem, především v oblasti bezpečnosti,“ uvedla Jourová a zdůraznila, že například otrávení dvojitého agenta Skripala a společná reakce na to, tedy vyhoštění ruských diplomatů, ukazuje, že jsme v důležitých věcech všichni na jedné lodi.

Uřesnila však, že po odhlasování brexitu značně tratíme na tom, když odchází druhá nejsilnější ekonomika a odchází nám zásadní partner pro nacházení rozumných řešení pro Evropu. I v Česku jsou však stále častěji slyšet lidé, kteří chtějí z Unie odejít stejně jako Britové. „Naše vláda by měla vyčíslit přesně dopady, co bude den poté, kdy k tomu dojde. Velká Británie je přece precedens. Nastal chaos, nejistota,“ zdůrazila eurokomisařka s tím, že ve fungování Evropské unie sice vidí řadu nedostatků, ale řešením není něco zničit, ale naopak to vylepšovat. „Nemůžeme být mimo Unii druhé Švýcarsko, to jsou iluze. Investoři, kteří přišli do Česka, by se odstěhovali. České firmy exportující na evropský trh přijdou o zakázky, lidé přijdou o práci.

Premiér Babiš spodle Jourové o EU hovoří účetním způsobem, jsou proto potřeba další, kteří ji musí prezentovat i přes něco jiného než přes peníze. „Dá se ukazovat, že evropský prostor zaručuje rovnost lidí před zákonem, že z toho není nikdo vyňat. Že lidská práva jsou stejná pro všechny,“ připomněla a zmínila, že když tato slova nedávno vyslovila v Evropském parlamentu, tak na ni členové Národní fronty Marine Le Pen pískali. „To považuji za vrchol své politické kariéry, jelikož zrovna tyto strany jsou přesně ty, které vykřikují, že tady není rovnost a některé priviliegujeme, to ale není pravda a nesmí být pravda,“ dodala.

Babišova jednání o sestavení nové vlády komplikuje a brzdí hlavně jeho trestní stíhání, to je totiž pro další strany velkou překážkou. Takové gesto, že by ho v jeho funkci nahradil někdo jiný, však, podle Jourové, udělat nemůže. „Nemůže se zavděčit všem, ctím presumpci neviny, vyhrál volby a ANO vznikalo s Babišem jako silným lídrem a na základě jeho prvotního impulzu,“ upřesnila s tím, že ANO není stranou jednoho může, ale mnoha schopných lidí.

„Babiš má velké plány pro Česko. Chce prosadit řadu infrastrukturních projektů, snížit dluh, zvýšit ekonomickou prosperitu, nebojím se toho slova, že je geniální mozek na peníze,“ zdůraznila Jourová, podle které je premiér v demisi přesvědčený, že k tomu všemu bude mít dostatečnou razanci právě on, stejně jako k rozprášení různých mafiánských struktur.

Hlavním politickým cílem Andreje Babiše je podle eurokomisařky i to, aby měl vládu s důvěrou. „Je si vědom toho, že ústavně není dlouhodobě udržitelné, aby vládl bez důvěry. Pokud se tvoří koalice, tak je úplně standardní dělat kompromisy. Já bych ČSSD, která by mohla ve vládě být, vnitro dala,“ sdělila Jourová, která by však naopak podle svých slov nevydýchala Okamuru. Podporu komunistů ze strany Parlamentu by asi prý asi přestála.

