Pekarová Adamová (TOP 09): Stojíme pevně po boku našich polských přátel

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová navštívila Polsko. Ve Varšavě jednala s předsedou polského Sejmu Szymonem Hołowniou i s šéfkou Senátu Małgorzatou Kidawou-Błońskou o meziparlamentní spolupráci a aktuálních bezpečnostních otázkách. Paní předsedkyně vyjádřila svým polským kolegům plnou podporu při ochraně svého území před útoky ze sousedního Ruska a Běloruska.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová uskutečnila pracovní cestu do Varšavy. V polské metropoli se nejprve setkala se svým protějškem, maršálkem Sejmu, Szymonem Hołowniou.
„Česká republika a Polsko jsou si blízkými partnery, a to nejen geograficky, ale především hodnotově. Meziparlamentní vztahy jsou pevnou součástí tohoto partnerství a jsem ráda, že je dále rozvíjíme – jak na úrovni předsedů, tak v rámci výborů a skupin přátel. Vzhledem k aktuálnímu dění je však zřejmé, že spolupráce je důležitější než kdy dříve. Útok ruských dronů, který zasáhl i území Polska, jasně ukazuje, že Putinův režim testuje obranyschopnost NATO a ohrožuje celou Evropu,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.
O aktuálních bezpečnostně-geopolitických otázkách pak paní předsedkyně jednala i s šéfkou polského Senátu Małgorzatou Kidawou-Błońskou či členy meziparlamentní skupiny přátel Polsko-ČR.
„Polsko a Česká republika jsou dlouhodobě strategickými cíli na poli války, kterou proti nám vede ruský režim s podporou běloruského diktátora Lukašenka. Chci jasně říci, že naše vláda stojí v této mimořádné zkoušce pevně po boku našich polských přátel,“ zdůraznila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, pro kterou šlo pravděpodobně o poslední zahraniční cestu v čele dolní parlamentní komory.
Ing. Markéta Pekarová Adamová
autor: PV