Pekarová Adamová (TOP 09): Stojíme pevně po boku našich polských přátel

15.09.2025 15:17 | Monitoring

Předsedkyně Sněmovny ve Varšavě jednala o česko-polské meziparlamentní a bezpečnostní spolupráci.

Pekarová Adamová (TOP 09): Stojíme pevně po boku našich polských přátel
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová navštívila Polsko. Ve Varšavě jednala s předsedou polského Sejmu Szymonem Hołowniou i s šéfkou Senátu Małgorzatou Kidawou-Błońskou o meziparlamentní spolupráci a aktuálních bezpečnostních otázkách. Paní předsedkyně vyjádřila svým polským kolegům plnou podporu při ochraně svého území před útoky ze sousedního Ruska a Běloruska.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová uskutečnila pracovní cestu do Varšavy. V polské metropoli se nejprve setkala se svým protějškem, maršálkem Sejmu, Szymonem Hołowniou.

„Česká republika a Polsko jsou si blízkými partnery, a to nejen geograficky, ale především hodnotově. Meziparlamentní vztahy jsou pevnou součástí tohoto partnerství a jsem ráda, že je dále rozvíjíme – jak na úrovni předsedů, tak v rámci výborů a skupin přátel. Vzhledem k aktuálnímu dění je však zřejmé, že spolupráce je důležitější než kdy dříve. Útok ruských dronů, který zasáhl i území Polska, jasně ukazuje, že Putinův režim testuje obranyschopnost NATO a ohrožuje celou Evropu,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

O aktuálních bezpečnostně-geopolitických otázkách pak paní předsedkyně jednala i s šéfkou polského Senátu Małgorzatou Kidawou-Błońskou či členy meziparlamentní skupiny přátel Polsko-ČR.

„Polsko a Česká republika jsou dlouhodobě strategickými cíli na poli války, kterou proti nám vede ruský režim s podporou běloruského diktátora Lukašenka. Chci jasně říci, že naše vláda stojí v této mimořádné zkoušce pevně po boku našich polských přátel,“ zdůraznila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, pro kterou šlo pravděpodobně o poslední zahraniční cestu v čele dolní parlamentní komory.

Ing. Markéta Pekarová Adamová

  • TOP 09
  • předsedkyně PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Lidé už nechtějí Ukrajinu. Polské vedení má obavy
Odpoví NATO Rusku? „Záleží, co Poláci najdou.“ Zaorálek a Votápek ve při
Zeman o ruských dronech. Překvapil i v Polsku
Ministerstvo obrany: Česká republika pomůže Polsku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Polsko , TOP 09 , vláda , Pekarová Adamová

autor: PV

Zdravé školní jídelny a kvalitní výživa od útlého věku

Jsem jedině pro, ale uvědomujete si, že právě zdravou stranu si čím dál víc lidí nemůže dovolit? Vždyť už teď řada rodičů nemá ani peníze na školní obědy, a jestli by byli kvalitnější, což jsem pro, asi by byli i dražší, a tím pádem na ně nebude mít ještě víc lidí. Nebo máte snad řešení? Jaké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Fiala: Dálnice D52 z Brna na Vídeň je na dosah

16:20 Premiér Fiala: Dálnice D52 z Brna na Vídeň je na dosah

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavbě dálnice D52