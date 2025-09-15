Jenom tisíce? ČT špatně odhadla, tak jí to hezky spočítali

13. září proběhla v Londýně protiimigrační demonstrace. O shromáždění pak informovala velká světová média, většinou s poznámkami typu, že se jednalo o „krajně pravicové“ shromáždění. Jako o krajně pravicové demonstraci o setkání psaly například katarská Al-Džazíra, deník Guardian, BBC nebo americké NPR. Tato média se víceméně shodují na číslech, totiž „110.000“, „něco přes 100.000“ a „několik desítek tisíc“. Pouze BBC, v pozdější zprávě o zraněných policistech, uvedla, že se akce zúčastnilo „až 150.000 lidí“.
V podobném duchu o situaci informovala i Česká televize. Ta dokonce za začátku informovala o pouhých tisícovkách lidí. „V centru Londýna se tisíce lidí účastní protiimigračního protestu pořádaného krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. V britské metropoli se koná taky protidemonstrace – takzvaný Pochod proti fašismu. Bezpečnost na akcích zajišťuje přes tisíc policistů,“ uvedla ČT. S pozdější aktualizací: „Na londýnské protiimigrační demonstraci krajně pravicového aktivisty Robinsona se podle odpoledních policejních odhadů sešlo přibližně 110.000 lidí.“
AKTUALIZACE: Na londýnské protiimigrační demonstraci krajně pravicového aktivisty Robinsona se podle odpoledních policejních odhadů sešlo přibližně 110 000 lidí.— ČT24 (@CT24zive) September 13, 2025
Ke zpravodajství České televize měl výhrady radní ČT Pavel Matocha. Zejména k uvedenému počtu. „Rudé právo psalo, že je nás tu málo... Informování České televize o londýnské demonstraci za svobodu slova a proti nelegální a neregulované migraci připomíná informování Československé televize o demonstracích v roce 1989,“ nedržel se radní v přirovnání zkrátka.
Připomenul, že si ČT ve Velké Británii vydržuje vlastního zpravodaje, v tomto případě zpravodajku Katarínu Sedláčkovou. „A přesto odpoledne nejprve informuje o ‚tisících demonstrantech‘, pak přidá na ‚desetitisíce‘ a večer to opraví na ‚přes sto tisíc‘. Z dostupných záběrů ze sobotní londýnské demonstrace to vypadá, že realita byla spíše několik set tisíc,“ vymezil se na základě videí.
Ale šlo nejen o počty. „Ještě horší je nálepkování demonstrantů za svobodu slova a proti nelegální migraci jako ‚krajních pravičáků‘. Z hlediska obsahu: co je na podpoře svobody slova a odporu k nelegální migraci krajně pravicového? A z hlediska účastníků: to asi ‚krajní pravice‘ bude muset v Londýně vyhrát volby, když má tolik příznivců, kteří jsou ochotni obětovat sobotní odpoledne na politickou demonstraci.“
„Zpravodajka ČT Katarína Sedláčková ve svém pětiminutovém vystoupení použila sousloví ‚krajní pravice‘ desetkrát. Škoda, že selhal i moderátor ve studiu ČT, že se své kolegyně nezeptal, co podle ní to označení ‚krajní pravice‘ znamená. Možná bychom se dozvěděli, že ‚krajní pravice‘ v jejím chápání znamená všechno, co je napravo od Pirátů,“ rýpl si Matocha.
V těchto výhradách není radní ČT sám. Člen RRTV Vadim Petrov míní, že ČT v počtech demonstrantů lhala. „Budou volby a nemá už smysl vést věčné debaty – třeba o tom, jak ČT lže o tisících protestujících v Londýně, potom o více jak jednom stotisíci, když jich nejspíš bylo kolem milionu, možná několika milionů...“ podotkl v širším příspěvku o svobodě slova.
Upozornění přišlo také od předního publicisty Aleše Borovana, že ČT touto reportáží několikanásobně překročila svůj vlastní kodex. Jednak mu vadí podhodnocené odhady počtu účastníků, tedy „přes 100.000“ a někdy i „desetitisíce lidí“. Borovan ale zahraniční zpravodajce Sedláčkové vyčítá i přílišné ohánění se termínem „krajní pravice“, aniž by přišlo vysvětlení, proč je použit. „Rovněž chyběl nezbytný kontext – například údaje o počtech migrantů a o konkrétních problémech, které migrace ve VB způsobuje, například v ekonomice, v bezpečnosti nebo v cenách a dostupnosti bydlení,“ podotýká Borovan s citací pasáží Kodexu ČT, které ČT podle něho porušila.
„Odbyté zpravodajství z britských masových protestů tak nastoluje legitimní otázku, proč si ČT vydržuje za drahé peníze post zpravodaje ve Velké Británii, pokud je výsledkem zpravodajský obsah, který nedosahuje základních novinářských standardů a nedodržuje vlastní kodex instituce,“ táže se Borovan. A odkazuje na průzkum STEM, dle kterého 58 % respondentů nevěří veřejnoprávní televizi.
Že se demonstrace v Londýně zúčastnilo mnohem více lidí, než uváděla ČT, ale i jiná mainstreamová média, může svědčit například video z helikoptéry. Ale také to, že i v článku Guardianu se píše, že „rozsah protestů mnohonásobně předčil policejní předpoklady“. A že se demonstranti nevešli k Whitehall (sídlo britského parlamentu, pozn. red.).
??NEW: TOMMY ROBINSON HIRES HELICOPTER TO EXPOSE MEDIA LIES ??????— British Intel (@TheBritishIntel) September 14, 2025
Beautiful scenes as aerial footage captures the true scale of the London Free Speech Rally - with millions filling the streets.
?? Robinson anticipated MSM would downplay the numbers
?? Helicopter footage shows a… pic.twitter.com/rSGwc7aBig
autor: Karel Šebesta