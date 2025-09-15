Premiér Fiala: Dálnice D52 z Brna na Vídeň je na dosah

Dálnice D52 z Brna na Vídeň je na dosah!
Dnes jsme u Nových Mlýnů představili finální řešení nejnáročnějšího úseku přes vodní nádrž. Poslední velká překážka padla a stavba může začít.
Stavět se začne během dvou let, hotovo bude do roku 2032. Pro stovky tisíc lidí znamená dálnice kratší, plynulejší a bezpečnější cestu do Vídně a po jižní Moravě.
Vláda investovala do dopravní infrastruktury 500 miliard korun. V tomto volebním období otevíráme přes 200 km nových dálnic a připravujeme další, aby do roku 2033 bylo hotovo klíčové spojení, které jižní Morava zaslouží.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV