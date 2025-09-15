Občan neunesl pohled na výši průměrné mzdy v Česku

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla v 2. čtvrtletí roku 2025 o 7,8 %. Podle Českého statistického úřadu tak průměrná nominální mzda činí 49.402 Kč. Spotřebitelské ceny se ovšem za uvedené období zvýšily, proto po zohlednění inflace vzrostla reálná průměrná mzda o 5,3 %. Je však nutné zdůraznit, že z hrubé mzdy jsou odváděny povinné platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a zálohy na daně z příjmů.
Medián mezd činí 41.115 Kč. Medián je prostřední hodnota mzdy, kdy polovina zaměstnanců bere méně a polovina více. Na rozdíl od průměrné mzdy se nezjišťuje přímo z podnikových výkazů, ale odhaduje se pomocí statistického modelu z výběrových šetření.
A jaké jsou rozdíly v regionech? Podle údajů z Českého statistického úřadu dosáhla v druhém čtvrtletí roku 2025 nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda 62.307 Kč, a to v hlavním městě Praze.
Druhá nejvyšší průměrná mzda je ve Středočeském kraji, kde činila 52.381 Kč. Nad celostátním průměrem se pohyboval ještě Jihomoravský kraj s hodnotou 48.049 Kč, i když již jen nepatrně pod hranicí 50 tisíc korun.
Naopak nejnižší průměrná mzda byla zaznamenána v Karlovarském kraji, a to ve výši 41.944 Kč. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou hrubou mzdou je tak přes 20 tisíc korun.
Většina ostatních krajů se přitom pohybuje spíše pod celostátním průměrem. Pod hranicí 45 tisíc korun se nacházejí Vysočina, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj.
Kovanda: rychlejší růst mezd vysokopříjmových osob přispívá k rychlejšímu růst cen nemovitostí
Nad průměrnými hrubými mzdami se pozastavil u večerních zpráv jeden z uživatelů platformy X a zpochybnil, zda výše průměrné mzdy skutečně odpovídá realitě. „Jestli tohle je průměrná mzda v reálu, tak já jsem čínskej kloboučník,“ divil se uživatel a vyjádřil skepsi nad tím, že běžní zaměstnanci reálně vydělávají částky blízké průměrné mzdě.
Jestli tohle je průměrná mzda v reálu, tak já jsem čínskej kloboučník. Přemýšlím, která (například) prodavačka ve stř. kraji má třeba alespoň 40k? Ne, nemyslím 52, alespoň třeba těch 40 ... jestli se pletu, opravte mě ???>? pic.twitter.com/6KJFJOeXIu— Blahoslav Houžvic (@HouzvicRendl) September 14, 2025
O rozevírajících se nůžkách mezi bohatšími a chudšími lidmi v české společnosti se rozepsal také hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Ačkoliv uznal, že růst mezd v Česku v 2. čtvrtletí roku 2025 překonal expertní očekávání, pohled pod povrch podle něj ale ukazuje, že situace není tak příznivá, jak by samotný údaj o růstu mohl naznačovat.
Kovanda nejprve připomíná, že průměrná mzda roste rychleji než mzda mediánová. „Tedy se rozevírají nůžky mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými, kteří neregistrují tak citelný nárůst jako ti bohatší,“ vysvětluje ekonom.
Upozorňuje též na skutečnost, že bohatší lidé mají obecně vyšší sklon ke spotřebě. Ekonomický růst Česka tak brzdí i nízká míra úspor.
Nerovnoměrný růst mezd zároveň tlačí na trh s nemovitostmi. „Relativně rychlejší růst mezd vysokopříjmových přispívá k rychlejšímu růst cen nemovitostí, do nichž bohatší své volné peníze zhusta investují. Přispívá tedy k výraznějšímu růstu nájmů, které pak platí nízkopříjmoví, jimž ovšem tedy mzdy, jak víme, stoupají pomaleji,“ tvrdí Kovanda.
V posledním bodě ekonom dodává, že navíc díky zrušení superhrubé mzdy se kupní síla průměrné čisté mzdy vrátila na úroveň roku 2020. Kupní síla hrubé mzdy zůstává na úrovni roku 2019.
„Zrušení superhrubé mzdy nahrálo opět spíše bohatším,“ uvádí Kovanda. „Těm s vyšším sklonem k úsporám, což se projevuje podobně jako růst průměrné mzdy převyšující růst mzdy mediánové. Tedy ještě vyšším růstem cen nemovitostí a zhoršením dostupnosti bydlení zejména pro nízkopříjmové,“ píše v komentáři na X.
Růst mezd v Česku ve druhém čtvrtletí citelně překonal expertní očekávání. Pohled pod povrch ale odhaluje, že situace je méně příznivá, než samotný údaj o růstu naznačuje. A zároveň odpovídá na to, proč se společnost stále polarizuje.— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) September 3, 2025
1) Průměrná mzda nedále roste rychleji než…
Prouza: Drahota v Česku? Ani náhodou
Růstem průměrné mzdy se zabýval i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Tomáš Prouza, který na základě údajů z ČSÚ srovnal růst průměrné mzdy a ceny 25 základních potravin podle spotřebního koše. Konkrétně porovnával rok 2019 oproti současnosti, tedy oproti druhému čtvrtletí 2025.
A výsledek? Prouza na X sdílel grafiku SOCR ČR, ze které vyplývá, že průměrná mzda měla od roku 2019 vzrůst o 44,9 %. Ceny základních potravin vzrostly o 18,6 %.
„V košíku základních potravin jsou dnes dražší jen 4 položky z 25. Zbytek potravin je díky růstu mezd dostupnější,“ uvádí SOCR ČR.
Drahota v Česku? Ani náhodou. Srovnali jsme růst průměrné mzdy a cen 25 základních potravin podle spotřebního koše, rok 2019 (tedy poslední předkrizový) oproti současnosti.— Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) September 15, 2025
Výsledek?
?průměrná mzda plus 44,9 %
?cena základních potravin 18,6 %#SledujteFakta pic.twitter.com/s0iABis4G7
autor: Alena Kratochvílová