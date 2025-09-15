V ČT Rajchla utnuli, tak to řekl v Boleslavi. Natvrdo

Na hosty čekal plný sál Domu kultury v Mladé Boleslavi. Začátek debaty se oproti původním předpokladům posunul o třicet minut, což debatující k pobavení publika i okomentovali. „Prahu už Piráti zahřibovali takovým způsobem, že se z ní nedá v rozumném čase dostat ven,“ zavtipkoval na úvod předseda pražské organizace SPD Josef Nerušil. A Jindřich Rajchl si přisadil, že kvůli paní Černochové musel doma nechat své „nevkusné porsche“, aby ji už nadále nepohoršoval, tak mu to tak nejelo.
Po úvodních slovech Jindřich Rajchl rozehřál publikum podporou obou debatních partnerů. „Oba kluky bych rád viděl v poslaneckých lavicích, zaslouží si to,“ řekl s poukazem na fakt, že oba debatní partneři se nacházejí ve svých krajích na třetích pozicích a je zapotřebí proto zabojovat o každý jednotlivý hlas. Protože se jedná o tzv. velké kraje, podle průzkumů volebních preferencí by zisk tří pozic neměl být ve Středočeském kraji i v Praze nereálným cílem. Není pak ani vyloučeno, že konečným pořadím kandidátů zamíchají i voliči, protože téma kroužkování populárních osobností v letošních volbách silně rezonuje a reakce obecenstva dávala najevo, že jak Tomáš Doležal, tak i pražský host Josef Nerušil mezi diváky podporu mají.
Na úvod přišlo téma spolupráce vlasteneckých stran. Jindřich Rajchl pochválil spolupráci mezi pražskou organizací PRO a SPD. „Funguje nám to tam dokonale a Pepa je člověk, který dělá maximum pro to, aby uspělo nejenom hnutí SPD, ale i celý náš společný projekt.“ Josef Nerušil pak připomenul, že právě v městské části Praha-Řepy vznikla při komunálních volbách 2022 historicky jedna z prvních koalic mezi SPD, PRO a Trikolorou.
Josef Nerušil s Jindřichem Rajchlem a Tomášem Doležalem
Nyní proběhlo kolečko soudních žalob na údajně skryté koalice, které sice dopadly zatím pro napadené subjekty vítězně. Zároveň vyjádřil i obavy z kreativity Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, že zasáhnou a pokusí se mandáty zvolených poslanců zrušit. Jindřich Rajchl pak nabídl přítomným řešení.
„Nejlepší zbraní je přijít k volbám v co největším počtu, protože když budeme mít přes jedenáct procent, tak celá ta habaďůra postrádá jakýkoliv smysl,“ řekl Rajchl s odkazem na jedenáctiprocentní uzavírací klauzuli platnou pro koalice, protože v takovém případě by kandidátka SPD splnila podmínky nastavené pro koalici. Zároveň ale upozornil, že v žádném českém zákoně není napsáno, co to je koalice, a vyjádřil obavy, že soud by v takovém případě musel nejprve koalici definovat. „Tím by si ale hrál na zákonodárce, což si neumím představit,“ podotkl k tomu Rajchl.
Následně do debaty Jindřich Rajchl hodil granát. „Já na Západ patřit nechci, protože považuji západní Evropu za teritorium, které je ve fázi naprostého morálního, mravního i ekonomického úpadku,“ řekl, a že pokud má Česká republika mít nějakou budoucnost, pak ani k západní Evropě patřit nesmí. „Tento režim směřuje do propasti a já nechci být součástí kultury, která na západě panuje, nechceme, že by se Česká republika stala islámským chalífátem,“ doda Rajchl s poukazem na téměř neřešitelnou demografickou situaci v zemích západní Evropy, kdy muslimská populace vykazuje násobně vyšší porodnost než původní evropská.
„Sice to nevypadá tak atraktivně jako ostatní předvolební hesla, ale podle mého názoru neexistuje nic důležitějšího, než prorodinná politika. Jestli se v Česku nezačnou rodit děti, tak za 70 let nebude náš národ existovat,“ doplnil Rajchl neradostnou vyhlídku naší země do budoucna. Západní Evropa v tomto ohledu podle jeho názoru spáchala sebevraždu, protože islamizace západní Evropy se zdá být už nezvratnou.
Zároveň ale nastínil i řešení. „Pojďme vybudovat silnou střední Evropu, ubraňme se před duhovou ideologií, před migračním paktem, před grýndýlem – a poté vybudujeme ekonomický prostor, založený na férové a rovnocenné spolupráci. Tohle je vize, kterou bych chtěl dát dohromady, protože už nechci hrát v Evropě třetí housle, ale první housle, a střední Evropa na to má. Jen musí ukázat odvahu a sebevědomí uvědomit si vlastní sílu a nebát se postavit západní Evropě,“ prohlásil Rajchl. A že proto by se mu zamlouvala pozice ministra zahraničí, aby mohl začít na obnově spolupráce ve střední Evropě pracovat.
Na přetřes se dostala i otázka energetiky. Jindřich Rajchl otevřel téma, které ho při debatě v České televizi nenechal moderátor Řezníček doříci. „Řezníček měl v uchu sluchátko, kde mu radili, jak Rajchla dostat, ale moc se jim to nepovedlo, tak to raději utli,“ pobavil posluchače historkou z natáčení.
„Chtěl jsem mluvit o notifikačním procesu, kdy my si chceme za vlastní peníze dostavět na našem území jadernou elektrárnu v Dukovanech. Ale abychom to mohli udělat, musíme projít notifikačním procesem, kdy nám Brusel řekne, za jakých podmínek to můžeme postavit, kde na to můžeme vzít peníze, přičemž my si na to budeme muset půjčit, a pak nám ještě řeknou, kde a za jakou cenu tu elektřinu, kterou tam vyrobíme, máme prodávat. Protože součástí toho notifikačního procesu je, že nám Brusel určil, že 70 % z elektřiny, kterou vyrobíme v těch nových blocích, budeme muset prodávat přes lipskou energetickou burzu, že to bude naše povinnost. Co je tedy více definicí vazalství?“ vznesl Rajchl řečnickou otázku směrem k publiku. S tím, že je připraven spolu s SPD celý tendr na Dukovany zrušit, vyhlásit ho znovu a uzavřít smlouvu na tu nejlepší nabídku, i kdyby to měl být ruský Rosatom, protože předně záleží na stabilitě a ceně elektřiny.
Po úvodní debatě mezi řečníky došlo i na dotazy z publika. Za každý položený dotaz dostali tazatelé přislíbenou lahvičku piva Espéda, kterou hnutí SPD rozdává na svých předvolebních akcích.
Mezi prvními se přihlásila Lenka Tarabová, která přijela na debatu až z Brna. Jindřichu Rajchlovi pochválila tričko s Jaroslavem Nohavicou a následně se zeptala, z čeho plánuje žít, když peníze z politiky slíbil odevzdávat do dobročinné nadace své ženy. „Měl jsem štěstí a nějaké peníze jsem si už se ženou v životě vydělal, mohu z toho žít,“ dostalo se jí od Rajchla odpovědi.
Dále pak položila dotaz Josefu Nerušilovi, který přislíbil, že v případě zvolení by se zasadil o zřízení parlamentní vyšetřovací komise k činnosti tzv. Oganesjanova gangu, který dlouhodobě terorizuje vlastenecká setkání. „Jde mi především o to, abychom dostali téma Oganesjanova gangu na parlamentní půdu, abychom politiky upozornili, že v ulicích řádí bojůvky, které si v ničem nezadají s nechvalně známými SA jednotkami z doby Výmarské republiky 30. let. Mým cílem je vyloučit či potvrdit podezření, že Oganesjanova skupina jedná s tichým vědomím některých státních úřadů či snad politiků, aby se dotyční museli ze své nečinnosti vůči jeho aktivitám zodpovídat,“ odvětil Nerušil. A že by si klidně dovedl představit, aby se na činnosti vyšetřovací komise v nové sněmovně podílel třeba i Vít Rakušan, který by tam mohl být s dotazy na činnost gangu přímo konfrontován.
Josef Nerušil s Jindřichem Rajchlem
Na debatu přijel z Kladenska i pan Jiří Stejskal, který se dle svých slov přišel podívat, zda Jindřich Rajchl nemá rohy, nebo třeba nějaký ďábelský ocas. Pro kamarády se pak chtěl zeptat na kauzu kmenových buněk a společnost Bioinova, která podle novinářů měla prodávat falešnou naději lidem umírajícím na rakovinu.
Na věci by podle Jindřicha Rajchla nebylo nic zajímavého, kdyby u ní nefiguroval on a Karel Havlíček. Podle svých slov se k projektu přidal z popudu prof. Sykové z Akademie věd, v době, kdy mu umřela maminka na rakovinu. „Já jsem tam byl soukromý investor, který na tom nevydělal ani korunu. Těch medializovaných 150 tisíc korun byly náklady Akademie věd na kultivaci kmenových buněk, aby se mohla pokusit o experimentální léčbu,“ vysvětlil.
Dalšího tazatele pak zajímalo, jestli budou mít noví poslanci zájem na vyřešení kauz současné vlády, jako jsou bitcoiny, kampelička a Dozimetr? Řečníci se v tomto případě shodli, že je třeba postupovat v duchu hesla „padni, komu padni“.
Jindřich Rajchl dokonce už podal i několik žalob. „Chtěl bych jít do konkrétních kauz, které se evidentně staly a jsou nezpochybnitelné.“ A zkritizoval přístup ministryně Decroix, která je na ministerstvu podle jeho názoru jen od toho, aby kauzu zametla pod koberec, stejně jako podle jeho názoru ministr Stanjura bagatelizuje kauzu bitcoinů.
„Pokud lidé nevěří, že v zemi vládne spravedlnost, a pokud si myslí, že mocní si mohou všechno dovolit a nemají postih, tak ta země nefunguje. Protože pokud lidé nevěří, že si jsou rovni alespoň před zákonem, tak nemohou věřit ani státu. Ale v tomto ohledu poslední dobou cítím naději, že se něco mění a že máme sílu s tím pohnout. Pojďme 3. a 4. října dokončit naši vzpouru a pojďme vyhnat karabáčem našich hlasů parazity, kteří nás vysávají! Ovlivněme naši zemi z pozice těch, kteří ji milují a mají ji ve svých srdcích, a z pozice těch, kteří chtějí tomuto národu sloužit, a ne ho ovládat!“ uzavřel Jindřich Rajchl za stále ještě plného sálu mladoboleslavskou debatu.
autor: Martin Huml