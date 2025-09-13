„Jako z léčebny.“ Foldynův zážitek s mainstreamovým médiem. Uvěřil, pak jen zíral

Pane poslanče, jak komentovat reality show Seznam Zprávy Republika Příbram, které jste se také zúčastnil? Je to podle vás dobrý nápad jak „představit“ politiky?
Nemyslím si, že záměrem celé té estrády, bylo někoho představovat. Šlo jen o estrádu.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Proč jste se toho tedy zúčastnil?
Protože mi bylo řečeno, že půjde o diskusi a já jsem tomu uvěřil. Člověk se zkrátka učí celý život.
Vy jste čelil určité „konfrontaci“ s ochotníky, kteří na jevišti parodovali „vlastenecké bojovníky s cizáky“. Jak to probíhalo? A jak to na vás celé působilo? Co říci na hru s názvem Bílý palcát, aneb Konečně řešení, kterou vám předvedli?
Probíhalo to tak, že po jevišti pobíhali nějací pubescenti, vykřikovali nesmyslné věty, kopali do černého pytle, který asi měl představovat černocha a chvílemi hajlovali. Působilo to, jako mix záběrů z psychiatrické léčebny, setkání dětí zasloužilých příslušníků NSDAP a velmi podprůměrného divadelního představení velmi netalentovaných ochotníků. Pokud šlo o hru Bílý palcát aneb Konečně řešení, tak by se její autor měl věnovat něčemu užitečnějšímu.
Přiznám se, že mě „zaujalo“, že v té tělocvičně to bylo vlastně názorově „několik na jednoho“ – tedy ochotníci plus redaktor na vás. Jak toto komentovat? Jak to na vás působilo?
Jako všichni na jednoho. Dřív se tomu říkalo „cikánská férovka“. Ale nestěžuju si. Každá zkušenost je dobrá.
K čemu byla dobrá tato?
Například k tomu, že jsem zjistil, že lidí, kteří věří plukovníku Foltýnovi, je tolik, že dokáží zaplnit tělocvičnu. Doposud jsem si myslel, že jich tolik není.
Samozřejmě došlo i na předvolební plakát SPD „chirurgové“ z dovozu. S odstupem doby, bylo nebo nebylo to podle vás „přes čáru“. Ve zmíněné reality show se vás i v této souvislosti ptali, zda vlastně nevnášíte strach do společnosti...
Strach do společnosti vnáší chirurgové z dovozu a ti, kteří o nich zakazují mluvit.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Před kamerou jste se setkal i s mužem, který prý přišel z Ukrajiny v roce 2014. Pro ty, kteří to neviděli, o čem jste se bavili?
O příčinách a možnostech řešení války na Ukrajině a také o roli České republiky v tomto konfliktu. Zda ten muž ale skutečně přišel z Ukrajiny, a zda to opravdu bylo v roce 2014, to nevím.
V této souvislosti, jak si vysvětlit, že zatímco ještě před časem, byla podpora Ukrajiny ze strany Čechů opravdu velká, nyní s ní už někteří lidé tak úplně nesouhlasí? Nebo rozhodně není tak jednoznačná….
Vysvětlit se to dá jedině tak, že si stále víc lidí v ČR uvědomuje příčiny a možnosti řešení války na Ukrajině a vnímá roli České republiky v tomto konfliktu.
Zmíněný pán z Ukrajiny pak ještě na kameru řekl, že jste ho nepřesvědčil a že máte „proputinský“ názor. Zmínil i „pštrosí“ politiku. Co byste mu odpověděl?
Aby méně hltal propagandu, hledal skutečná fakta a více používal logické myšlení.
Zmínil jste také, že si nejste jistý, jestli je dobře, že jsme v NATO. Můžete to prosím trochu rozebrat?
Naše členství v NATO nás dnes před nebezpečím ozbrojeného konfliktu nechrání, ale naopak toto nebezpečí vytváří. Jedna reálná hrozba, a podotýkám, že jde o hrozbu smrtelnou, které dnes Evropa čelí, je migrace z Afriky, Blízkého východu a dalších podobných oblastí, do Evropy. Tomuto nebezpečí však NATO nevěnuje žádnou pozornost a jediné, o co se mocenské skupiny, které ten pakt řídí, snaží, je, vehnat nás, a tím myslím ČR a další východní země NATO, do války s Ruskem úplně stejně, jako se jim to povedlo s Ukrajinou.
Válka NATO proti Rusku by ale byla válkou jadernou, ne?
Válka NATO proti Rusku nakonec asi ano, válka ČR a dalších zemí východní části NATO s Ruskem by ale byla jadernou jen v okamžiku, kdyby Rusko prohrávalo, což ale, naštěstí, není moc pravděpodobné. „Naštěstí“ říkám proto, že pak by ČR a další země východní části NATO přestaly, a to v řádu pár desítek minut, existovat.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Nechrání nás ale před tím právě naše členství v NATO?
Naše členství v NATO stojí v podstatě na jedné smlouvě. Například v roce 1938 ale podobných smluv, a navíc formulovaných mnohem méně gumově, mělo Československo hned několik a všichni víme, k čemu nám ty smlouvy nakonec byly. Realita je taková, že v případě skutečné války se každá smlouva stává bezcenným cárem papíru a nahrazují ji okamžité zájmy. Je tomu tak po staletí, či spíš po tisíciletí, a je tomu tak i dnes. Ostatně, to, že Článek 5 Severoatlantické smlouvy neplatí, respektive, že má tak volný výklad, že v podstatě neplatí, veřejně potvrdil i poradce prezidenta Pavla, pan Pehe.
Vy tvrdíte, že by nám v případě našeho konfliktu s Ruskem nepřišly ostatní země NATO na pomoc?
To tvrdím nejen já, ale, a té poctivosti si musíme cenit, například i prezident USA. A protože armáda USA je v NATO jedinou armádou, která je armádě ruské rovnocenným soupeřem, tak je jasné že by se přesně opakoval scénář z roku 1938. Jestli mi nevěříte, zkuste se zeptat Francouzů, Britů, či Němců, zda jsou ochotni zemřít za Čechy, Moravany a Slezany. Buď se budou smát, nebo si poklepají na čelo, anebo se pozorně rozhlédnou, zda se někdo nedívá a pak vás nakopnou do zadku. V této souvislosti je ale nutné říci, že pokud by ČR dělala příčetnou zahraniční politiku, tak by pro ni Rusko nepředstavovalo žádnou hrozbu.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Jak to můžete s takovou určitostí tvrdit?
Tak, že, jak by řekl klasik, „položím na stůl“ všechna fakta a z nich vyvodím logický závěr.
Mohl byste to trochu rozvést?
Napřed fakta. Rusko má největší zásoby přírodního bohatství na světě a je to tak velká země, že Rusové mají velký problém, dostatečně hustě ji osídlit už v její současné podobě, což znamená, že by na našem území nemohli dlouhodobě umístit dostatečný počet lidí. Z toho všeho musí být i úplnému pitomcovi zřejmé, že ČR nemá nic, co by Rusko potřebovalo. To zaprvé. A zadruhé: válka, a zejména válka útočná s dlouhodobým obsazením cizího území, je ve svém celku vždy politicky i ekonomicky náročný podnik s nejistým výsledkem. Když všechny tyto faktory spojíme dohromady, tak z toho nevyhnutelně dostáváme závěr, že, řečeno ekonomickým jazykem, případný útok na ČR s cílem ji obsadit, je pro Rusy nerentabilní, neboť možný zisk neodpovídá vynaloženým nákladům a rizikům.
To ale platí jen do okamžiku, kdy pro Rusko začneme představovat nebezpečí, protože pro Rusko, stejně pro jako jakoukoli jinou zem, bezpečí představuje zcela nepostradatelnou „komoditu“. V takovém případě by skutečně k útoku dojít mohlo, avšak, vzhledem k tomu, co jsme si řekli před chvilkou, nešlo by, poměrně logicky, o útok s cílem „obsadit“, ale o útok s cílem „odstranit“ . A přesně na tom vláda Petra Fialy usilovně pracuje! Ti lidé se nás ze všech sil snaží zatáhnout do války, na jejímž konci bude likvidace naší země a našeho národa. Zda to dělají z hlouposti, nebo z osobního prospěchu, radši ani nechci hodnotit.
Vy tedy radíte, abychom, aby se Rusko necítilo ohroženo, neměli žádnou armádu?
Ale vůbec ne, to jste mě špatně pochopil. Já naopak radím, abychom měli silnou a moderní armádu. Kromě toho, že bude silná a moderní, ale musí být také apolitická, a z její koncepce a výzbroje musí být jasně patrné, že jejím jediným cílem je obrana našeho území. Pokud to takhle bude, tak nám, alespoň ze strany Ruska, nic nehrozí – důvody jsem již uvedl. A jen tak na okraj; to, že základním cílem Armády ČR je připravovat se k obraně našeho území, říká úplně jasně i zákon.
Zeptám se k závěru celkově, jak vnímáte atmosféru ve společnosti, jen pár týdnů před volbami? Je opravdu tak vyhrocená, jak někteří tvrdí?
Obávám se, že je ještě vyhrocenější, než si je většina lidí, a zejména koaličních politiků, ochotna připustit.
Jak jste sám i ve zmíněné show řekl – hlavním heslem SPD je – Česká republika na prvním místě. Co konkrétně tím říkáte?
To, že jedinou legitimní pracovní náplní českého politika je starost o bezpečí a prosperitu obyvatel České republiky. A do toho například poučování zbytku světa o morálce, podpora cizího zbrojního průmyslu, či zatahování ČR do cizích válek nepatří.
autor: David Hora