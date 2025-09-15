Trump rozkopal Evropě bábovičky. Andor Šándor ví jak

Podle deníku New York Times prezident Donald Trump podmínil sankce na Rusko poměrně drastickou podmínkou. Totiž že všechny státy NATO udělají to samé, přestanou kupovat ruskou ropu a ještě k tomu uvalí vysoká cla na čínské zboží. „Jsem připraven uvalit rozsáhlé sankce na Rusko když se všechny státy NATO shodnou a začnou dělat to samé, a až všechny státy NATO přestanou kupovat ropu od Ruska,“ uvedl na své sociální síti Trump.
Dodal, že „odhodlání NATO vyhrát“ dosud bylo méně než stoprocentní a to, kolik některé země berou ropy od Rusů, je „šokující“. „Velice to oslabuje vaši vyjednávací pozici oproti Rusku,“ podotkl Trump. „Až budete připraveni, tak řekněte, já jsem připraven už teď,“ řekl.
Dodal, že by taktéž pomohly sankce ve výši 50 % až 100 % na Čínu, aby se zlomila její kontrola nad Ruskem. Trump neopomenul podotknout, že se nejedná o jeho válku, ale o válku Bidena a Zelenského. „Já tu jsem od toho, abych ji zastavil a abych zachránil tisíce ukrajinských a ruských životů,“ sdělil a dodal, že pokud NATO udělá, co on chce, tak válka brzy skončí a životy budou ušetřeny. „Pokud ne, plýtváte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států,“ prohlásil Trump na závěr.
Dle New York Times je celkem jisté, že Trumpovy podmínky splněny nebudou. A také, že to Donald Trump dobře ví. Největšími zákazníky pro ruskou ropu v NATO jsou Maďarsko a Turecko, které s jejím nákupem nepřestanou.
Analytik Simplicius míní, že tímto prohlášením Trump přechytračil jednak Evropu, ale také neokonzervativce ve své straně. Připomenul, že se Trump sám dostal do kouta svým ultimátem. Ale teď se mu povedlo přechytračit Evropu tím, že evropské státy nutí dělat to, o čem jenom mluví. Prohlášení o sankcích pak překládá jako: „Uvalím sankce na Rusko, jakmile uděláte něco, o čem vím, že je nemožné.“
Evropu tak dle analytika dostal do zugzwangu neboli do vidlí. Pokud Evropa kompletně přeruší svůj nákup ruské ropy a ještě uvalí sankce na Čínu, tak to bude smrtící pro její ekonomiku. A pokud to neudělá, tak Trump bude udržovat status quo minimální pomoci Ukrajině a dá Rusku v podstatě volné pole působnosti pro to, aby Ukrajinu „dodělalo“. Což je pro Evropu politická katastrofa, srovnatelná s první možností.
Podle analytika se jedná o silný manévr ze strany Trumpa, kterým sebral munici i americkým neokonzervativcům, kteří chtějí válku na Ukrajině vést dál. Ti ale hned začali podnikat kroky. Předseda dolní komory amerického parlamentu Mike Johnson už prohlásil, že sankce jsou potřeba již dlouho a že v Kongresu je velká chuť je schválit. A americký senátor Lindsey Graham, známý svou podporou války na Ukrajině, je chce zahrnout do zákona o rozpočtu.
K sankcím se vyjádřil i vojenský analytik Dominik Ticháček. „Trump našel důvod, proč NEuvalit ‚vážné sankce‘ na Rusko. Píše o tom list The New York Times. Podle amerických novinářů (s odvoláním na jejich zdroje) to bude neochota členských zemí NATO odmítnout kupovat ruskou ropu.
Což je cimrmanovská (a dokonce humorná) situace. Takové země jsou tři – Turecko, Maďarsko a Slovensko (oficiálně). A to, že tyto země neodmítnou kupovat ruskou ropu, bylo jasné od začátku. Trump navíc proti Turecku vůbec nezavedl žádná dodatečná cla. Jsou nejnižší možná. A proč by tedy měli Turci odmítat kupovat ropu? Trump tyto nákupy dokonce podporuje. Což je zároveň formální důvod, proč sankce proti Rusku neuvalit.“
Že Trump nehodlá ukládat sankce, to si myslí také editor deníku The Economist, Shashank Joshi. „Trump klade na NATO nesplnitelné požadavky jako podmínku pro sankce vůči Rusku. Spojenci v NATO neuloží Číně 100% cla. To znamená, že nemá v úmyslu žádné ze svých hrozeb uskutečnit,“ míní.
K problematice se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil bezpečnostní expert, generál v z. Andor Šándor. Podle něho Trump také pokračuje ve snaze odpoutat se od řešení konfliktu na Ukrajině, což chce přehodit na Evropu, která mu v řešení nikterak nepomáhá. Šándor upozornil, že co se týče ropy, všichni v Evropě mluví o Maďarsku a o Slovensku, ale na Turecko se zapomíná. Přitom se jedná o klíčového člena NATO na jižním křídle a je dle Šándora „naprosto nedotknutelné a nedotčené jakoukoliv kritikou“, jede si svou vlastní politiku a ze všech zemí NATO odebírá ruské ropy suverénně nejvíce. „Vsadím se, že Edrogan tenhle kšeft, který je pro něj výhodný, neopustí. Navíc, přes Turecko se pašuje řada věcí do Ruska a z Ruska,“ odhadl.
Pokud by evropské státy uvalily stoprocentní cla na Čínu, tak by si dle Šándora pod sebou podřízly větev. A Trump ví, že na tento jeho požadavek ony nikdy nepřistoupí. „Možná někteří rusobijci ve východním táboře to uvítají, ale to jsou lidé, kterým nedochází jakýkoliv geopolitický rozměr celé situace,“ prohodil Šándor k nejmenovaným. Trump pak podle něho bude moci říct, že se snažil, ale Evropa mu nepomohla. Takže se s tím bude muset popasovat sama.
autor: Karel Šebesta
