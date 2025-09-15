Tradiční německé strany v panice. AfD sílí i tam, kde dříve ne

15.09.2025 15:36

Alternativa pro Německo (AfD), dosud považovaná za politickou sílu hlavně na východě Německa, se stále více prosazuje i v západní části země. Nedělní komunální volby v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatějším spolkovém státě Německa, přinesly AfD téměř trojnásobný nárůst podpory. Podle předběžných výsledků získala AfD kolem 15 % hlasů a tento výsledek prý politikům z tábora CDU/CSU a SPD „nedovolí klidné spaní“.

Foto: Repro: FCB
Popisek: AfD slaví volební úspěch (volby do EP 2024)

Největší sílu prokázala AfD ve městech s dělnickou tradicí a s těžkým průmyslovým dědictvím. V Gelsenkirchenu, někdejším symbolu německého uhlí a oceli, se její kandidát dokonce dostal do druhého kola boje o post starosty proti zástupci středolevé strany. Podle volebních analytiků právě v těchto regionech, zasažených útlumem tradičního průmyslu a nejistotou na pracovním trhu, nachází AfD stále více voličů.

CDU vítězem, ale AfD třetí silou

Nejvíce hlasů v Severním Porýní-Vestfálsku získala Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, která s výsledkem kolem 33 % potvrdila roli dominantní síly západoněmecké politiky. Její koaliční partner na spolkové úrovni, Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), skončil druhý s přibližně 22 % hlasů. Obě strany sice oproti minulým volbám mírně ztratily, přesto dokázaly obhájit vedoucí pozice a částečně uklidnit obavy ze svého celostátního oslabování.

Premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst (CDU) označil výsledek své strany za úspěch, ale zároveň varoval před podceňováním vzestupu AfD. „Silný výsledek AfD nám nedovolí spát klidně,“ uvedl Wüst v povolebním rozhovoru, jak informuje bruselský list Politico. Podle něj se politici středu musí vážně zabývat otázkami, které rezonují mezi voliči – od migrace a chudoby až po vysoké ceny bydlení. „Některé problémy se táhnou už velmi dlouho a občané chtějí odpovědi,“ dodal.

AfD se prosazuje mimo východní bašty

Dosud byla AfD nejúspěšnější ve spolkových zemích bývalého východního Německa, kde v únorových spolkových volbách zvítězila prakticky ve všech regionech a celostátně obsadila druhé místo s rekordním ziskem 20,6 % hlasů. Výsledky ze Severního Porýní-Vestfálska ale naznačují, že strana dokáže oslovit voliče i mimo své tradiční regiony.

Podle představitelů AfD je právě západ země – se svou vyšší koncentrací obyvatel a zároveň i s ekonomickými problémy upadajících průmyslových oblastí – klíčem k dalšímu růstu. „Upevnili jsme naši voličskou základnu,“ prohlásil v povolebním televizním vystoupení Enxhi Seli-Zacharias, regionální politik AfD. „Už to není čistě hlas frustrovaných občanů.“

Spolupředsedkyně strany Alice Weidelová výsledek označila na síti X za „obrovský úspěch“ a další důkaz toho, že AfD oslovuje stále širší vrstvy společnosti.

Samotné komunální volby sice nemají přímý dopad na složení spolkové vlády, přesto jsou považovány za důležitý barometr nálady mezi voliči. Proběhly navíc jen čtyři měsíce po nástupu Friedricha Merze do čela spolkové vlády a ukazují, že CDU si zatím dokáže udržet vedoucí pozici.

Zároveň ale potvrzují, že AfD se stává stabilní součástí německého politického spektra i mimo východní část země. Vysoká volební účast – dosáhla 58 %, což je výrazně více než v minulých komunálních volbách – podle pozorovatelů ukazuje, že AfD dokázala mobilizovat nové voliče a přilákat ty, kteří se dříve k urnám nevypravovali.

Výzva pro tradiční strany

Vzestup AfD v západním Německu je podle politologů varováním pro CDU i SPD. Tyto strany sice nadále drží klíčové pozice v komunální politice, avšak pokud se nedokážou vypořádat s problémy, které stále častěji určují náladu veřejnosti – jako jsou sociální nerovnosti, dostupnost bydlení či dopady migrace – může jejich dominance postupně oslabovat.

Pro CDU znamenají výsledky z víkendu dvojí poselství: potvrzení její síly, ale i výzvu k obraně pozic proti konkurentovi, který už není jen regionální fenoménem východu, ale stává se skutečnou celoněmeckou alternativou.

Zdroje:

https://www.politico.eu/article/far-right-afd-west-germany-vote-cdu-spd-polls/

autor: Jakub Makarovič

