Radši aby nás držel pod krkem Číňan, než Trump. Říká se prý v Bruselu

Izrael a USA zahájily letecké útoky na cíle v Íránu 28. února. V důsledku eskalace konfliktu byl uzavřen Hormuzský průliv a ceny ropy začaly růst i nad 100 USD za barel ropy Brent. Aktuálně se cena ropy Brent pohybuje okolo 93 USD za barel podle webu Kurzy.cz.
Informační server POLITICO nyní upozorňuje na neblahé důsledky konfliktu na Blízkém východě na spojence Spojených států amerických. Kvůli rostoucím cenám energií vede podle serveru jejich jediná úniková cesta přímo do náruče Číny.
„Od začátku konfliktu před 44 dny se naše výdaje za dovoz fosilních paliv zvýšily o více než 22 miliard eur,“ uvedla v pondělí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Elektrifikace Evropy znamená učinit Evropu nezávislejší,“ řekla.
Od Evropské unie přes Velkou Británii až po Jižní Koreu reagují vlády na růst cen ropy a plynu urychlením přechodu k obnovitelným zdrojům a jaderné energii právě kvůli tomu, že věří, že díky domácím zdrojům se jim v dlouhém období podaří omezit svou závislost na výkyvech trhu s fosilními palivy. Jak ovšem upozorňuje POLITICO, čím rychleji se budou pokoušet o dekarbonizaci, tím více budou odkázány na Čínu, která dominuje dodávkám čistých technologií a kritických surovin.
Podle Mezinárodní energetické agentury vyrábí Čína téměř 80 % světových solárních panelů a zpracovává asi 90 % vzácných zemin používaných při výrobě větrných turbín a elektromobilů.
Dominantní postavení má také při zpracování lithia, kobaltu a dalších kovů potřebných pro baterie.
Vývoz elektrických a hybridních vozidel z Číny navíc v březnu dosáhl rekordních 349 tisíc kusů a oproti minulému roku se jedná o více než dvojnásobné množství.
Evropská unie se přitom už delší dobu snaží podobné závislosti na Číně bránit. To i například zaváděním uhlíkových cel i dalších opatření na ochranu domácího průmyslu před levným čínským dovozem.
Vedoucí pracovnice bruselského think tanku Simone Tagliapietra pro server POLITICO srovnala snahu Evropské unie o posílení domácí výroby s politikou bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, který se taky snažil omezit vliv Číny v oblasti baterií i solárních panelů a automobilů.
Mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová uvedla, že konflikt v Íránu ukázal význam domácích zdrojů energie nebo dodávek od spojenců, jako jsou právě Spojené státy americké. Podle ní Trumpova administrativa jedná s dalšími zeměmi o nových dohodách na dodávky ropy a plynu. „Realita je taková, že země, které se pokusily přejít na obnovitelné zdroje energie, nedokázaly prolomit svou závislost na ropě a plynu, které proudí přes úzké hrdlo, jakým je Hormuzský průliv,“ dodala.
Podle serveru POLITICO však Evropa stále víc a víc začíná vnímat jako hrozbu Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa spíše než Čínu. I proto možná podporují rychlejší přechod na čistou energii, který má Evropu ochránit před výkyvy cen fosilních paliv.
Navzdory obavám z rostoucí závislosti přitom mnoho států s Čínou usiluje kvůli zelené transformaci o bližší spolupráci. Německo, Španělsko, Velká Británie nebo Kanada v posledních měsících vyslaly do Číny své představitele, aby si zajistily přístup ke kritickým surovinám, investicím a technologiím pro rozvoj zelené energetiky. Podobně postupují i Indie, Spojené arabské emiráty i Kuba.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku