Trikolora vítá stávku úředníků Úřadu vlády

V reakci na to, že chce vláda Andreje Babiše zrušit některé odbory na Úřadu vlády a přesunout agendy na ministerstva, což Trikolora považuje za správné z hlediska efektivního vládnutí, vyhlásily odbory na Úřadu vlády stávkovou pohotovost. Trikolora by uvítala, kdyby se pohotovost změnila ve skutečnou stávku, kdy stávkující úředníci nebudou pobírat plat. Tím významně pomohou státu a státnímu rozpočtu. Trikolora by ocenila, pokud by tato stávka byla dlouhodobá, aby se prokázalo, že stát nejen ušetří, ale některé úřednické agendy na Úřadu vlády jsou zbytečné tím, že stávka nebude mít žádný dopad na život občanů. Trikolora by rovněž přivítala, kdyby do stávky vstoupili i zaměstnanci zpravodajství České televize, a to do stávky časové neomezené.
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