Hřib (Piráti): Je nepřijatelné, aby český stát dál vyplácel peníze Agrofertu

05.06.2026 6:02 | Tisková zpráva
autor: PV

Piráti spolusvolávají mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů Andreje Babiše. Peníze nás všech nesmí končit v kapsách premiéra.

Hřib (Piráti): Je nepřijatelné, aby český stát dál vyplácel peníze Agrofertu
Foto: Repro X @ZdenekHrib
Popisek: Piráti ve flanelových košilích na podporu prezidenta Petra Pavla

Piráti sesbírali potřebné podpisy pro svolání mimořádné schůze ke střetu zájmů premiéra a společně s dalšími opozičními stranami je odnesli předsedovi Sněmovny Tomio Okamurovi. Důvodem svolání schůze je pokračující přidělování dotací firmám z holdingu Agrofert navzdory tomu, že Evropská komise jejich proplácení pozastavila a odborníci dlouhodobě upozorňují na porušování evropských pravidel. Peníze by tak do firem Andreje Babiše odchází z peněz, které na daních do státního rozpočtu odvádějí rodiny a každý z nás.

„Evropská komise jasně říká, že dotace pro Agrofert mohou být problém kvůli střetu zájmů premiéra. Přesto české úřady dál chtějí Babišovu holdingu posílat veřejné peníze. To neznamená nic jiného než že peníze Andreji Babišovi zaplatí občané ze svých daní. Je nepřijatelné, aby český stát dál vyplácel peníze, u nichž hrozí, že je Evropská unie neproplatí a náklady nakonec budou muset zaplatit sami čeští občané,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Piráti proto zaslali Ministerstvu průmyslu a obchodu podrobné právní stanovisko, které upozorňuje na rizika přidělení další evropské dotace firmám z holdingu Agrofert. Podle Pirátů nejde o jednotlivý případ, ale o princip ochrany veřejných financí. Porušení evropských pravidel ke střetu zájmů potvrzuje i docent Univerzity Karlovy Aleš Rozehnal a protikorupční organizace Transparency International.

„Veřejné peníze mají pomáhat lidem, rodinám, obcím a poctivým firmám. Nemají sloužit jako penězovod pro holding premiéra. Zatímco běžní podnikatelé musí plnit přísná pravidla, Agrofert se tváří, že se ho evropské předpisy netýkají. Takový dvojí metr je nepřijatelný,“ říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.

Piráti zároveň připomínají, že již dříve podali podnět k Evropskému veřejnému žalobci a budou dál upozorňovat na každý případ, kdy by mohlo docházet k nelegálnímu vyplácení dotací.

„Andrej Babiš stále nedokázal přesvědčivě vysvětlit, proč by jeho firmy měly dál čerpat veřejné prostředky. Místo chaosu a obcházení pravidel potřebujeme férový stát, kde platí stejná pravidla pro všechny. Budeme proto požadovat, aby vláda i příslušní ministři své kroky před poslanci na mimořádné schůzi Sněmovny veřejně obhájili,“ uzavřel Hřib.

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piráti , Agrofert , Hřib

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