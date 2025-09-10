Radši sv*ně nežli ovce. Vondráček z ANO vyrazil proti Foltýnovi a spol.

10.09.2025 12:44 | Monitoring

Není ohrožena jen svoboda projevu, resp. po projevu. Už je třeba hájit i proces demokratických voleb. Tak to vidí zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý, který zdůraznil, že je třeba hájit svobodu voliče před zákulisními dohodami politiků, médií a vlivných neziskových organizací. Po Veselém dostal slovo poslanec ANO Radek Vondráček a ani on nešetřil tvrdými slovy. Hned v úvodu však všechny rozesmál.

Radši sv*ně nežli ovce. Vondráček z ANO vyrazil proti Foltýnovi a spol.
Foto: Jaroslav Polanský
Popisek: Radek Vondráček na akci SOSP

Společnost na obranu svobody projevu 10. září pořádá konferenci na téma Ohrožení svobody řečníka po projevu. Členové společnosti, mezi jejíž zakladatele patří např. vývojář počítačových her Dan Vávra, jsou přesvědčeni, že svoboda po projevu je skutečně dnes ohrožena. Zvláště, když je ve jménu boje s dezinformacemi, či ve jménu vystavení stopky šíření nenávisti uplatňována cenzura. Členové spolku nepochybují, že uplatňována je.

Anketa

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?

97%
1%
2%
hlasovalo: 12651 lidí
 Hned v úvodu konference, která nesla název Svoboda po projevu a demokracie v ohrožení, zaznělo, že spolek nepobírá ani korunu od státu a je na to patřičně hrdý. Ředitel Spolku Vlastimil Veselý konstatoval, že svoboda po projevu a demokracie není ohrožena jen v Česku, nýbrž i v dalších zemích.

Za naprosto zásadní označil zachování svobody u sněmovních voleb.

„My musíme bránit už i férové volby. My musíme bránit už i samotný princip demokracie, ve které o své zemi rozhodují občané, a ne zákulisní konsenzy politických elit, médií a vlivných neziskovek financovaných často ze zahraničí,“ začal zostra Veselý, který je přesvědčen, že svobodu životů českých občanů omezují evropské regulace nejrůznějšího druhu.  

Na konferenci vystoupil např. poslanec opozičního hnutí ANO Radek Vondráček. Ten naznačil, že některé věci vnímá stejně jako Vlastimil Veselý.

V narážce na Otakara Foltýna, hlavního komunikátora vlády Petra Fialy v boji proti dezinformacím, vystoupil Vondráček s heslem Radši svině nežli ovce. V sále tím vyvolal smích.

 

 

Konstatoval, že Otakar Foltýn a jemu podobní kopou příkopy ve středu společnosti.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

4%
93%
3%
hlasovalo: 15916 lidí
„Postupně dochází k demolici mého životního prostoru, politického středu.“ Poznamenal Vondráček s tím, že lidé, kteří odmítají jít tím tzv. jediným správným směrem jsou označováni za dezoláty, případně za hybridní hrozbu. Vondráček upozornil, že i on si vysloužil nálepku člověka, který je hybridní hrozbou, a to jen proto, že se nezdráhá hovořit o středoevropské identitě.

Jako stínový ministr spravedlnosti se prý na prvním místě pokusí zrušit zákon o činnosti pro cizí moc.

„Zadruhé, zrušit Foltýnův odbor strategické komunikace s jeho nejasným statutem,“ oznámil Vondráček. A vysloužil si potlesk. „Zastavíme nezákonné aktivity v armádě České republiky sledující občany České republiky,“ pokračoval Vondráček. A přišel další potlesk.

Příští vláda bude prý chtít slyšet, koho např. sleduje ministerstvo zahraničí. Zatím se podle Vondráčka zdá, že sleduje projevy českých diplomatů v zahraničí.

„Ukončíme anti-dezinfo projekty. A připravíme zamítavou českou pozici o Hate Speech. … zastavíme státní financování politických neziskovek,“ slíbil Vondráček. A ozval se další potlesk.  

O vystoupení dalších řečníků budou PL informovat později.

Není bez zajímavosti, že na konferenci byli pozváni i zástupci momentálně vládnoucí koalice, ale ti pozvání nepřijali. Radek Vondráček nad tím projevil lítost a konstatoval, že vládní poslanci „už se posunuli někam jinam“ a asi mají obavy, aby hlavní názor nebyl ohrožen nějakými kritickými hlasy.

Psali jsme:

Svoboda po projevu? Demokracie v ohrožení. Nabitá akce SOSP 10. září
Nic, mlčení. Až když to napsali na Novinkách, vyrazil Fiala do boje
Ceny Společnosti pro obranu svobody projevu. Letos budou hodnotit velká jména
Nálož práce pro příští vládu. Vážná doporučení, co má udělat

Článek obsahuje štítky

demokracie , Svoboda , volby , dezinformace , Vondráček , ANO , Foltýn , hybridní hrozby , SOSP , Vlastimil Veselý

autor: Miloš Polák

Bc. Otakar Březina byl položen dotaz

Nálepkování názorových odpůrců

I mě to věčné nálepkování štve, ale co si budeme nelhávat, dělali to už komunisté a dokonce za názory i popravovali. Paradoxně mi ale v poslední době přijde, že ti, co hovoří o cenzuře, jsou právě zástupci komunistů. A můj dotaz. Kdybyste byli u vlády, tak co byste v oblasti svobody slova a názoru k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

plk. Foltýn by správně měl být tr, stíhán , ale zjevně spravedlnost u nás není, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 10.09.2025 13:03:39

|  8 |  0

