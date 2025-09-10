Radši sv*ně nežli ovce. Vondráček z ANO vyrazil proti Foltýnovi a spol.

Společnost na obranu svobody projevu 10. září pořádá konferenci na téma Ohrožení svobody řečníka po projevu. Členové společnosti, mezi jejíž zakladatele patří např. vývojář počítačových her Dan Vávra, jsou přesvědčeni, že svoboda po projevu je skutečně dnes ohrožena. Zvláště, když je ve jménu boje s dezinformacemi, či ve jménu vystavení stopky šíření nenávisti uplatňována cenzura. Členové spolku nepochybují, že uplatňována je.
Za naprosto zásadní označil zachování svobody u sněmovních voleb.
„My musíme bránit už i férové volby. My musíme bránit už i samotný princip demokracie, ve které o své zemi rozhodují občané, a ne zákulisní konsenzy politických elit, médií a vlivných neziskovek financovaných často ze zahraničí,“ začal zostra Veselý, který je přesvědčen, že svobodu životů českých občanů omezují evropské regulace nejrůznějšího druhu.
Na konferenci vystoupil např. poslanec opozičního hnutí ANO Radek Vondráček. Ten naznačil, že některé věci vnímá stejně jako Vlastimil Veselý.
V narážce na Otakara Foltýna, hlavního komunikátora vlády Petra Fialy v boji proti dezinformacím, vystoupil Vondráček s heslem Radši svině nežli ovce. V sále tím vyvolal smích.
Konstatoval, že Otakar Foltýn a jemu podobní kopou příkopy ve středu společnosti.
Jako stínový ministr spravedlnosti se prý na prvním místě pokusí zrušit zákon o činnosti pro cizí moc.
„Zadruhé, zrušit Foltýnův odbor strategické komunikace s jeho nejasným statutem,“ oznámil Vondráček. A vysloužil si potlesk. „Zastavíme nezákonné aktivity v armádě České republiky sledující občany České republiky,“ pokračoval Vondráček. A přišel další potlesk.
Příští vláda bude prý chtít slyšet, koho např. sleduje ministerstvo zahraničí. Zatím se podle Vondráčka zdá, že sleduje projevy českých diplomatů v zahraničí.
„Ukončíme anti-dezinfo projekty. A připravíme zamítavou českou pozici o Hate Speech. … zastavíme státní financování politických neziskovek,“ slíbil Vondráček. A ozval se další potlesk.
O vystoupení dalších řečníků budou PL informovat později.
Není bez zajímavosti, že na konferenci byli pozváni i zástupci momentálně vládnoucí koalice, ale ti pozvání nepřijali. Radek Vondráček nad tím projevil lítost a konstatoval, že vládní poslanci „už se posunuli někam jinam“ a asi mají obavy, aby hlavní názor nebyl ohrožen nějakými kritickými hlasy.
autor: Miloš Polák