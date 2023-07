Rajchl „chválil“ Pavla: Dobře školený, lže profesionálně. Nehne brvou, i detektorem by prošel

reklama

Rajchl se však ve svém vysílání zaměřil zejména na návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Praze. „Narychlo jsme tady zjistili, že přiletí pan Zelenskyj. Celá ta návštěva za mě je naprosto k ničemu, úplně hloupé PR pro ty naše vládní politiky, kteří se předhánějí v tom, jak budou fantastičtí a jak se budou producírovat vedle pana Zelenského. On přiletěl z Bulharska, kde byl rovněž žebrat o peníze, o zbraně. Bulharský prezident ho odkázal do patřičných mezí, řekl mu, že to nebude podporovat a řekl jednu krásnou větu: Tato válka nemůže být vojensky řešena, z vaší strany, pane Zelenskyj. A tak to přesně je. To je to, co tvrdíme od začátku. Je to prostě naivita. Takové to hurá, křičení, že my to všechno zvládneme. Podívejte se na frontu, co se tam děje. Rusové se opevnili, celá ta protiofenziva absolutně nefunguje a jenom tam dnes a denně přichází Ukrajinci o stovky a stovky svých lidí. Zbytečně se prolévá krev úplně k ničemu, protože stejně to nepovede k žádnému drtivému vítězství či k čemukoliv dalšímu. Naopak, k čemu to může vést a už o tom hovořil Medveděv, hovořil o tom Trump, že je tady významná hrozba třetí světové války," poznamenal Rajchl.

„A ta eskalace, k ní může dojít každou chvíli. Příští týden máme summit ve Vilniusu. Já jsem velmi zvědav, s čím tam zase přijdou. Protože už se opravdu obávám, jaké ještě hloupé nápady tam můžou vyplodit. A nejhorší na tom je, že my jsme teď v situaci, že ani jedna strana si nemůže moc dovolit prohrát. Putin v žádném případě ne," dodal.

Zelenskyj podle něj přijel do Česka, kde jsme mu vše naslibovali. „Zjistili jsme, že jsme investovali desítky a desítky miliard do zbraní na Ukrajině. Bůhvíkde jsou, jak říkal Viktor Orbán: Nedám dál ani korunu, dokud nám neukáže Ukrajina, za co ty peníze utratila. To prostě nikdo neví," sdělil Rajchl, že nemáme žádné vyúčtování a že na místo proudí desítky miliard z našich peněz.

Rajchl se následně rozhorlil nad tím, že další podpora Ukrajiny by měla být z peněz těch, kteří tak chtějí. „My nechceme podporovat válku. Umírají kvůli tomu lidé a hrozí tady eskalace toho konfliktu. Opravdu je to zásadní věc a vidíte, že bulharský prezident zcela jasně řekne: Ne, nedávám nic, protože je to zbytečné. A nebudu oslabovat svoji vlastní zemi. To je člověk, který hájí svoji vlastní republiku," podotkl.

„Horší také je to, že jsme z našeho vládního speciálu udělalo aerotaxi pro pana Zelenského a vozíme ho po celé Evropě, doletělo se s ním do Turecka, aby tam mohl vyjednávat s Erdoganem, tam dokonce ten vládní speciál naložil ty zajatce, kteří bránili Azovstal. Což tedy, musím říct korektně, to je podle mého názoru větší odpovědnost Erdogana, protože podle mého názoru to byl hlavně on, kdo porušil tu dohodu, jelikož tam došlo k výměně zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou, s tím, že podmínkou té dohody bylo, že ukrajinští příslušníci pluku Azov zůstanou v Turecku do skončení války. A jestliže je Erdogan vydal, to je jeho problém. To, že my to vozíme speciálem, tak zase jenom ze sebe děláme naivní hlupáky, to asi nemá cenu dál moc rozebírat, ale tady je to spíš problém Erdogana," sdělil Rajchl a ptá se, kolik to všechno stálo.

„Vidíte, jak plýtváme penězi horem dolem. Kdyby se ty peníze vzaly a koupily se za to vody, koupilo se za to jídlo, léky, obvazové materiály a dovezlo se to na východ Ukrajiny, neřeknu ani popel. Tam ti lidé skutečně trpí a myslím si, že je naší povinností je podpořit a pomoci jim, aby tam zbytečně neumírali. Ale to, že my dáme vládní speciál k dispozici ukrajinskému prezidentovi, aby si on létal po celé Evropě a dojednával si svoje... žebrák tour, jak se tomu říká mezi lidmi, tak to je něco, co je z mého pohledu absolutně neodůvodnitelné. Proč my to děláme, z jakého důvodu?" ptal se.

