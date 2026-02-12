Kavij (KSČM): Skromný prezident chce šetřit a to je dobře

Zde se mimochodem nachází i jeho sok Macinka (Motoristé sobě), a tak doufejme, že nedojde k dalšímu skandálu, a tím pádem k další aktivizaci Milionů chlívků na obranu nejdemokratičtějšího současného prezidenta. Naštěstí se o bezpečnost novodobého kultu osobnosti, agenta Pávka, nemusíme strachovat, neboť bezpečnost světových mocnářů v Mnichově má na starosti na pět tisíc policistů, kdy nechybí ani příslušníci z ČR.
Před odletem se agent Pávek nechal slyšet, že nevylučuje možnost vetovat letošní státní rozpočet z důvodu jeho rekordního schodku. Pan prezident, známý svou skromností, si prostě uvědomil, že je potřeba v době rekordního zadlužení státu, kdy minulá Fialova vláda seškrtala důchody seniorů a provedla další asociální opatření vůči vlastním občanům, jít příkladem a rapidně snížit státní finance na jeho výlety a další rozmary, kterých si dosytosti se svou první dámou doposud užívá.
Proslýchá se, že stejně jako v období prezidentské volební kampaně, kdy mu sponzoři z pozice institutu třetí strany pomohli ke zvolení částkou 20 milionů korun, jsou především majitelé zbrojařských firem připraveni i tentokrát nenechat prezidentský pár na holičkách.
Podobně osekat touží prezident Pavel i výdaje na provozování parlamentní cestovní kanceláře. Zamezit dalším případům, kdy lidovecký ex-poslanec Ondřej Benešík za minulé období vytahal z kapes daňových poplatníků na 49 zahraničních cest více než sedm milionů a kterému skvěle sekundoval poslanec ODS Jan Skopeček, který se také nemá v tomto směru za co stydět.
Jak známe přemýšlivost a vynalézavost pana prezidenta, který již čile vede s předstihem volební kampaň za znovuzvolení, určitě má v rukávu spoustu dalších návrhů na snížení schodku veřejných financí. Myslím, že i v tomto případě sliboval svoji účinnou pomoc.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
