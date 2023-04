Rajchl po neděli: Impuls, který to otočí

„Lidé si uvědomili svou sílu, to je ten nejdůležitější moment. Je to impulz, který to opravdu otočí,“ předseda strany PRO v pořadu O čem se mlčí zhodnotil víkendovou demonstraci Česko proti bídě v centru Prahy a přidal zásadní vzkaz pro opozici.

reklama

„Myslím, že došlo k nějaké změně... Všichni cítí a říkají, že tohle je takový ten impulz, který to opravdu otočí,“ hodnotí Rajchl zpětně nedělní protivládní demonstraci, která skončila historicky největším pochodem nespokojených občanů k Úřadu vlády ČR.

Poděkoval také policistům, kteří na akci dohlíželi. „Ona řada těch policistů byla evidentně na naší straně, i když šli s námi, bylo vidět, že jim to vůbec nevadí, a naopak nám vyjadřovali sympatie, za což jsem velmi rád. Už jsme jim odeslali děkovný dopis za to, jak to s námi vše bravurně zvládli,“ uvedl Rajchl. Zároveň se pozastavoval, že policie nezveřejňuje odhady počtu účastníků demonstrace, podle Rajchla přišlo kolem 100 tisíc lidí.

Nechybělo ani poděkování účastníkům protestu: „Oni do posledního detailu pochopili náš vzkaz, že tam nejdeme provokovat nenávist, ale že jsme se tam přišli postavit za Českou republiku. Protože tahle vláda ničí tuto zemi a na ukrajinskou válku se pouze vymlouvá, to je čistá výmluva, nic jiného,“ pokračoval šéf strany PRO.

Zároveň se vysmál novinářům z mainstreamových médií: „Nebyl tam nikdo s ruskou vlajkou, nestal se jediný incident, myslím, že novináři z mainstreamu už to měli rozepsané a teď to museli celé smazat a napsat znova. Bylo to dokonalé, fantastické,“ dodal spokojeně.

Stejně tak jej pobavila vláda, když se přesunula do Sněmovny ze Strakovy akademie, kde od rána měli demonstranti vyhrávat na bubny a kastroly. „Pan Fiala, ten vůbec ujel někam do Asie. Ten vždy říká, že se ničeho nebojí, ale vždy odjede, když je nějaká taková akce. Vláda přemístila své zasedání velmi netradičně do Poslanecké sněmovny, tak jsme se přemístili tam. A co jsme slyšeli, tak tam bylo naše bubnování dokonale slyšet.

Vyzývali jsme poslance, ať přijdou a vysvětlí lidem, proč takovým způsobem devastují Českou republiku, z těch pětikoaličních poslanců ale nenajde odvahu vůbec nikdo. Oni se zbaběle bojí. V současné době je to o tom, že lidé si uvědomili svou sílu, a to je ten nejdůležitější moment celé akce,“ dodává Rajchl.

Jelikož Rajchl neočekává, že by vláda začala vyjednávat, prozradil své plány: „Teď je klíčové udělat efekt sněhové koule. Mnoho lidí se ještě bálo přijít, báli se, jestli to nebude proruské, jestli se tam nebudou prát, a teď se celá republika mohla přesvědčit, že nic takového nehrozí, že opravdu my nejsme ti, kteří nenávidí. Chci pokračovat v intenzifikaci celého toho protestu, pevně doufám, že se proberou konečně odbory. Třeba taková Česká pošta, kdy jindy mají jít stávkovat než teď, když jich chtějí 950 vyhodit? Je nezbytné, aby odboráři a zemědělci pochopili, že pokud se oni sami nepostaví za svá práva, tak je tato vláda bude jednoznačně ničit dál. To by měla být naše snaha jednat se všemi těmito skupinami, aby se přidaly k tomu protestu a ukončily tohle totální selhání a fiasko,“ uvedl šéf strany PRO.

„Teď není možné hledat to, co nás rozděluje, teď je potřeba shodnout se na tom nejnižším možném jmenovateli, což je demise té současné vlády. Pak si to můžeme krásně ve férovém boji rozdat v rámci nějakých diskusí a dalších věcí, ale teď je namístě, aby se všichni spojili a vytvořili soustředěný tlak, který donutí vládu, aby podala demisi. Kdokoli to nepochopí, tak ztratí, protože ti lidé teď budou čekat nikoli hájení partikulárních zájmů, budou čekat, že se ty strany a tyto skupiny za ně postaví,“ přidal Jindřich Rajchl závěrem zásadní vzkaz pro parlamentní i mimoparlamentní opozici.

Psali jsme: Oni vidí dezoláty, já vidím demokracii. Čím dál víc vyvrhelů. To se může vymstít „Obilí z Ukrajiny. Skrytý záměr.“ Vidlák i k tomu, co po Václaváku „To nechodí do práce? Pro společnost jsou tito lidé k ničemu.“ Vládní senátor na demonstranty „Tak to jste mi hezky nahráli.“ Rajchl a peníze pro strany. Chce zakročit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama