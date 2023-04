Rajchl „proslavil“ reportéra ČT. To nebylo v plánu

Reportéři ČT většinou otázky kladou. Před Strakovou akademií však jeden z nich odpovídal na otázky Jindřicha Rajchla, předsedy PRO a svolavatele nedělní demonstrace. Na jednu však odpovědět nedokázal, totiž co vláda Petra Fialy udělala pro občany ČR. „Teď vám nic neřeknu, ale to neznamená, že nic není,“ řekl. Rajchl se nediví. Na tuto otázku také nezná odpověď.

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 8246 lidí

Spor nastal ohledně tvrzení, že vláda nedělá nic pro lidi, dělá pouze pro sebe. „Řekněte mi jednu věc, kterou za 17 měsíců udělali pro lidi,“ chtěl Rajchl příklad. „Zachovali se morálně při válce na Ukrajině,“ odpověděl reportér. „Pomohli lidem na Ukrajině,“ dodal. Rajchl namítl, že nemáme vládu Ukrajiny, ale České republiky a znovu vyzvídal, co konkrétně udělala vláda pro občany ČR. „Teď vám nic neřeknu, ale to neznamená, že nic není,“ odpovídal reportér.

„Neudělali nic,“ pravil Rajchl a zmiňoval například, jak v Polsku snížili DPH na potraviny. Reportér kontroval inflací v Maďarsku. Předseda PRO uvedl, že v Maďarsku je plyn sedmkrát levnější než v ČR. „Protože si nezavřeli kohout s Ruskem,“ uvedl a reportér prohlásil, že to je právě příklad „morální bídy“. „Morální bída je, že my jsme si ty kohouty zavřeli a EU navýšila dovoz ruského LNG o 35 %. Španělsko 85 %. Takže Španělové můžou a my ne? Španělové jsou špatní?“ obrátil Rajchl morální bídu na reportéra. Následně reportéra poučil, že inflace je relativní, tj. že i když procentuální nárůst je vyšší, v Maďarsku jsou ceny stále levnější. Zatímco v Česku se zvedla cena o 7 euro, v Maďarsku o 1 euro. Kromě toho, u inflace musel vysvětlit, že zdražování způsobuje drahá elektřina, nikoliv naopak.

Fotogalerie: - Namátkové kontroly na Hradě

Když Rajchl řekl, že vláda má šetřit, reportér uvedl snížení valorizace důchodů. „Na sobě, ne na lidech,“ doplnil předseda PRO. Snížil by například výdaje na obranu a reportér se ptal, zda chce vystoupit z NATO, což Rajchl popřel s tím, že to v programu nemá. „40 miliard chtějí navýšit výdaje na obranu. Za to si koupíme pár BVPček, pár kulometů. Myslíte, že když nás někdo napadne, tak že se díky tomu ubráníme?“ ptal se reportéra, který si myslel, že obranou je právě členství v NATO a řekl, že je to závazek vůči alianci.

Rajchl pokračoval ve jmenování vládního plýtvání, například zmínil 11 miliard na nákup vakcín Pfizeru. Vzpomněl, jak kritizoval i zastropování cen plynu a energií, že to zvýší schodek a bude nutné vybírat větší daně. A také že se trefil, když kritizoval tzv. windfall tax. „Ministr financí, který se sekne o 60 miliard musí v ten okamžik odstoupit,“ prohlašoval.

Varoval, že vysoký schodek (čtvrt bilionu) může vést k tomu, že ČR bude snížen rating. Což bude stát desítky a stovky miliard. „Uvědomte si, že v momentě, kdy investoři ztratí důvěru v naše dluhopisy, tak je tady konec. Konec, to jsme prostě Černá hora,“ varoval. „A my tady teď řešíme korespondenční volbu,“ vrátil se k Rakušanovi. „To je jako když vám hoří barák a vy přemýšlíte, z jaké barvy si uděláte fasádu,“ přirovnal situaci.

Zoufalé je podle Rajchla, jak média vládu hájí, na což reportér vrtěl hlavou. Předseda tedy přidal příklad, jak moderátor řekne kritikovi ministra: „Ale to jste na pana ministra moc přísný.“ I tak reportér mínil, že k vládě jsou kritičtí dostatečně. Rajchl se ptal v souvislosti s demonstrací, proč se například Pavla Novotného nikdo nezeptal, proč přeje Čechům podřezání žen a dětí a také válku.

Předseda PRO se také vymezil, že on by nikdy nešel na demonstraci protistrany. „To je jejich právo, ať se tam sejdou, ať si něco řeknou. Proč oni nám tam lezou na každou naši demonstraci?“ ptal se a reportér tvrdil, že dotyční na demonstraci nelezou, ale „prostě jsou na místě 10 metrů od vás“. A že na to mají právo. „Ale proč to dělaj?“ dotazoval se Rajchl a opět se dozvěděl, že dotyční využívají svého práva.

Rajchl namítl, že se jedná o netoleranci k tomu, co si myslí účastníci demonstrace. „Zatímco nám je to jedno, ať si to myslí, nemají pravdu,“ řekl a obvinil protidemonstranty, že jediný důvod, proč jsou pro válku, je, že jejich blízcí tam nebojují. „Garantuji vám, že kdybyste tam měl poslat vy někoho blízkého, tak to nikdy neuděláte,“ řekl ještě reportérovi.

Ten se zeptal, kvůli komu tam umírají lidé. Rajchl řekl, že konflikt má několik viníků, mezi nimi NATO, USA i Rusko. Podotkl, že byly porušeny Minské dohody. „Já nechci obhajovat to, že tam to Rusko vstoupilo. Ale v momentě, kdy porušujete Minské dohody, které byly postavené jednoznačně, v momentě kdy upalujete lidi v Oděse a další věci, tak si jednoznačně o tu občanskou válku říkáte, bohužel.“ Po této Rajchlově větě se reportér rozloučil.

K videu, které se internetem šíří, se Rajchl vyjádřil v podemonstračním vysílání. Poukázal, že reportér nedokázal jmenovat ani jednu věc, která občanům ČR pomohla. „Nebyl schopen říct jedinou věc. Já se mu nedivím. Já bych taky nebyl schopen říct. Proto jsem se ho na to zeptal. Protože vím, že žádná taková věc není,“ bavil se a jmenoval pomoc v Německu, Polsku i na Slovensku.

