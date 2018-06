Rakousko jen zírá: Čečenský mladík ubodal sedmiletou dívku, její otec z vězení slibuje pomstu

Po několika týdnech se v Rakousku opět hovoří o smrti sedmileté čečenské dívenky zavražděné šestnáctiletým čečenským mladíkem, který bydlel v sousedství. Do celého případu se nyní svým způsobem zapojil otec dívky.

Vražda malé Hadichat vzbudila pozornost po celé zemi. Nejenom proto, že vrahem je teprve šestnáctiletý mladík a obětí sedmiletá dívka, ale také vzhledem k brutalitě, se kterou byla vražda provedena. Vyšetřovatelé byli rovněž zaskočeni tím, že vrah neměl žádný motiv. Dívka do bytu jeho rodičů chodila pravidelně a obě rodiny udržovaly přátelské styky. Až do minulého měsíce, kdy Robert K. malou Hadichat ubodal k smrti.

Jak nyní píše rakouský deník Kronen Zeitung, otec zavražděné dívky se hodlá mstít na rodině vraha Roberta K. „Otec uprchl z vězení v Jižním Tyrolsku a panují vážně obavy, že hodlá krutou smrt své malé dcery pomstít. Příslušné úřady jsou v plné pohotovosti a okamžitě vyhlásily po uprchlém vězni pátrání. Ve vězení si odpykával trest odnětí svobody kvůli podezření, že se podílel na pašování migrantů do Rakouska,“ píše deník.

Nyní je však rozzlobený čečenský otec na útěku a vyšetřovatelé mají poměrně jasno. Jeho cesta na svobodu má jediný účel: pomstít smrt jeho dcery. „Rodina Roberta K. se nyní obává krvavé pomsty. Nejvíce v ohrožení jsou rodiče vraha a jeho mladší bratr. Celá rodina musela opustit své dosavadní bydliště a úřady jim změnily totožnost,“ uvádí rakouský deník s tím, že o současném místě pobytu otce dívky zatím nejsou žádné informace.

Informace o krvavé pomstě dívčiny rodiny se však objevily již před několika týdny. Mladík byl do té doby umístěn ve vězení v Josefstadtu, ale následně byl přesunut do lépe hlídané cely. Vedle toho je posuzován jeho psychický stav. Výsledky vyšetření několika psychologů budou mít zásadní dopad na jeho případné odsouzení. Prozatím mu hrozí vzhledem k nízkému věku maximálně patnáct let ve vězení.

Pokud se však ve větší míře prokáže jeho společenská nebezpečnost, nemusel by opustit prostory ústavu do konce svého života. Oběť jeho nevysvětlitelného činu již byla před několika týdny pohřbena. Nikoli však v Rakousku, ale v Čečensku, kde byla podle informací deníku uložena k věčnému odpočinku po boku svého dědečka.

Psali jsme: Děsivá vražda sedmileté dívky v Rakousku: Čečenský imigrant jí málem uřízl hlavu

Čečenec vylákal muslimskou dívku do bytu svých rodičů. Dál už je to skutečně „krvák“



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro