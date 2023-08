Rakušan: My vám nemůžeme říct, že to spáchal Ukrajinec, pak to použije Okamura

reklama

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7937 lidí

Šéf resortu vnitra se jal vysvětlit, že se nejedná o žádné jeho osobní rozhodnutí, ale ukládá takový postup zákon. „Konkrétně § 8a trestního řádu. Národnost pachatele zpravidla s trestnou činností nijak nesouvisí a policie ji zveřejňuje jen v případě, že může přispět k dopadení pachatele. Obecně policie zveřejňuje informace tak, aby eliminovala sekundární viktimizaci oběti a aby informace nepřispívala k dalšímu páchání trestné činnosti – třeba násilí proti skupině obyvatel,“ píše ve svém tweetu.

Ministr vnitra poté ukázal, že po dvou napadeních žen Ukrajinci se ukazuje, že to, co zákon ukládá, má své opodstatnění. „Že to není zbytečné opatření, o tom svědčí chování řady lidí poté, co se taková informace dostane neoficiálně ven. Nenávistná komunikace pana Okamury a spol. je přesvědčivým argumentem pro to, že taková informační zdrženlivost je zcela na místě,“ dodává Rakušan.

Občas se ptáte, naposledy jistý pan Z. z Prahy: „Proč policie, případně přímo ministr Rakušan, tak úzkostlivě tají národnost pachatelů?“ Odpověď: Protože to ukládá zákon. Konkrétně § 8a trestního řádu. Národnost pachatele zpravidla s trestnou činností nijak nesouvisí a policie ji… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 18, 2023

Do problémů se Rakušan dostal, když po těchto násilných činech páchanými Ukrajinci, kteří jsou obvinění za znásilnění, vyjadřoval ke kolektivní vině. „Naším cílem je, aby se v České republice cítil bezpečně opravdu každý bez ohledu na národnost, pohlaví a podobně. Zásadně proto odmítáme princip kolektivní viny, za každý konkrétní čin nese odpovědnost jedinec, který čin spáchal,“ pronesl v týdnu před novináři ministr vnitra Rakušan.

Psali jsme: Takže ta vaše „tvrdá data“, pane Rakušane. Bobošíková prozkoumala statistiky kriminality Ukrajinců

Podle něj ji nelze uplatňovat na Ukrajince, ale na celé Rusko jako stát ano, například v případě vyhoštěné ruské tenistky kolektivní vinu uplatňuje. Rakušana pak mnozí odsuzovali za používání tzv. dvojího metru.

„Tak takovou lidskou hyenu a zrůdu jsem snad v politice ještě neviděl. Ministr vnitra a předseda vládních STAN Vít Rakušan kryje pachatele odporného znásilnění a pokusu o vraždu české 15leté dívky v Plzni, když doteď odmítá vyslovit národnost pachatele a záměrně mluví jen o ‚cizinci‘, aby chránil Ukrajince,“ rozčiloval se před nedávnem Okamura na twitteru, že podle Rakušana kvůli národnosti útočníka „není důvod ke generalizacím a rozdmýchávání nesnášenlivosti“.

Naposledy šlo obvinění ze znásilnění patnáctileté dívky, o pár dnů později dopadla policie teprve 16letého Ukrajince, který sexuálně napadl ženu v pražské Hostivaři.

Psali jsme: „Ukrajinci jsou zlatí, že?“ Holec po znásilněních značně přitvrdil Zmocněnkyně Šimáčková o násilí Ukrajinců: Nešťastné případy. Nenávistné „stereotypní pravdy“. Budou kulaté stoly smíření Kriminalita klesá? Plukovník Šlachta se ohradil proti Rakušanovu výkladu čísel „Trestáme Rusko včetně občanů!“ Rakušan přiložil a to neměl dělat

