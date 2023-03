Rakušan: Vysoké platy si zasloužíme. Ale...

reklama

„Minulý týden jsme měli zasedání celostátního výboru STAN, kde se tato věc řešila, a celostátní výbor zaúkoloval předsednictvo, aby připravilo návrh na snížení růstu platů politiků. Všichni tušíme, že reálný dopad do rozpočtu nebude takový, aby to mělo nějaký makroekonomický význam, ale symbolicky pro celou společnost je to důležité gesto,“ poznamenal Rakušan.

Zároveň avizoval, že možná řekne něco, co bude nepopulární. „Já si myslím, že politici za svoji práci mají být zaplaceni. Politici, nejen v České republice, mají mít vysoké odměny,“ sdělil Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V rozhovoru pro MF Dnes odmítl nastínit alespoň dílčí parametry u důchodové reformy, na kterých je shoda. „Nechci se do toho pouštět. Nejen kvůli tomu, že nejsem gesčně příslušný, ale chtěl bych dodržet to, na čem jsme se dohodli. Že nejdříve chceme vše prodiskutovat, abychom nevyvolávali paniku. Návrh bychom chtěli představit až v jeho finální podobě. Dokonce si myslím, že dříve než veřejnost by se s ním měla seznámit opozice. Ale když se ptáte, můžu vám alespoň říci, co tam není. Není tam, že věk odchodu do důchodu by se měl dostat až na 68 let. To koalice nikdy neschválila,“ sdělil.

Své pak Rakušan sdělil i k chystané protivládní demonstraci, která se má uskutečnit 16. dubna. Připravuje se na ni? „Ministr vnitra v normální demokratické zemi neřídí policii a je to tak správně. Proto nebudu zadávat policii, co má dělat. Obecně ale platí, že provoz vládních a státních institucí nesmí být ohrožen. Lidé mají právo na vyjádření názoru, ale to jejich právo skončí, pokud se budou pokoušet narušit chod uvedených institucí. Tady policie určitě zasáhne,“ uvedl Rakušan.

Závěrem se vyjádřil i k rušení bezpečnostních kontrol na Hradě. „Vyzvali jsme bezpečnostní služby a policii, chceme znát jejich aktualizovaný názor. Ten budeme mít k dispozici v průběhu dubna nebo května. Pak se sejdeme s panem prezidentem a budeme řešit jejich intenzivnost, ale Pražský hrad nemůže být bez kontrol. Uvidíme ale, jestli tam musejí být zátarasy, zabarikádované vstupy, které vedou k frontám, které jsou rizikovými faktory,“ zmínil Rakušan.

Psali jsme: Banky v bahně? Ještě hůř. Zlé číslo, o němž EU mlčí České Budějovice: Město podpoří profesionální i dobrovolné hasiče NKÚ: Systém ochrany obyvatelstva v ČR má řadu zásadních nedostatků, chybějí informace, masky i úkryty V bojích na Ukrajině se podle sociálních sítí pohřešuje český dobrovolník

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.