Rakušan chrlil z ČT: Putin. Bez sebevědomí, nervozita. Ruská armáda. Ještě horší než jsme mysleli

Ozbrojená vzpoura ruské žoldnéřské skupiny wagnerovců, jejichž šéf Prigožin se chtěl vzpourou domoci odstranění ruského armádního velení, nakonec končí jeho exilem v Bělorusku. Dohodu o ukončení vzpoury dojednal bělorusky prezident Lukašenko. Prigožin ani nikdo ze zúčastněných wagnerovců nebude trestně stíhán. Prigožin ukončením vzpoury podle svých slov zabránil, že by byla „prolita ruská krev“.

„Medvěd na hliněných nohou, vůdce, který je nervózní. Myslím, že kdokoli viděl ten včerejší projev Vladimira Putina, tak z jeho bývalého sebevědomí zbylo jen málo. Ta nervozita byla obrovitánská, vidíme tu v podstatě soukromou armádu, která postupuje bez velkých ztrát na Moskvu. Vidíme tu něco, co jsme si dřív neuměli ani představit,“ pronesl Vít Rakušan na otázku, co podle něj vypovídá vzpoura wagnerovců o síle ruského režimu.

„Skutečně si myslím, že to ukazuje několik věcí: Okolo Vladimira Putina se vytvářejí nejrůznější skupiny, které zápasí o moc. Je to klanová bitva, a ta bývá vždy o to urputnější, kdy je ten jeden velký vůdce slabší. Podle mě je ta pozice jako taková jednoznačně oslabující. Situace ruské armády je ještě horší, než jsme si mysleli,“ pokračoval Rakušan, podle nějž se v Rusku stalo to, že monopol na násilí a na moc má nejen oficiální armáda.

Byl by zároveň velmi opatrný v radování se z neklidu v Rusku: „Protože, abychom si říkali, že Prigožin je dobrou alternativou vůči Putinovi a že on bude něco lepšího, od takových soudů bych byl dál,“ podotkl Rakušan.

Vyzdvihl dlouhodobý pohled současné vlády, že Rusko je nebezpečí. „Od roku 2014 jsme mohli vidět, jak se Rusko mocensky dívá na střední Evropu, na nás. Jsme prostě stále sférou zájmu,“ kroutil Rakušan hlavou nad tím, že ještě nedávno jsme vyjednávali s Ruskem, aby tu stavělo jaderné elektrárny.

„Musíme dělat vše pro to, abychom na ten Západ patřili. Reálně patřili. Abychom dávali 2 % HDP do zbrojení a abychom byli skutečnými členy Severoatlantické aliance. To je jediná jistota naší bezpečnosti, včetně naší bilaterální smlouvy se Spojenými státy,“ pronesl Rakušan.

Poslankyně Mračková Vildumetzová souhlasí s tím, že radovat se je předčasné; stejně tak jako říkat, že je to na dobré cestě.

Zdůraznila zároveň, že Rakušan lže ve zmínce ohledně tendru. „Pan ministr tady v žádném případě neříká pravdu. Ohledně tendru na Temelín v roce 2013, tak Rusko bylo až v té závěrečné fázi v roce 2013 a u vlády byla v tu chvíli ODS a vy jste tam byli přítomni také. Oni byli jen v předkole a poté byli vyřazeni,“ zdůraznila.

„Myslím, že není potřeba tohle neustále říkat, pane ministře,“ obrátila se politička ANO na předsedu hnutí STAN.

Případné zpřísnění vízové povinnosti vůči občanům Ruské federace by ponechala posoudit expertům, aby vyhodnotili danou situaci. „Tato otázka je sice politická, ale je vhodnější pro ty nejpovolanější, pro experty, kteří vyhodnotí případnou bezpečnostní situaci,“ říká poslankyně.

Vít Rakušan tvrdí, že takové zpřísnění v České republice od počátku válečného konfliktu na Ukrajině je přísnější, než mají pobaltské státy, které po sobotním puči uvažují i o zpřísnění vízové povinnosti. „Je to zásadní věc. Konzultoval jsem zpřísnění s ministerstvem zahraničních věcí. To, co nyní navrhuje Pobaltí, už máme,“ podotkl.

Může podle Rakušana sobotní jednodenní neúspěšný puč přispět k rychlejšímu ukončení válečného konfliktu na Ukrajině?

„Ukrajinci jsou šikovní a dokáží velmi rychle vnímat rozložení sil na bojovém poli. To znamená, že včera ta protiofenziva byla samozřejmě okamžitě intenzivnější. A je pravda, že pokud Rusko stojí na prahu něčeho, co by snad mohlo vygradovat v nějaký typ občanské války, tak se ruská armáda spíše zaměřuje na vnitřní bezpečnost než na to, aby čelila Ukrajincům. Já si skutečně myslím, že to může mít výhodu,“ sdělil Rakušan.

