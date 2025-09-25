Rakušan jako symbol zneužití moci. Přisaha vytáhla trumf

Hnutí Přísaha předsedy Roberta Šlachty vstoupilo do závěrečné fáze kampaně před sněmovními volbami, které se v České republice uskuteční v dnech 3. a 4. října.
Jako hlavní symbol zneužívání moci vnímá Přísaha ministra vnitra Víta Rakušana a kauzu Dozimetr, která je spojena s hnutím STAN. Přísaha připomíná tok peněz od kyperských firem k hnutí STAN a k TOP 09 či přiznání podnikatele Kosa o hotovostních platbách výměnou za zakázky.
I proto se hnutí Přísaha ve finální fázi kampaně zaměřuje na svých billboardech i v komunikaci členů hnutí na téma boje s korupcí. To je v DNA Přísahy již od založení hnutí. „Přísaha jako jediná umí ohlídat vaše peníze a pokud tam nebudeme, tak se tady bude krást tak, jako doteď,“ prohlásil předseda hnutí a senátor Robert Šlachta.
Na billboardech a na sociálních sítích proto nyní členové Přísahy hlásají hesla typu „Smrt korupci!“ a „Česko podle Rakušana nechceme!“, která jasně vyjadřují hlavní poselství kampaně.
Předtím to byly miliony v krabici od vína, teď je to milion v obálce.— Robert Šlachta (@RobertSlachta) September 23, 2025
Jsou prolezlí korupcí!
Smrt korupci! Volte Přísahu! pic.twitter.com/fbcuubAc84
Vladimír Kremlík, který kandiduje za Přísahu ve Středočeském kraji, dále na sociální síti X slibuje štíhlý stát. Přísaha by se měla zasadit o snížení byrokracie, aby Česká republika byla efektivním státem. „Stát má sloužit lidem, ne sám sobě,“ naspal Kremlík.
Štíhlý rychlý stát – méně byrokracie, méně plýtvání— JUDr. Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) September 24, 2025
Česko potřebuje rychlý a efektivní stát, ne moloch, který sám sebe živí. Dnes mizí miliardy v byrokratickém aparátu – a lidem zůstává méně.
?? Přísaha navrhuje:
??Zeštíhlení vlády na 12 ministerstev.
??Úsporu 3,3 miliardy… pic.twitter.com/N55Wbi7BMf
Předseda Robert Šlachta zve nespokojenou veřejnost na úterní akci 30. září od 12:05 před budovu Ministerstva vnitra na Letné, kde by měli vyjádřit svůj postoj nejen k aféře Dozimetr, ale i k dalším případům, jako třeba dění okolo Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nebo tzv. bitcoinovou kauzu.
U kauzy IKEM již Přísaha podala trestní oznámení a v bitcoinové kauze předpovídá, že stát přijde o desítky milionů.
autor: Alena Kratochvílová