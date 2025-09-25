Rakušan jako symbol zneužití moci. Přisaha vytáhla trumf

Smrt korupci! Hnutí Přísaha vyrazilo do finále kampaně, důraz klade na boj proti korupci. Pozor dává hlavně na Víta Rakušana (STAN) a na kauzu Dozimetr.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zahájení ostré fáze volební kampaně hnutí Přísaha a představení programu pro sněmovní volby.

Hnutí Přísaha předsedy Roberta Šlachty vstoupilo do závěrečné fáze kampaně před sněmovními volbami, které se v České republice uskuteční v dnech 3. a 4. října.

Jako hlavní symbol zneužívání moci vnímá Přísaha ministra vnitra Víta Rakušana a kauzu Dozimetr, která je spojena s hnutím STAN. Přísaha připomíná tok peněz od kyperských firem k hnutí STAN a k TOP 09 či přiznání podnikatele Kosa o hotovostních platbách výměnou za zakázky.

I proto se hnutí Přísaha ve finální fázi kampaně zaměřuje na svých billboardech i v komunikaci členů hnutí na téma boje s korupcí. To je v DNA Přísahy již od založení hnutí. „Přísaha jako jediná umí ohlídat vaše peníze a pokud tam nebudeme, tak se tady bude krást tak, jako doteď,“ prohlásil předseda hnutí a senátor Robert Šlachta.  

Na billboardech a na sociálních sítích proto nyní členové Přísahy hlásají hesla typu „Smrt korupci!“ a „Česko podle Rakušana nechceme!“, která jasně vyjadřují hlavní poselství kampaně.

Vladimír Kremlík, který kandiduje za Přísahu ve Středočeském kraji, dále na sociální síti X slibuje štíhlý stát. Přísaha by se měla zasadit o snížení byrokracie, aby Česká republika byla efektivním státem. „Stát má sloužit lidem, ne sám sobě,“ naspal Kremlík.

Předseda Robert Šlachta zve nespokojenou veřejnost na úterní akci 30. září od 12:05 před budovu Ministerstva vnitra na Letné, kde by měli vyjádřit svůj postoj nejen k aféře Dozimetr, ale i k dalším případům, jako třeba dění okolo Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nebo tzv. bitcoinovou kauzu.

U kauzy IKEM již Přísaha podala trestní oznámení a v bitcoinové kauze předpovídá, že stát přijde o desítky milionů.

autor: Alena Kratochvílová

