Rakušan je alibista. Proč se neohradil proti plánům Macrona? Vondráček na CNN Prima NEWS o migraci

Vít Rakušan je alibista, který se po roce lhaní o tom, jak je schválený migrační pakt Evropské unie skvělý, nakonec zbaběle zdržel během finálního hlasování. Myslí si to alespoň Libor Vondráček, předseda Svobodných a lídr této strany v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

reklama

V diskusním pořadu na CNN Prima News Libor Vondráček dokonce tvrdil, že veškerá argumentace, kterou na obhajobu migračního paktu předkládat předseda hnutí STAN Vít Rakušan, se postupně prokazovala jako lživá.

„V rámci krizového scénáře existuje varianta, kdy by se v Evropské unii povinně přerozdělovali migranti. Vít Rakušan říká, že tato krizová situace nikdy nenastane, ale já se ptám, proč pak tam tato varianta v migračním paktu vůbec je? Už jsme to párkrát slyšeli, když se schvalovala Lisabonská smlouva, že nenastane to, čeho se bojíme, tedy že se budou přerozdělovat migranti. A všichni si určitě ještě vzpomínáme na migrační kvóty z roku 2015,“ uvedl v televizním diskusním pořadu Libor Vondráček, podle kterého proto za Svobodné jasně říká, že migrační pakt musíme odmítnout plnit stejně jako migrační kvóty.

„Začít to musí tím, že se vzepřeme, co říkal francouzský premiér, že se francouzští občané nemají obávat, že se budou nelegální migranti přerozdělovat ve Francii, že se budou posílat do východní části Evropské unie. Něco takového musíme odmítnout. S námi se takto zacházet nemůže! To, že Vít Rakušan nehlasoval proti migračnímu paktu a dal ruce pryč od takového zacházení, které mu vůbec nedrásá nervy, to považuji za obrovské selhání této vlády,“ je přesvědčení Vondráček.

Podle předsedy Svobodných je správné, když se řešení nelegální migrace bude hledat na území třetích zemí. „Svobodní již od roku 2016 říkají, ať čerpáme inspiraci tam, kde migraci zvládají. A to je například Austrálie, která financovala azyl pro migranty na okolních ostrovech a její pohraniční stráž se nechovala jako Frontex. Frontex, když vidí loď, řekne: Jé, loď v nesnázích, musíme jí pomoct. Migrantům začne rozdávat pitíčka, doprovodí je na souš a pak se o tyto migranty musíme starat,“ nebral si servítky Libor Vondráček.

Podle jeho slov je v případě migrační politiky nutné postupovat odvážně. „Musíme být přísní, musíme být tvrdí. Austrálie to dělá dobře, tak to dělejme stejně,“ vyzval Libor Vondráček.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE