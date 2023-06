Rakušan neodvolá? Asi budeme muset hlasovat o důvěře... Kvůli migraci přišla pohrůžka

reklama

Členské státy Evropské unie se minulý týden shodly na historicky první společné dohodě o řešení migrace. Dokument musí ještě projít Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Zatím se ale žádná velká nevole ze strany členských států neočekává.

Dohodu o evropských pravidlech o společné migrační politice, kterou za Českou republiku podepsal Vít Rakušan, opozice ostře kritizuje jako „zradu českých občanů“; Rakušan k takovému kroku podle ní neměl mandát. A zaznívaly výzvy k jeho odvolání.

Premiér Fiala se však Rakušana ve Sněmovně zastával. Naopak poslance upozornil, že pokud by v rámci Evropské unie nedošlo k dohodě ohledně změny migrační a azylové politiky, ohrozilo by to fungování EU. Proto o dohodě, kterou Rakušan posvětil, říká, že je v našem dlouhodobém zájmu. Fiala také pohrozil, že pokud by se Evropská unie na reformě migrační politiky nedohodly, mohlo by to znamenat konec volného pohybu lidí.

S velkou výstrahou vystoupila nyní na facebooku poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která Fialovi vzkázala, že pokud nezmění svůj postoj, vyvolá ANO hlasování o nedůvěře vládě. „Jestli pan premiér nepřehodnotí stanovisko ohledně migrantů, které Vít Rakušan odmával v Lucemburku, tak není cesty zpět. Vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě,“ prohlásila opoziční poslankyně.

Diskutéři na političku apelují, že opozice by měla vyvolat hlasování o nedůvěře vládě v každém případě, a to i z mnoha dalších důvodů. Ovšem nezapomíná se ani na fakt, že vládní pětikoalice má pohodlnou sněmovní většinu.

Migrační dohoda EU říká, že ze států, které jsou migračními vlnami nejvíce postižené (např. Itálie nebo Řecko), bude ročně přesunuto minimálně 30.000 migrantů do zemí, kam k velkému přílivu nedochází. Tyto migrací nepostižené státy budou mít na výběr buď určený počet osob přijmout, nebo zaplatit minimální roční příspěvek 20.000 eur za jednu nepřijatou osobu (tj. přibližně 472.700 korun ročně).

Odmítnuté migranty si rozdělí ostatní země. Peníze za odmítnuté běžence půjdou na pomoc nejvíce postiženým zemím.

