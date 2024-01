Rakušan poděkoval policii za otevřenost. Vidí „legitimní poptávku veřejnosti“

reklama

Rakušan na tiskové konferenci uvedl, že masová střelba na Filozofické fakultě je bezprecedentní událostí pro celou naši společnost a přinesla mnohé otázky. „Otřásla pocitem bezpečí a jistoty. V tomhle týdnu proběhla další z řady velmi otevřených tiskových konferencí policie, kde zhodnotila celý zásah události. Chtěl bych policii poděkovat za tu otevřenou, transparentní komunikaci, protože je pro veřejnost důležité, aby měla k dispozici co nejvíce informací,“ prohlásil Rakušan i s ohledem na středeční tiskovou konferenci, kde zástupci Úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia vyhodnocovali zákrok na Filozofické fakultě.

Podle vnitřního šetření policie postupovala od prvních minut, kdy se dozvěděla o budoucím pachateli, v souladu s předpisy. Samotný zásah pak proběhl podle šetření rychle a profesionálně. Jediným doporučením je zlepšení krizové komunikace, kdy mělo být o možnosti výskytu ozbrojené osoby informováno vedení fakulty. Zásahem se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která ale dosud podle Rakušana nezahájila žádné trestní řízení.

„Já dnes chci mluvit o budoucnosti, o tom, co v reakci na tuto šílenou střelbu je potřeba udělat. Je ale potřeba zdůraznit, že nikdy nemůžeme stoprocentně zabránit takovému útoku, nepovedlo se to žádné zemi na světě s žádnou legislativou. Ale my stejně podnikneme veškeré úsilí k tomu, abychom podobné tragédie maximálně eliminovali,“ uvedl Rakušan.

Ten souhlasí s Úřadem vnitřní kontroly policejního prezidia, že je potřeba zlepšit vzájemnou komunikaci a včasnou výstrahu pro lepší ochranu měkkých cílů i varování obyvatelstva. „Zintenzivníme školení a nácviky, aby ty měkké cíle uměly lépe pracovat s těmi krizovými situacemi, chceme se ale vyhnout tomu, abychom tímto neúměrně zatížili děti a mladistvé, nechceme nikoho traumatizovat, ale ukazuje se, že ten nácvik je důležitý, protože to v takové situaci může zachraňovat životy,“ ubezpečil Rakušan, že bude ve školách probíhat častější výcvik situace šíleného střelce.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nová legislativa podle ministra vnitra musí být racionální a musí na ní panovat široká politická shoda. „Jednáme napříč politickým spektrem proto, abychom nalezli dlouhodobá řešení, na kterých bude shoda. Aktivně řešíme zbraňovou legislativu, ale snažíme se o určitou vyváženost, nechceme aby nějaká hysterie šla proti spořádaným držitelům zbraní. K takovým krokům nedojde, to Ministerstvo vnitra nedopustí. Na druhu stranu je tady od veřejnosti legitimní poptávka a my se tomu věnovat musíme,“ řekl Rakušan.

Rakušan připomněl, že ve Sněmovně ve třetím čtení leží nová zbraňová legislativa, která už přináší některá zpřísnění a zpřesnění zbraňové agendy, zejména digitalizaci. „Digitalizace je v tomto případě zcela stěžejní, zbraňové registry mají mít zásadní úkol – provázat informace, poskytnout dobré analytické zázemí všem aktérům, kteří v celém procesu, než někdo v ČR dostane povolení užívat zbraň, do procesu vstupují. Je to provázání informací od prodejců zbraní, lékařů, zdravotnických systémů, z databází policie a centrálního registru zbraní,“ vysvětlil ministr a dodal, že byl připravován ke zbraňové novele i doprovodný zákon, jehož předložení vládě bylo pozastaveno kvůli prosincové tragédii.

Nová zbraňová legislativa podle ministra vnitra zkrátí lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní z deseti let na pět. Policie navíc může takový přezkum nařídit kdykoliv. Do centrálního registru zbraní by měli mít nově přístup i ošetřující lékaři. Policie by mohla zbraně podle novely odejmout držitelům, kteří budou vyhodnoceni jako riziko, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Nová pravidla by měla platit až od roku 2026, protože bude novela provázána s modernizací centrálního registru zbraní a dojde k jeho propojení s dalšími složkami.

Psali jsme: Český „zbroják“ fakt nedostane každý, ozval se herec Hynek Čermák. Šílený útočník by měl mít strach, že potká někoho se zbraní Zaorálek o střelbě a zásahu: Studenti se ptají. Mají velkou nedůvěru k tomu, co slyší Výbuch policie? Minula střelce ve dveřích? Další odhalení o FF UK Střelba v Praze: Policie vystoupila a řekla vše. Jedno doporučení ke zlepšení má

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama