Rakušan usvědčen. Kvóty tam jsou, schované v jazyce EU. Migranti mají cestu otevřenou

Migrační pakt kvóty reálně obsahuje, byť se přímo termínu „kvóty“ cíleně vyhýbá. „Migrační kvóty jsou maskovány jako převody příslušnosti k vyřízení žádosti o azyl. Nejprve se udělá úřední operace, kdy přispívající stát dostane k vyřízení žádost migranta, který (dejme tomu) připlul do Itálie a je v Itálii. A pak se ten migrant také přemístí, aby byl přítomen ve státě, který jeho žádost vyřizuje,“ vysvětluje právník na platformě X.

Migrační pakt EU tvoří několik návrhů právních předpisů. V důvodové zprávě jednoho z nich, tzv. krizového nařízení, podle kterého se budou řídit migrační toky během migračních krizí, takže možná pořád, najdeme, poukazuje Kotzian na velmi důležitý text, který k lepšímu pochopení doplňuje vysvětlením v závorkách: „Pokud v rezervoáru solidarity a v prováděcím rozhodnutí Rady EU není dostatek relokací k uspokojení všech potřeb dotčeného členského státu (kterému se poskytuje pomoc v podobě povinné solidarity), stanou se převody příslušnosti povinnými, aby pokryly potřeby stanovené v Plánu solidární reakce. Aby se to mohlo dít (tj. aby převody příslušnosti byly náhradou relokací), musejí být osoby, kterých se převod příslušnosti týká (tj. migranti), přítomny na území přispívajícího členského státu (tj. migrant bude fyzicky přemístěn).“

„Z výše uvedené citace z důvodové zprávy krizového nařízení zřetelně vyplývá, že toto nařízení obsahuje migrační kvóty. A protože v nařízení o řízení migrace je obdobné ustanovení, lze shrnout, že pakt obsahuje povinné migrační kvóty,“ konstatuje právník.

Návrh krizového nařízení by si podle Kotziana zasloužil samostatný text. Už proto, že možná bude přicházet ke slovu až příliš často. „V krizové migrační situaci možná budeme častěji než mimo ni. My se teď podíváme pouze na nařízení nekrizové, které budu pro zjednodušení nazývat ‚migrační pakt‘ nebo prostě ‚pakt‘. Kvóty jsou koneckonců v obou návrzích založeny na stejném principu.

Kvóty v paktu sice mají jinou podobu, než měly kvóty v roce 2015, kdy jsme je ještě dokázali odmítnout, ale jsou tam. Za kvóty v paktu se často považuje tzv. povinná solidarita, kdy členské státy budou mít volbu mezi přebíráním migrantů a placením pokuty za to, že migrant zůstane v členské zemi, ve které zrovna je, a nebude do platící země přemístěn. Přestože i to je nepřijatelné, není to celé,“ vysvětloval již dříve Kotzian.

