Rakušan zešílel. „Osamocený útočník“ je on, obává se Holec. A nepěkné věci o lidovcích

U vlády Petra Fialy už se nedá věřit vůbec ničemu. Takto jasně to vidí Petr Holec. Největším lhářem je podle něj premiér Petr Fiala. „To je lhář, jakýho jsme tady ještě neměli,“ vyjádřil své mínění o Fialovi Holec. „On je Petr Fiala zdatný lhář a téměř všechno balí do ukrajinské vlajky,“ přisadil si ještě. Nešetřil ani „vládního cenzora“ Michala Klímu. A o ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi řekl, že „zešílel“.

reklama

Komentátor Petr Holec to na svém streamu opět vzal od podlahy. Vytáhl nápad ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na odchod do důchodu a připomínal, že je to tentýž Jurečka, který ještě v roli ministra zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky v koalici ČSSD, ANO a lidovců hlasoval pro zastropování odchodu do důchodu na 65 letech. „Lidovci by chtěli být vždy u toho. I kdyby měli vládnout s Volným blokem, hlavně aby u toho byli, i kdyby to byla podmínka vstupu do vlády. Tak ten samý Marian Jurečka najednou přijde a řekne 68 let. Úplný opak. Zvrat. Přitom vláda už samozřejmě měla před 4 až 5 lety ty demografické údaje. Ale vidíte, lidovci, těm je to úplně jedno. A Jurečka teď od toho začal couvat,“ vyložil svůj pohled na celou situaci Holec s tím, že se odchod do důchodu bude lišit podle profese, vzdělání a tak podobně. „U nich už se nedá věřit vůbec ničemu,“ konstatoval Holec.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomínal, jak vláda pětikoalice slibovala, že nebude zvyšovat také daně a teď mluví o zvýšení daně z nemovitosti i o zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro živnostníky. „Čemu ještě u týhle vlády můžete věřit? Já bych řekl, že ničemu,“ dal se slyšet komentátor.

Vládu Petra Fialy označil za vládu výrobců elektřiny, kteří se nemusí bát, že budou zastropovány ceny elektřiny hned u výrobců.

„Je to vláda výrobců elektřiny. Stojí za ní Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem. Je to jejich vláda. Křetínský je vlastník některých médií a také stojí za vládou. A současně to jsou minoritní akcionáři ČEZ,“ uvedl Holec.

Premiér Petr Fiala podle názoru komentátora nepochopil, že už není předvolební kampaň, že už se nemá starat o Babiše, nýbrž by se měl starat o české občany.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se pustil do serveru Forum24.cz Pavla Šafra a připomínal, že Šafr a jeho kolegové v roce 2019 Petra Pavla kritizovali coby muže věrného komunistické armádě, ale teď z něj dělají vzor demokrata. Od Pavla Šafra skočil k Michalu Klímovi, kterého označil za vládního cenzora a kroutil hlavou nad tím, že takovéto změny názorů nechávají Klímu v klidu. Michal Klíma je vládním zmocněncem pro oblast médií. „To je člověk, který má s pomocí neziskovek média kontrovat a odměňovat tak, aby vydávala správné informace,“ popsal svůj pohled na Klímu Holec.

Poté znovu konstatoval, že vláda Petra Fialy zrazuje své volební sliby jeden za druhým. „On je Petr Fiala zdatný lhář a téměř všechno balí do ukrajinské vlajky,“ pravil Holec.

Poukázal přitom na to, že stále nemáme právní definici toho, co je dezinformace. A přitom se o dezinformacích mluví pořád a všude.

„Teď jsme si mimochodem všimli, že zešílel ministr vnitra Vít Rakušan. Skutečně. To je ten, jak má ten tým KRIT, který má monitorovat lidi, aby si mezi sebou nešířili závadné informace. A teď vydal tu zprávu vnitra, takovou tu výroční, kterou si podle mě napsal sám, aby mu vyhovovala k tomu, k čemu ji potřebuje. A on tam napsal, že těch pár tisíc lidí, co teď chodí na ty demonstrace na Václaváku, tak má potenciál rozložit naši demokracii. On ještě říká, že na základě dezinformací se nám tady může stvořit osamělý útočník."

„Tak já bych řekl, že osamělý útočník už se nám tady stvořil, jmenuje se Vít Rakušan a útočí na naší demokracii,“ pokračoval Holec s tím, že by normálně každému lezly oči z důlku z toho, co Rakušan předvádí.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani rozhodnutí Andreje Babiše zůstat poslancem i šéfem ANO. Babiš se podle Holce pustil do finální mobilizace svých voličů, ale prý také už pomalu předává ANO Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové. „Já jsme zvědavej na tu finální ofenzivu Andreje Babiše. Myslím, že on má dobře našlápnuto. Jak on sám o sobě, tak celé ANO,“ uvedl Holec.

Pustil se i do moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka. Kritizovat předsedu strany je podle Holce normální, ale kritizovat předsedu - kandidáta na prezidenta v době prezidentské kampaně, to je podle Holce špatně.

„Dělat to během voleb, to jsme tady ještě neměli. Takže já jsem rád, že i on trochu procitnul a zbavil se tý funkce místopředsednický,“ uvedl Holec.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o českou politiku, Holec je prý zvědavý na to, co předvede Jindřich Rajch na demonstraci plánované na počátku března. Mimoparlamentní opozice je totiž podle Holce roztříštěná a Holec si chce počkat, co teď Rajchl dokáže. „Uvidíme, jestli se mu podaří propojit ten konzervativní mimosněmovní proud. Podle mě na to schopnosti má, ale zatím není moc co hodnotit. ... Ale může to být něco nového,“ pravil komentátor s tím, že do voleb do Sněmovny zbývají ještě 2,5 roku, během kterých se může podařit leccos.

Pokud jde o Babiše, ten teď podle Holce bude chtít uhodit na SPD Tomia Okamury a bude přesvědčovat voliče, aby SPD už nevolili. „Bude se chtít pomstít za to chování v prezidentské volbě, kdy ho Okamura tak úplně nepodpořil,“ pravil Holec.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Uražený Pavlův Kolář? Ne, opačně. Petr Holec vytáhl svodku Průzkum: Lidé věří Babišovi a Okamurovi. A už to začalo. „Nemocný národ!“ Poražený Fiala je v nebezpečí. Babišův objev. Holec a skryté dopady voleb Babiš vyhrál. Jen jste to nepochopili. Holec a zlý vzkaz

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.