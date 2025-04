Rakušanova „laskavost“, jakou nikdo nepamatuje. Kvůli podnikateli se vyptával na GIBS

O tom, že ministr měl ve věci intervenovat u šéfa GIBS, informoval portál Seznam Zprávy. Stanice CNN Prima NEWS uvádí, že oba muži se na konci minulého roku setkali, schůzku naplánoval další politik STAN – náměstek na Ministerstvu zemědělství Radan Večerka. Ten nyní čelí podezření, že zneužil svůj politický vliv.

Ministr Rakušan se měl s jihočeským podnikatelem setkat na přelomu listopadu a prosince loňského roku. Jeníček tvrdí, že jihočeská policie se proti němu spikla. Po ministrovi údajně chtěl, aby zjistil, zda se jeho případu věnuje i GIBS.

„My jsme po něm nechtěli žádnou laskavost. Říkali jsme jen, aby GIBS udělala seriózní práci. Slíbil, že jestli došlo k nějakému pochybení policistů, tak to nechá prověřit,“ vysvětlil Jiří Jeníček, proč stál o schůzku právě s ministrem vnitra.

„Sešel jsem se s ním proto, že měl mít údajně informace o nestandardním postupu policie v nějaké své věci. Schůzku s tímto odůvodněním domluvil Radan Večerka,“ uvedl ministr Rakušan.

Ministr tvrdí, že setkání s Jeníčkem považoval za běžnou komunikaci s občanem. Podnikateli prý slíbil, že se na jeho případ GIBS zeptá. „Nedotazoval jsem se na konkrétní kauzu. Dotyčný sám zmínil, že se na GIBS obrátil. Chtěl jsem si to ověřit, protože pokud by byla pravda, co mi řekl, jednalo by se o závažný problém na straně policie. Z GIBS jsem bez bližších detailů dostal informaci, že takový podnět dostali, prošetřili a odložili. Tím pro mě věc skončila,“ dodal Rakušan.

Údiv na inspekci

„Ano, Rakušan se u nás ptal. Kolegové mu jen řekli, že o případu vědí a že byl odložen, protože se tam nepřišlo na žádné pochybení. Je to trošku překvapení, většinou se na konkrétní kauzy neptá. Teď je kolem toho v kanclu trochu panika. Můžu ale potvrdit, že do věci nijak nezasahoval, nemyslím si, že mohl,“ řekl zdroj z GIBS.

Tento postup však není zcela běžný. Pracovníci GIBS si nepamatují, že by se ministr vnitra někdy na něco podobného ptal.

Schůzku zorganizoval náměstek Večerka, který na Ministerstvu zemědělství pracuje od letošního ledna. Původní profesí je právník, před nástupem do resortu zemědělství působil jako šéf dozorčí rady STAN. Ke kauze Večerka uvedl, že po Rakušanovi chtěl, aby se „zeptal ze shora“ a na GIBS zatlačil.

„Chtěl jsem, aby ministr prověřil GIBS. Ministr vnitra má jediný nástroj na policii, a to je GIBS. Pan ministr vnitra má svodky GIBS a diskutuje s jejím šéfem, co se děje,“ sdělil Večerka.

Jeníčkovi nejprve přes aplikaci Signal poslal následující pokyn: „Dobrý den, prosím mým jménem s přílohami na aplikaci Signal. Vít Rakušan.“ A doplnil číslo Rakušanova mobilního telefonu.

Inspekce je však nezávislou institucí a nepodléhá ministru vnitra, ale přímo premiérovi. Ministr by neměl vstupovat do živých kauz, pokládat dotazy inspekci nebo chodit na její porady.

Angažoval se už dříve

Večerka se v Jeníčkových kauzách angažoval již v minulosti. Jeníček měl totiž v Táboře občanskoprávní spor s mužem, od něhož koupil se společníkem tenisový klub, za který však nezaplatil. Poškozeného podnikatele zastupuje advokátní kancelář senátora Václava Lásky, jenž Jeníčka označuje za podvodníka. „Já se tímto podvodníkem skutečně zabývám. Zastupoval jsem klienta, kterého také podvedl, a povedlo se nám všechny soudní spory vyhrát a ukradený majetek klientovi byl vrácen,“ řekl Láska.

Náměstek Večerka se sešel se senátorem a tvrdil mu, že Jeníček chce dát hnutí STAN sponzorský dar. Řekl, že o něm slyšel, že je podvodník, a pokoušel se zjistit, jaké informace Láska o podnikateli má. Jeníčkovi pak poslal zprávu: „Konečně jsem dnes dle dohody mluvil s Láskou. Mám mnoho informací.“ Komunikaci spolu vedli prostřednictvím šifrované aplikace.

Chtěl odkoupit milionové pohledávky?

Pro Jeníčka a jeho společníka Chmelaře to prý dělal kvůli pohledávce z podnikání ve výši 3,5 milionu korun. Po podnikatelích chtěl, aby od něj pohledávku odkoupili.

„Bylo to za to, že domluví ministra a Lásku,“ sdělil Chmelař. „To, že si říká o skoupení pohledávky, dokážu racionálně pochopit. Jestli jste politicky exponovaná osoba a jestli na vás vyběhne nějaká pohledávka a nechováte se zodpovědně vůči svým závazkům, tak politicky by mu to mohlo ublížit,“ uvedl Jeníček.

Večerka to však odmítá: „Žádnou pohledávku jsem já ani moje rodina nikdy neměl.“

Po zveřejnění kauzy Večerka členství ve hnutí STAN ukončil. Náměstkem na Ministerstvu zemědělství však zůstává nadále.

