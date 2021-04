Řeči o americké akci jsou nesmysl, vzkazuje Babiš Rusům. O jejich vině za Vrbětice nepochybuje

Předseda vlády je přesvědčen, že za výbuchem ve Vrběticích stojí Rusové. „O tom nepochybuji,“ uvedl s tím, že důkazy hovoří jasně o zapojení agentů GRU. Prezident Miloš Zeman si podle něj sice dělal svůj průzkum, ale za něj je vše jednoznačné.

„Možná byla původně jiná vyšetřovací verze, tedy neodborná manipulace s vojenským materiálem, ale v této chvíli je jen jedna verze a ta se změnila po identifikaci ruských agentů z GRU. Nevím, jak to myslel pan prezident, možná tak, že se jedna verze změnila na tu druhou,“ poznamenal Babiš. Pro něj bylo dle jeho slov důležité zejména to, že prezident jeho i vicepremiéra Jana Hamáčka celou dobu podporoval v tom, co jako vláda dělali.

„Je pravda, že ruská média si to pak interpretovala po svém, ale to dělají vždycky. Ani nekomentovala, že tady došlo k útoku, že byli zabiti dva naši spoluobčané. Mluvili o nějakých amerických akcích a vlivu, což je samozřejmě nesmysl,“ dodal Babiš.

Zároveň zdůraznil, že je v celé věci jednoznačně jen jedna verze, jež se šetří. „Je to živý spis a bylo by dobré, až se to vyšetří, aby bylo zveřejněno více informací,“ podotkl.

Své pak řekl i k oznámené cestě ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. O tom, že by to byla kamufláž, sám premiér podle svých slov nic neví. „Samozřejmě ale nemůžu vědět všechno,“ řekl. „Pro mě bylo podstatné, že do té Moskvy nejel a že jsem mu opakovaně říkal, že je to nevhodné a nakonec skutečně nikam neletěl,“ poznamenal Babiš.

Vztahy s Ruskem jsou podle premiéra nyní na bodu mrazu. „Ale my nemůžeme akceptovat, že na našem území ruští agenti provedli teroristický útok, při němž zemřeli naši lidé,“ uvedl a odmítl, že by Česko svým krokem překročilo nějakou červenou linii.

Následně se Babiš vyjádřil i k tomu, že podle evropského auditu je ve střetu zájmů. On sám dlouhodobě tuto tezi odmítá a tvrdí, že jde o manipulaci.

„Ten audit přišel na objednávku mého bývalého podřízeného. Je to účelové, protože přišel speciálně kontrolovat střet zájmů, kdy česká strana vyvracela – a z větší části vyvrátila – různé domněnky. Problém je v tom, že auditoři vykládají český zákon tzv. lex Babiš, což jim nepřísluší, to může jen český soudce. Nejsme pod diktátem Bruselu s omezenou suverenitou. České zákony mají vykládat jedině české soudy, ne auditoři z bruselského komisariátu. Na základě našeho zákona jsem dal v souladu s Lex Babiš firmu do svěřenských fondů a nemám s ní žádný kontakt. Ten spor se netýká ani mě, ani Agrofertu, ale českého státu a evropských auditorů. Je důležité, aby se stát bránil, a taky se brání a většinu z těch věcí obhájil. Bylo by nejlepší, kdyby o tom rozhodl Evropský soud,“ uvedl jasně Babiš. Oním bývalým podřízeným myslí Lukáše Wagenknechta, dnes senátora, dříve však náměstka na ministerstvu financí.

Odmítá i to, aby holding Agrofert na jeho příkaz vrátil dotaci, jež šla například pro společnost Penam a Brusel uvedl, že ji definitivně neproplatí. „Já s tím nemám nic společného, mě se to netýká. Netýká se to ani mojí bývalé firmy, protože tady je z EU nastavený jasný systém přidělování dotací. Když už mluvíte o té lince, tak ty peníze byly přiděleny za ministra Mládka z ČSSD. Je to účelové, a proto by Česká republika měla požádat o ty peníze a měla by je vymáhat i soudně,“ poznamenal Babiš a zdůraznil, že on s Agrofertem nemluví, protože ze zákona ani nemůže.