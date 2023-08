Rekonstrukce Libeňského mostu bude prý zastavena

reklama

Konsorcium firem, které mají Libeňský most opravit, vede společnost Metrostav. Právě ten má podle našich informací brzy oznámit, že most je v havarijním stavu a že už nejde opravit.

Most, který byl postaven v roce 1928, nikdy nebyl opravován a jeho stav je velmi špatný. V roce 2018 byl na nějakou dobu uzavřen pro auta a MHD. Předminulé vedení Prahy počítalo dokonce s jeho zbouráním, až to další rozhodlo o jeho opravě.

V roce 2015 vypracoval Kloknerův ústav při ČVUT v Praze detailní posudek ke stavu celé stavby. „S ohledem na získané informace konstatujeme, že stav rámové i obloukové části mostního objektu Libeňského soumostí jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu a je nutno neprodleně konat. Je evidentní, že za posledních 15 let dochází ke zjevnému a rychlému zhoršování stavu," psali tehdy odborníci v materiálu, který si objednala TSK.

Hlavní etapa oprav měla přitom začít až v příštím roce.

„V Metrostavu už za to nechtějí mít zodpovědnost,“ uvedl náš zdroj blízký dění v Metrostavu. Problém má prý být ve stavu železobetonových konstrukcí, které jsou méně únosné, než se myslelo, ale vzhledem ke stáří mostu se to dalo předpokládat. „Celé to dopadne na hlavu bývalého náměstka pro dopravu Adama Scheinherra, který to měl na starosti,“ sdělil dále.

Připomeňme Scheinherrův post na facebooku začátkem ledna minulého roku, kdy byla podepsána smlouva o rekonstrukci. „Dokázali jsme to. Jakmile stavbu zahájíme, budu si moct svůj první velký úkol odškrtnout. Sen. Nebudu lhát. Vedla k tomu trnitá cesta. Házeli nám klacky pod nohy. Nakonec se to podařilo. Postupně jsme vyvraceli tvrzení, že na to Libeňák nemá a je na spadnutí. Byla to lež. Kdo by to před sedmi lety řekl, když jsem tehdy podrobně studoval veškeré materiály a vybízel minulé zastupitele, aby most zachránili?“ psal Scheinherr. Na závěr svého příspěvku dodal, že by mělo být hotovo do roku 2025.

Metrostav jsme oslovili, ale svoje vyjádření neposkytl.

