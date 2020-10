Reprodukční číslo kleslo. Hamáček krotí optimismus slovy o parníku

reklama

Server Novinky přišel s informací, že platná protiepidemické opatření se začala projevovat, jelikož takzvaná hodnota R, neboli reprodukční číslo, začalo v posledních dnech klesat. „Zatímco v uplynulých dvou týdnech reprodukční číslo klesalo poměrně pomalu a spíše se vždy několik dní drželo na stejné hodnotě, v posledních dnech se tempo jeho poklesu zrychlilo,“ popsaly Novinky.

Ve středu 28. října se podařilo tuto hodnotu poprvé za celý říjen dostat na 1,1. Jinými slovy, jeden člověk by měl nakazit v průměru jedna celá jedna člověka. Od začátku října číslo R narůstalo z 1,1 na 1,5. Než ve středu číslo pokleslo, tak se dva týdny drželo na úrovni 1,3 či 1,4. 28. 10. přibylo 12 977 infikovaných a den předtím 15 663.

„Těch 15 tisíc není úplně špatná zpráva, jakkoli to je rekord. Podle těch našich modelů to znamená, že pokud by to pokračovalo tímto tempem, a to tempo nárůstu se bude postupně snižovat, tak to je cesta správným směrem a blíží se to k tomu, aby ta křivka kulminovala někdy v půlce listopadu. Ono to má setrvačnost opravdu jako zaoceánský parník, takže když otočíte kormidlem, tak ta loď jede ještě nějakou chvíli rovně,“ upozornil Jan Hamáček. Než se tedy projeví opatření, tak to trvá deset až čtrnáct dní.

„Ten model, o kterém hovořím, říká, že pokud by se to podařilo zakulminovat na nějakých 14 000 až 19 000 případech denně, tak bychom to měli stále ještě zvládnout. ... Pokud by se ukázalo, že to nefunguje, že tady v pátek bude 25 tisíc až 30 tisíc případů, tak by to bylo na vážné zamyšlení, to by znamenalo, že bychom ta opatření museli přehodnotit,“ varoval. Pro zpomalení epidemie číslo 1,1 nestačí. Aby se epidemie dostala pod kontrolu, je potřeba dosáhnout hodnoty 0,8.

