Řeší se tu metry postupu na bojišti, ale... Václav Cílek vidí na Ukrajině veliký problém

Geolog Václav Cílek má za to, že během následujících deseti let projde společnost výraznou změnou. V rozhovoru pro server Svobodné univerzum konstatoval, že přesně neví, co tuto proměnu spustí, ale osobně nepochybuje o tom, že přijde.

„Podle mého názoru během deseti let projdeme nějakým velkým procesem proměny. Nevím, čím to může být způsobené, protože opakovaně vidíme, že řadu věcí člověk neodhadne, například neodhadne Prigožinův pochod na Moskvu. Koho by to napadlo? A to znamená, že budoucnost má pro nás velmi pravděpodobně mnoho překvapení typu pochodu na Moskvu, nebo něčeho podobného. Takže se bojím toho, že tahle věc je trošku špatně zvládnutelná,“ posteskl si Cílek.

Upozornil však také, že když při nějaké krizi cosi starého končí, otevírá se prostor pro něco nového, pro regeneraci společnosti. A věří, že jakási regenerace nastane i tentokrát, jen nové časy budou jiné, než byly ty staré.

Ale přestože se v tomto smyslu snaží myslet pozitivně, na Ukrajině už teď vidí jeden velký problém, se kterým nebude snadné se vypořádat.

„Ukazuje to ukrajinský konflikt. To znamená, že se ukázalo, že lidé, kteří si mysleli, že nevydrží nic, vydrží hodně. Když se ale podíváme na množství traumatických poruch, mně je z toho někdy až špatně, tak 57 procent, alespoň podle jednoho průzkumu, ukrajinských veteránů, má nějaké problémy s posttraumatickými syndromy. To je šíleně velké množství. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že se to týká devíti milionů lidí. Co se týká civilního obyvatelstva, to znamená včetně žen a dětí, tak nějaký typ psychologických problémů má 25 procent z nich. Takže teď se sice hodně uvažuje, co se v této válce děje, kdo postupuje, a o kolik metrů sem, nebo na druhou stranu, ale vedle nás vyrůstá zraněná komunita lidí, kteří nemají, a dlouhou dobu nebudou mít nějaké adekvátní psychologické zázemí, protože přezaměstnaný český psycholog, nebo psychiatr, jim může předepsat nějaké léky, ale tady je zapotřebí smiřovacích rituálů,“ poznamenal.

