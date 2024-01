Respekt vs. Alarm. Kvůli „srandě“ je pravda a láska na kordy

Jak by měl vypadat český humor? Tato otázka v posledních dnech víří diskuse. Stalo se tak poté, co redaktorka online deníku A2larm Magdalena Dušková v Českém rozhlase uvedla, že humor by neměl nikoho urážet. Za to byla například Erikem Taberym kritizována za snahu k návratu do totality. Za to se mu v podcastu Studio Alarm vysmál moderátor Standa Biler s kolegy Karlem Veselým i s Magdalenou Duškovou. Ta si zde ještě přisadila a prohlásila, že by humor úplně zakázala.

Redaktorka Magdalena Dušková se v pořadu Pro a proti vysílaném v Českém rozhlase rozhovořila na téma jedinečného českého humoru. Dušková vyjádřila přesvědčení, že humor je potřeba korigovat, aby nikoho neurážel, a je třeba usilovat o jeho novou podobu: „My jenom nechceme, aby se humor dotýkal jiných lidí, aby působil jiným lidem nějaké špatné pocity. A podle mě existuje humor, který nikoho neuráží. A existuje humor, který se nevozí po druhých, ale je prostě vtipný, protože je vtipný. A o takový humor bychom měli usilovat,“ uvedla Dušková.

Její slova vzedmula vlnu odporu, především pak od zastánců typického českého humoru. Erik Tabery kritizoval, že Dušková „chce zakazovat humor“.

Kritika byla tak velká, že se lidé z Alarmu sešli a opřeli se do těch, kteří Duškovou kritizovali, že chce ničit náš jedinečný humor. „Humor je téma, které v podstatě nesnáším a nemám k tomu co říct,“ řekl úvodem podcastu moderátor Standa Biler, který divákům přiblížil kauzu Duškové, v níž kritizuje podobu českého humoru. „Ta kauza končila tím, že tu Magda chce zavádět totalitu a v podstatě zavírat lidi za humor,“ smál se moderátor.

Dušková se pak přesunula rovnou k reakci, která na její osobu přišla ze strany novináře Taberyho: „Erik Tabery reagoval na mou citaci v editorialu Respektu tím, že chci zakázat humor, že ale humor je potřeba v boji proti totalitě, kterou já bych chtěla jakoby nastolit, totalitu bez humoru,“ přibližuje redaktorka deníku A2larm.

Taberyho editorialu se následně moderátor Biler vysmál: „V podstatě z toho editorialu vyplývá, že kdyby byl Jára Cimrman v KLDR, tak ten totalitní režim by už dávno skončil, takže je to taková masová zbraň proti totalitám, která, zdá se, spíše nefunguje tedy. Editorial byl na mě vtipný až moc, Erik Tabery tam píše, že satira a ironie jsou důležitou součástí otevřené společnosti – a teď pozor – zraňování v nich obsažené posouvá debatu a bourá různá tabu,“ citoval Biler slova Taberyho.

„Takže pokud chcete bourat tabu nebo posouvat debatu, tak buďte rasisti, říkejte si sexistický vtipy,“ glosuje následně Dušková názory, které sdílel Erik Tabery. Biler ji doplnil: „Nebo se bodněte nožem, bolest posouvá hranice někam dál,“ řekl moderátor a společně se opět nad názory šéfredaktora týdeníku Respekt zasmáli.

Do debaty se vložil i jejich kolega z Alarmu Karel Veselý, který označil za absurdní, že by měl být humor zraňující. „Vůbec ta představa toho, že humor má zraňovat, že je to jeho primární cíl nebo účel, mi přijde absurdní. Já si myslím, že humor má naopak ukazovat věci v nahé pravdě,“ uvedl.

Dušková poté prohlásila, že by český humor zrušila. „Je samozřejmě v pořádku dělat si srandu z nějakých lidí, na které nemáme jak jinak dosáhnout, třeba jako z politiků, z uhlobaronů, ale jako v momentě, kdy my se vozíme po těch slabších, což většina toho českého debilního humoru, který já bych třeba klidně zakázala... Ten humor funguje na principu, že utvrzujeme a stvrzujeme nějaký už tak neférový hierarchie, třeba jako rasistický, útlak žen atd. Takže humor se může do někoho navážet, rozhodně by na tom neměl ale stát veškerý humor. Humor stejně jako vše, co říkáme, nějakým způsobem normalizuje nějaké narativy v té společnosti,“ uvedla Dušková.

Veselý humor označil i za způsob šikany. „Ten humor vždy funguje v kontextu nějaké společenské situace, a když je to v té hierarchii z vrchu dolů, tak je to spíše šikana než humor, a když je to odspoda nahoru, tak je to zase satira. Je dobré si kontrolovat, jestli zrovna někoho nešikanujeme,“ doplnil s tím, že vnímání humoru je dnes hlavně generační problém.

Podle Bilera se v Česku používá humor lidmi, kteří pro něj smysl vůbec nemají. „Vůbec netuší, co to je, humor je jen jako nějaká obrana, jako že je chráněný a má imunitu,“ dodal moderátor pořadu.

