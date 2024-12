„V Rusku vždy byli lidé, kteří jsou připraveni povstat, aby bránili zemi,“ řekl prezident Vladimir Putin na setkání s vojáky podstupujícími léčbu v Centru inovativních technologií v ortopedii.

„Někdo zvenčí říká, že Rusku by měla být způsobena strategická porážka. Co to ovšem znamená? Zničení. Zas a znovu jen zničení. Vždy však byli lidé, kteří povstali, aby bránili zemi,“ vyzdvihl Putin ochotu Rusů postavit se se zbraní v ruce za svou zemi.

Vladimir Putin poděkoval vojákům, že i v tomto historickém okamžiku neváhali a postavili se se zbraní v ruce při „speciální vojenské operaci“ na obranu Ruska. Vojákům raněným v bojích pak přislíbil, že vznikne komise, která jim pomůže dostat se na vysokou školu, a uplatnit se tak v dalším životě.

„Ta bude pro všechny, kteří si chtějí zdokonalit své dovednosti a rozšířit si vzdělání. Děláme vše pro to, aby k tomu měli šanci i ti, kteří mají ambice a vnitřní potřebu se vzdělávat a posouvat se dál," řekl k raněným vojákům Putin.

Vladimir Putin se zúčastnil také uvítacího poselství moskevského patriarchy Kirilla celému Rusku. U té příležitosti představil a vyzdvihl režiséra Emira Kusturicu, který čerstvě dotočil dokumentární film „Kristův lid. Naše doba“.

„Dokument vytvořený našimi srbskými přáteli je svědectvím o tragických událostech na Ukrajině, které zahrnují masové porušování lidských práv a náboženských svobod, hanobení historické paměti a pronásledování pravoslavné církve ze strany kyjevského režimu,“ píše zpráva propagující v Rusku Kusturicův dokument.

Podle Vladimira Putina stále více lidí ve světě vidí skutečné příčiny konfliktu na Ukrajině. Podle něho konflikt vyvolaly západní politické elity. Dodal, že zločiny proti civilistům, etnické a náboženské čistky, teroristické útoky a násilné akce „kyjevského nacistického režimu“ nelze ospravedlnit.

Putin poukázal na to, že premiéra v srbském Bělehradu vyvolala velkou diskusi a ohlas veřejnosti. „Je velmi důležité, aby nám obraz dával naději a vzbuzoval důvěru, že budeme schopni adekvátně reagovat na jakoukoli výzvu, pokud zachováme solidaritu a tradiční duchovní a mravní hodnoty, které nám odkázali naši předkové,“ uvedl Putin.

Kusturicův dokumentární film je věnován osudu křesťanství v dnešním světě a perzekuci ukrajinské pravoslavné církve ze strany kyjevských úřadů.

Režisér Emir Kusturica byl v roce 2017 také hostem internetové televize DVTV, kde čelil otázkám tehdejší moderátorky Emmy Smetany. V rozhovoru vysvětlil, proč má Vladimir Putin jeho sympatie. „Nejsem pro Vladimira Putina, jsem pro rovnováhu ve světě, ve kterém si jeden hráč nemůže dělat všechno, co chce,“ řekl režisér. „Věřím, že menší země jako Sýrie nebo Rusko, které mají energetické zdroje, mají právo chránit si je pro sebe,“ pokračoval. Podle Kusturici je třeba, aby existoval silný politik, který bude chránit Východ proti Západu. Takového politika Kusturica vidí právě v Putinovi. V rozhovoru trval na tom, že Američané jsou pro svět nebezpečnější než Rusové, protože Rusům jde o stabilitu, zatímco Američané rozsévají chaos.

Kusturica vystudoval pražskou FAMU. Mezinárodně uznávaný režisér a filmový producent Kusturica, kterému jsou někdy vyčítána příliš prosrbská stanoviska, získal za svou tvorbu řadu ocenění. Na festivalu v Cannes vyhrál dvě Zlaté palmy – v roce 1985 za snímek Otec na služební cestě a v roce 1995 za Podzemí. Narodil se v Sarajevu. 28. října 2019 jej ocenil medailí Za zásluhy tehdejší prezident České republiky Miloš Zeman.

