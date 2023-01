Řezníček, je to hnus, zuřil Babiš před kamerou. Deset let tu budují nenávist a teď už se posílají nábojnice

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) přijal pozvání Petra Štěpánka z Trikolory do pořadu Studio Triko. Tématem byla válka, která v prezidentských volbách silně rezonuje. Babiš se zostra opřel do protikandidáta Petra Pavla a vrátil se k průběhu včerejší prezidentské debaty v České televizi, z níž je zděšen. Prohlásil, že nenávist pražské kavárny je tak veliká, že by volila raději i Putina než Babiše.

Než Babiš dostal otázku, řekl, že je ještě plný nedělní debaty v České televizi. „Měl jsem debatu v České televizi s prezidentským kandidátem panem Řezníčkem,“ zmínil Babiš jméno moderátora debaty. „A ten pán, co tam seděl – cvičený rozvědčík, ten neříkal nic, protože on rozumí válce,“ řekl na adresu svého protikandidáta Petra Pavla.

Zároveň Babiš zdůraznil: „A já nechci válku. Já chci pomáhat lidem,“ řekl, že rozumí sociálním záležitostem, zdravotnictví. „Oni z toho ale udělali velkou aféru, protože on mi podsouval, že Rusko napadne Polsko a Pobaltí. Já se bránil, říkal jsem, že je to nesmysl. Ale potom jsem to podělal, když jsem neřekl, že je jasné, že bychom našim spojencům pomohli,“ poznamenal Babiš.

„Takže toho je teď plná síť. Pražská kavárna volí komunistického cvičeného agenta KGB, který včera lhal i o tom, že se narodil. A pravda a láska nevítězí, všechny média jsou proti mně, podívejte se na Zlámalovou,“ zmínil uchazeč o Hrad.

Štěpánek dodal, že moderátor Martin Řezníček je „mistr světa ve skákání do řeči“. „Pan Řezníček to dělá ale jenom mě. Dehonestoval mě i v první debatě, kde lhal o StB, a podsouval různé otázky. Česká televize na mě jede kampaň už deset let. Je to hnus,“ konstatoval k tomu Babiš.

A připojil, že je pražskou kavárnou nenáviděn ještě více než Vladimir Putin: „Kdyby na českého prezidenta kandidoval Putin, tak oni všichni tihle voli Putina. Média tu pěstují nenávist proti Babišovi, vymývají lidem mozky a lžou o všem… Čapí hnízdo, dluhopisy… vše bylo vylhané,“ podotkl.

Zopakoval i výhrůžky, které chodí jeho rodině: „Je to peklo, teď jsme dostali vzkaz mafie, tu nábojnici. Takže hnus,“ hrozil se předseda hnutí ANO. „I když nebudu prezident, tak hnutí ANO pojede dál, my ty volby v roce 2025 vyhrajeme a lidi pochopí, že se spletli. Spletli se s vládou, která jim nepomáhá, a teď ten prezident. Petr Pavel vůbec nerozumí ekonomickým tématům, rozumí jen válce, to je stále válka, válka…“ řekl s tím, že je to však marný boj, protože média lidmi manipulují.

Upozornil, že pro případ, že na Hradě usedne jeho soupeř v prezidentské volbě, už se pomalu začínají rozdělovat vysoké funkce: „Když teď bude Pavel na Hradě, tak manžel paní Nerudové rozhodne, kdo bude šéf Antimonopolního úřadu, to je střet zájmů jak prase,“ pokračoval Andrej Babiš,

Několikrát se pozastavil nad výrokem neúspěšné kandidátky Danuše Nerudové, která nyní usilovně podporuje kandidáta Petra Pavla, o tom, že „Babiš je zlo“. První místopředseda Trikolory Štěpánek do toho vložil svůj poznatek, že je zde povolen „jeden správný názor“, což je pro naši společnost velmi špatné. „Nová totalita to bude. Na Úřadě vlády je pan Klíma, to je loutka toho Pokorného, který byl loutkovodičem Sobotky, a teď Síkely. A pan Klíma chce omezovat svobodu slova,“ řekl na adresu vládního zmocněnce pro média a dezinformace.

Nelíbí se mu, že Klíma před druhým kolem prezidentských voleb kritizuje jeho billboard, na něm je napsáno „Generál nevěří v mír. Volte mír. Volte Babiše“. „Já ale mluvím o míru, protože o míru mluvím stále. Ale oni jsou štváči, oni chtějí válku. Černochová chce válku. Doletěla raketa na Polsko a dámy už šly do války – Nerudová, Černochová…“

„A kdo mluví o válce? Fiala mluví o válce. Všichni mluví o válce. A já nechci válku. Jak je možné, že ten konflikt vůbec vznikl? Proč pan Pavel, když jednal s Gerasimovem, má ho i na Instagramu, proč se s ním vůbec potkal? Měl mu říct, ať vypadne z Krymu a až pak se s ním bude bavit,“ zmínil Babiš jednání Petra Pavla s Valerijem Gerasimovem, náčelníkem generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace.

Psali jsme: Babiš na zabijačce v Brně vysvětloval: To jsem trochu pos*al. Provokace od ČT... Babiš a mír? Toto k tomu řekl „mírový štváč“ Stropnický. Také ke kampani generála Alena Vitásková: Budeme volit v prezidentských volbách „menší zlo“? Babiš poškodil Česko, vzkazuje Lipavský. V Bruselu prý obíhá s omluvou Poláky a Balty

