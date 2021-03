Říct černochovi, že je opice? Z TOP 09 zní zhnusení, a z Anglie výzvy k vyloučení Slavie. Ale zabil to Topol

Slavia ve čtvrtek porazila Glasgow Rangers v odvetném zápase Evropského poháru 2 : 0, poté co soupeř předvedl mimořádně brutální výkon a dostal dvě červené karty. Ještě minimálně jeden zákrok zaváněl další červenou.

Jeho autorem však středopolař černé pleti Glen Kamara nebyl. Přesto právě k němu po jedné z méně závažných situací přišel obránce Slavie Ondřej Kúdela a cosi mu se zakrytými ústy zašeptal do ucha.

Steven Gerrard says one of his Rangers players was racially abused by a Slavia Prague player in last night’s Europa League match.



The Slavia Prague statement denies racism and says the player accused, Ondřej Kúdela, actually said: “You f***ing guy.”pic.twitter.com/crHeWosiAu