Robert Fico: Soros, největší podvodník. Spojme se, braňme se. Migranti? Proto to dělá

Na pozadí českých sporů běží evropský spor o to, zda se podaří přesvědčit Polsko a Maďarsko, aby přestaly vetovat evropský rozpočet, do něhož spadá i 750miliardový fond obnovy. Své si k němu řekl bývalý slovenský premiér Fico. Vynadal Igoru Matovičovi, že když drží se západem, tak se to Slovensku může vymstít. A bourá V4. „Naším úkolem je postavit se vedle Maďarska a Polska, vtáhnout do diskuse Českou republiku a promluvit si s ostatními zeměmi EU. Že zavedení trestů za odlišné názory je cesta do pekla, která může v Evropské unii skončit velkou katastrofou,“ prohlásil. A také něco na adresu finančníka George Sorose.

reklama

Fico informoval, že si západní členské země vymínily, že čerpání finančních prostředků EU bude podmíněné dodržováním principů právního státu a demokracie. Dodal, že to v praxi znamená, že pokud nebude právní stát podle představ Francouzů či Němců, tak přijdou sankce a nepůjde čerpat fondy EU. Všichni jsou dle něho nervózní, protože se jedná o částku 1,8 bilionu eur. Z toho je 750miliardový fond obnovy a zbytek tvoří rozpočet EU až do roku 2027. Anketa Důvěřujete Pavlu Rychetskému? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 4631 lidí

„Překvapuje nás, s jakou lehkostí se slovenská vláda postavila na stranu západních zemí, proti Maďarsku a Polsku. Vlastně ani nepřekvapuje. Slovensko má za této vlády tolik defektů demokracie a právního státu, že radši bude souhlasit s čýmkoliv, jen aby se jím Brusel nezabýval,“ prohlásil Fico a podotkl, že se jedná o krátkozrakou taktiku, která se jim vrátí.

Nechtěl hodnotit, co Maďarsko a Polsko v oblasti justice nebo v jiných oblastech činí, ale požadavek na vládu práva a demokracii podle západních představ považuje za nástroj, jak „srovnat“ neposlušné státy. Jde prý o migraci. Kdo migranty odmítne, najde se závada na právním státě a dotace budou zatrženy. „Jsem o tom přesvědčený o to více, že kvůli vetování rozpočtu Evropské unie ze strany Maďarska zaútočil na tuto zemi i největší podvodník Soros. Který by nejradši do Evropy navozil všechny migranty světa. Ne proto, aby jim pomohl, ale aby zkomplikoval Evropě život,“ prohlásil bývalý premiér. Dodal, že Sorosovi se prý podařilo i na Slovensku významné ústavní posty obsadit „svými lidmi“.

Fotogalerie: - Národní 2020

Spor o představách, jak má fungovat demokracie a právní stát mezi novými a starými členy EU se podle něj nedá vyřešit trestáním nebo penězi. „Tenhle spor bude trvat tak dlouho, dokud pendrek ve Španělsku, Francii nebo v Německu bude méně bolet než pendrek v Maďarsku nebo na Slovensku,“ řekl dále. A dokud omezení svobody zavedené ve Francii nebude vnímané tak vážně, jako stejné opatření v Maďarsku,“ uvedl šéf Smeru. Doplnil, že Polsko a Maďarsko mají pravdu, když říkají, že sankce za porušování principů právního státu nemají oporu v základních smlouvách Evropské unie. O tomto tématu je třeba diskutovat a ne ho řešit tak, že zvítězí hrubá síla, řekl.

Opět vyplísnil současnou vládu Slovenska, že je její podpora západních zemí krátkozraká, protože jde proti Visegrádské čtyřce, kterou také pomáhal budovat. Poznamenal, že ignorovat 65 milionů lidí není tak lehké (populace V4 – pozn. red.). „Naším úkolem je postavit se vedle Maďarska a Polska, vtáhnout do diskuse Českou republiku a promluvit si s ostatními zeměmi EU. Že zavedení trestů za odlišné názory je cesta do pekla, která může v Evropské unii skončit velkou katastrofou,“ prohlásil. A dodal, že Matovič a další by měli „šoupat nohama“, protože to, co za dobu své vlády provedli, je podle něj v oblasti vlády práva a demokracie horší než cokoliv, co se podařilo jiným novým členským zemím za 30 let. A může to skončit tím, že pak evropské peníze nedostane ani Slovensko.

Psali jsme: Piráti k rozhodnutí Rady EU: Šifrování je ochranou, ne hrozbou Jana Bobošíková: Senát, ani ministr kultury nemohou rozhodovat o zákonnosti. Od toho jsou tu soudy Země jde do kopru, smál se Moravec Babišovi. A vyslechl si za to od Faltýnka Orbán ohromil německé čtenáře: Angelo, tohle je sebevražda. To jsem vaší kancléřce řekl do očí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.