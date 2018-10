Robert Fico vystoupil v ČT: Nikdo nás nemůže přinutit z centrály v Bruselu, abychom něco dělali

Pozvání do úterního pořadu Interview na ČT24 přijal bývalý premiér a předseda strany Smer-SD Robert Fico. S moderátorem Danielem Takáčem si připomněl nejen sto let od vzniku Československa, ale hovořili například o uprchlické krizi, postavení našich zemí v EU či o důležitosti existence Visegrádské čtyřky (V4).

V rámci akcí souvisejících se stým výročím vzniku Československého státu pobude Fico nějaký čas v Praze a velmi se na to těší. „Deset let ve funkci premiéra zanechalo mnoho stop. Mám tu mnoho známých, dokonce politických přátel i kolegů,“ řekl na úvod ke své návštěvě v Praze s tím, že je velmi rád, že ve středu bude s těmito lidmi na neformální bázi hovořit o nejrůznějších věcech týkajících se československých vztahů.

Následně moderátora Takáče zajímalo, zda i po více než pětadvaceti letech je v našich dvou zemích od rozdělení Československa stále ještě něco ryze československého. Podle Ficových slov by tím nazval naše dobré vztahy. Slovensko i Česko jsou podle něj samy o sobě mimořádně úspěšným příběhem. „Bez ohledu na to, kdo sedí na židli premiéra, nebo ve vládě v České republice a na Slovensku, chci, aby naše vztahy byly mimořádně nadstandardní,“ vyslovil své přání a dodal, že jsme úspěšné země ve středu EU, a když se podíváme na události, které se dějí okolo nás, tak se ukazuje, že pokud jsme pohromadě a komunikujeme spolu, je hlas patnácti milionů lidí silnější než hlas pětimilionové země či desetimilionové země.

Jestli zmiňovaná přátelskost a blízkost nejsou jenom teoretické a dány tím, že máme podobný jazyk, Fico bezprostředně vyloučil. „S něčím takovým nesouhlasím. Je spousta událostí, které tak nehovoří. Například když jsme v evropské radě s českými premiéry bojovali za naše národní zájmy. Nebo v otázkách sankcí, kde jsme se cítili poškození,“ dal za příklad a dodal i stejný postoj zemí týkající se uprchlické krize. „Nepodceňujme kvalitu našich vztahů,“ poznamenal důrazně.

„Jestli Česko a Slovensko má projevit nějakou míru solidarity, musí být vždy na dobrovolné bázi,“ pokračoval slovenský expremiér Fico, který je prý velmi rád, že to byly právě Česká a Slovenská republika, které povinné kvóty nakonec prý v podstatě zastavily.

Například Itálie však povinné kvóty za mrtvé úplně tak nepovažuje, to se tedy Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku zatím zastavit nepodařilo, namítl moderátor. „Vyjmenoval jste čtyři země patřící do V4. Někdy se na V4 pohlíží jako na ‚black sheep of the family‘ (černá ovce rodiny). V4 je ale odpovědí na historické zkušenosti, které tu máme,“ řekl Fico.

V souvislosti s tím zmínil mnoho tazvaných osmičkových let, z nichž se prý málo hovoří o roku 1938, který je pro Česko i Slovensko obrovským ponaučením. „V tento rok nás všichni zradili. Všichni! To je velká historická zkušenost. Poukazuje na to, že malé země, které jsou ve středu Evropy, se musejí především spoléhat samy na sebe. Musejí mít velmi silný dialog a spoléhat se hlavně na mezinárodní právo,“ podotkl a doplnil, že se to týká především ekonomických otázek.

Jako příklad uvedl Nord Stream. „Všichni říkáme, že Nord Stream 2 je nesmysl a poškozuje nás to. Na evropské radě jsme všichni křičeli, že musíme Ukrajině pomoci, aby nadále tranzitovala plyn. V ten samý den podepsal Gazprom s firmami v západní Evropě smlouvu o výstavbě Nord Streamu 2,“ připomněl s pokřiveným úsměvem s tím, že jako malé země jsme v pozici, kde je nutné být vždy velmi ostražitý.

Poté moderátor vzpomněl Ficova tvrzení, kdy po volbách v České republice v roce 2017, které nedopadly příliš proevropsky, uvedl: Stáváme se jakýmsi proevropským ostrovem v tomto regionu. Slovenský expremiér ale vyvrátil, že by tato slova souvisela s výsledky našich českých voleb. „Aby Slovensko přežilo, musí být v jádru EU. To je ale náš niterný pohled,“ vysvětlil.

Nikdy prý nebude komentovat postoje českých premiérů a politiků. „To je zase vaše vnitřní věc a já absolutně respektuji, jaký máte pohled na EU,“ uzavřel s tím, že V4 je pro něj vynikající organizace a vždy bude přesvědčovat každého premiéra, pokud na něj bude mít na Slovensku politický vliv, aby V4 udržoval, jelikož to je něco, co nám ostatní závidí.

autor: nab