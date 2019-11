Roman Šmucler se u Moravce rozjel: Holenkové, zastřelíme vás!

Kapky pro kojence Vigantol. To je jeden z léků, kterého se v českých lékárnách nedostává. Buď je to tím, že vůbec není v Česku, nebo sice v Česku je, ale výrobce ho raději prodá výhodně do zahraničí. Co s tím? V nedělních Otázkách Václava Moravce o tom debatovali ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, prezident České lékárnické komory Aleš Krebs a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Vojtěch tvrdí, že na vině jsou reexporty léků, protože pro výrobce je výhodnější dodat lék do Německa nebo do Dánska, kde za něj dostanou více peněz. Německé lékárny nakupují léky z Česka, protože tím ušetří. „Bavíme se o jednotkách nebo možná desítkách léků. Jedná se např. o již zmíněný Vigantol, ale také stomiligramové čípky pro miminka na snížení teploty, lék na bolest Novalgin, některé léky na snížení krevního tlaku a tak podobně.“

Moravec ministrovi oponoval, že se to týká i léků, které jsou určeny pro pacienty na lůžku v nemocnicích, ale tam ministr Vojtěch oponoval, že v nemocnicích to nebude tak velký problém.

Lékárníci by rádi stanovili zákonem, že výpadek léku nesmí přesáhnout dobu 60 dní, ale to je podle ministra příliš přísné. „Tak se také může stát, že ten výrobce přestane ten výrobek do České republiky dodávat,“ varoval člen vlády, který zpočátku navrhoval tuto lhůtu nastavit na 180 dní, tedy téměř na půl roku. Ve hře je i lhůta 120 dní.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku k e-neschopenkám. U těch ministryně práce a sociálních věcí slibuje, že systém bude fungovat od 1. ledna 2020. Šmucler ministra před kamerami žádal, aby vláda projevila jistou míru tolerance a umožnila postupný náběh e-neschopenek.

Vedle toho žádal, aby za vystavování e-neschopenek, případně ukončování e-neschopenek, že má být odměňováno, a to částkou třikrát sto korun. „Jedna věc je to nařídit a říkat holenkové, musíte to vystavit a musíte se s tím smířit vy i pacienti a kdo ne, tak bude zastřelen ve 4 hodiny ráno,“ rozjel se Šmucler u Moravce... S tím, že tuto taktiku ministerstvo uplatňovalo doposud, ale lékaři by uvítali spíše pozitivní přístup, protože elektronizace zdravotnictví něco stojí. Lékaři budou rok co rok platit za certifikáty, budou muset zaplatit IT specialistu a tak podobně. Takže lékař, který vystaví dvě neschopenky měsíčně, na tom podle Šmuclera „zoufale prodělá“. Proto prezident stomatologů žádal o oněch třikrát sto korun.

„My to neplánujeme, protože papírové neschopenky dnes nejsou zpoplatněny, takže nevidíme důvod, proč to zavádět u e-neschopenek,“ zdůraznil ministr. Šmucler okamžitě oponoval, že lékař si bude muset zaplatit IT specialistu, který ho do systému e-neschopenky uvede, což bude lékaře něco stát. Proto prosazuje ony tři stovky.

Když se debata blížila k závěru, Šmucler otevřel ještě jedno téma. Je třeba spočítat poptávku v určitých regionech po lékařích a do těch míst lékaře přilákat. To všechno ovšem musí probíhat tak, aby byl zachován sociální smír, protože matky samoživitelky zkrátka a dobře nemají k dispozici velké sumy peněz, o které si někdy stomatologové říkají.

