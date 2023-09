Ropa výrazně podraží, uvidíme to na další inflaci. Varuje už i premiérův poradce

Kvůli snížení produkce ropy zemí OPEC+ na začátku léta a dalším faktorům prudce stouply ceny ropy. Očekává se až 25% nárůst cen ropy, který se podle ekonoma BHS Timura Barotova propíše do cen benzínu a nafty a opět přiživí inflaci a zpomalí ekonomický růst. „Růst cen ropy od přelomu června a července jednoznačně vyvolal tlak na růst cen benzínu, a to pravděpodobně povede k výraznému zvýšení inflace,“ míní Barotov, na jehož slova novináře upozornil poradce premiéra a hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ceny ropy na světových trzích již delší dobu rostou kvůli očekávání, že Saúdská Arábie, která je klíčovým členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), bude i v dalších měsících pokračovat v omezování těžby o milion barelů denně a zároveň dojde k dalšímu snížení vývozu ropy ze strany dalších zemí organizace OPEC+, zahrnující země OPEC a Rusko.

Většina analytiků oslovených agenturou Reuters začátkem září očekávala, že největší vývozce, Saúdská Arábie, dobrovolné snížení dodávek o 1 milion barelů denně prodlouží. „Předpokládáme, že ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2023 se trh dostane do výrazného deficitu,“ sdělil Matt Sherwood, vedoucí redaktor komoditního oddělení Economist Intelligence Unit.

Saúdská Arábie nyní k překvapení všech oznámila, že omezení těžby potrvá jak v říjnu, tak v i následujících měsících až do konce roku. Podle ekonoma Timura Barotova to může přinést „explozi cen ropy“ na světovém trhu.

„V dubnu klíčové země produkující ropu včetně Ruska, známé jako OPEC+, oznámily snížení produkce, které navrhly prodloužit do roku 2024; cílem je údajně podpoření stability trhu. Saúdská Arábie a Rusko však zavedly další snížení produkce nad rámec širší dohody zemí OPEC+. Saúdská Arábie oznámila snížení produkce o 1 milion barelů ropy denně od července, zatímco Rusko začalo snižovat denní produkci o 0,3 milionů barelů denně. Na trhu panovalo očekávání, že obě země prodlouží snižování dodávek do října. Trhy ale nedávno překvapilo oznámení, že tato redukce se prodlouží až do konce letošního roku. To vyvolalo obavy, že poptávka v nadcházejícím čtvrtletí převýší nabídku a ceny mohou explodovat,“ píše Barotov ve svém komentáři.

Ceny ropy se budou zvyšovat také kvůli rostoucí poptávce po ropě ze strany Číny, kde se tamní vláda snaží stimulačními opatřeními nakopnout padající ekonomiku. „Nejnovější údaje z Číny ukazují, že dovoz ropy v srpnu vzrostl o 30,9 % oproti předchozímu roku. Rafinerie údajně vytvářejí zásoby a zvyšují zpracování, aby mohly těžit z vyšších zisků z vývozu pohonných hmot. Průzkum soukromého sektoru v zemi ukazuje, že snahy vlády měly určitý vliv na její ekonomiku, když se v srpnu zlepšila aktivita továren, zvýšila domácí poptávka a zaměstnanost,“ vysvětluje Barotov.

Dalším faktorem, který zvyšuje tlak na růst světových cen ropy, je snižující se stav zásob ropy, a to včetně strategických rezerv v USA. „V současné době jsou zásoby ropy v USA na nejnižší úrovni v tomto roce a očekává se, že se budou dále snižovat. Rekordní poptávka, snižování nabídky ze strany producentů a rostoucí náklady na skladování, to vše vede k vyššímu čerpání těchto zásob,“ informuje Barotov.

Růst cen ropy přitom tlačí na ceny pohonných hmot a ty nadále posilují inflaci a oslabují ekonomiku ve většině západních zemí. „Růst cen ropy od přelomu června a července jednoznačně vyvolal tlak na růst cen benzínu, a to pravděpodobně povede k výraznému zvýšení inflace. Je možné, že vyšší palivové příplatky proniknou do vyšších cen potravin, stravovacích služeb a zboží, které se přepravuje nákladními automobily. Vyšší náklady na letecké palivo se také mohou promítnout do vyšších cen letenek,“ varuje ekonom.

Podle analytiků z Wall Street se může ropa dostat na úroveň 100 dolarů za barel; přitom v letošním roce se cena pohybovala kolem 80 dolarů za barel. „Vyšší ceny pohonných hmot nahlodávají rozpočty společností a spotřebitelů, zvyšují inflační očekávání a celkově zpomalují ekonomický růst. Čím déle bude cena ropy na téhle úrovni, tím serióznější budou implikace pro ekonomiku a inflaci“ dodává Barotov.

