Rozdrcení Ruska? To mi nepište. „Hledání míru“ pod palbou

Martin Horálek, dramaturg České televize a bývalý tiskový mluvčí České biskupské konference a KDU-ČSL na zmíněnou situaci reagoval svým tweetem, ve kterém se podivil nad tím, jaký ohlas může vyvolat výzva k mírovému řešení. Zmínil přitom i ducha Kryla, Švejka a husity.

„Už mi opravdu nepište další fráze o tom, že jedinou cestou k míru je rozdrcení Ruska. Shitstorm, který tu vyvolala obyčejná výzva k hledání míru, mě přivádí k tomu, co se to s námi vlastně děje. Duch Švejka a Kryla se tu mění v mohutný husitský chorál. Moje přesvědčení je jiné.“

Není to poprvé, co se takto vyjádřil.

Horálek totiž před pár dny na svém twitteru napsal k válce na Ukrajině, že ho děsí, jak i pouhé volání po hledání mírových řešení války na Ukrajině je interpretováno jako ruská propaganda. „Vidím, jak roste nadšení z boje, jako by to byl sport. Kataklyzma války ho vyléčí, ale to už bude pozdě. Kromě zbrojních koncernů je tohle zlem pro nás všechny,“ vyjádřil své obavy.

Že je to názor v současné době velmi nepopulární, o tom nejlépe vypovídají reakce, které Horálek za svůj dnešní tweet sklidil. Navzdory tomu, že u něho vypnul diskusi, se k tomu, co napsal, vyjádřila spousta odpůrců vyjednávání s Ruskem.

Pokud si někdo představuje mírové řešení tak, že jako cosmesi tosmesi, v zájmu "míru" nechme věci, jak jsou, a co bylo, bylo, není to žádný mírotvůrce.

Buď vůbec nechápe podstatu věci, nebo je to prachsprostá Putinova pátá kolona. Mnichovanství hadr. https://t.co/N0tN8nGNDb — Nymburger (@Nymburger66) October 14, 2022

„Pokud si někdo představuje mírové řešení tak, že jako cosmesi tosmesi, v zájmu "míru" nechme věci, jak jsou, a co bylo, bylo, není to žádný mírotvůrce. Buď vůbec nechápe podstatu věci, nebo je to prachsprostá Putinova pátá kolona. Mnichovanství hadr,“ napsal třeba jeden z nich v reakci na Horálkův tweet.

Citim zavan “Pacem in terris”. A s Karlem Krylem (jeste navic z pohledu, ze jde o ruskou agresi) je to velka netrefa. Svejka nema v tomto kontextu smysl vubec komentovat… smutne https://t.co/12rTpZX6dH — Pavel Hruska (@Pabloo66) October 14, 2022

„Citim zavan “Pacem in terris”. A s Karlem Krylem (ještě navíc z pohledu, ze jde o ruskou agresi) je to velká netrefa. Švejka nemá v tomto kontextu smysl vůbec komentovat… smutne,“ píše další s poukazem na Horálkovu církevní činnost a Sdružení katolických duchovních Pacem in terris, které kolaborovalo s komunistickým režimem v bývalém Československu.

Když "přesvědčení" nekoresponduje s realitou, musí halt realita držet hubu a krok a nemít možnost odpovídat... to je takový ten demokratický rusopacifistický přístup.

?? https://t.co/GUxeHbXSGv — Michal Tichý ???????????????????????? (@MichalTich2) October 14, 2022

„Když ‚přesvědčení‘ nekoresponduje s realitou, musí halt realita držet hubu a krok a nemít možnost odpovídat... to je takový ten demokratický rusopacifistický přístup,“ nemá pro Horálkovy vyjednávací sklony pochopení ani další z přispěvatelů na twitteru.

S hledáním mírových řešení částečně souhlasí další z těch, kteří na Horálkův příspěvek reagují, nicméně současně ho vylučuje s poukazem na to, že Rusko podle něj mír nechce.

Ano je třeba hledat mír a ještě nutnější bude hledat po válce smíření. Ale mluvit o míru v době kdy Rusko opakovaně ukazuje, že žádný mír nechce a jen hledá jak využít slabiny ostatních? Hledat mír se zlem které se po vás sápe je jako si s ním podávat ruku. https://t.co/Y3Eurg0Dqd — Jiří Jan Řezníček ???????????????‍?? (@Jieznek6) October 13, 2022

„Ano, je třeba hledat mír a ještě nutnější bude hledat po válce smíření. Ale mluvit o míru v době, kdy Rusko opakovaně ukazuje, že žádný mír nechce a jen hledá, jak využít slabiny ostatních? Hledat mír se zlem, které se po vás sápe, je jako si s ním podávat ruku.“

Dodejme, že k mírovým jednáním vyzývá stále více osobností včetně nejbohatšího muže světa Elona Muska.

Ten prohlásil, že Ukrajina by nyní měla usilovat o mír, protože nedávno dosáhla vítězství.

„Teď je správný čas to udělat. Nechce se jim do toho, to je pochopitelné, protože vyhrávají. Ale teď je čas to udělat,“ řekl podle osoby, která byla na konferenci přítomna.

„Každý chce hledat mír, když prohrává, ale nechce hledat mír, když vyhrává. Ale vyhrává ale jen pro tuto chvíli,“ dodal prý Musk.

