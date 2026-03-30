Rozklad vyšetřování kriminality v Británii. Lidé přestávají věřit v právo

Britský deník The Sun upozornil na rozsáhlé problémy při vyšetřování majetkové kriminality ve Spojeném království. Podle zveřejněných statistik policie v roce 2025 uzavřela přibližně 92 procent případů vloupání bez objasnění. Z téměř 200 tisíc vyšetřování nelegálního vniknutí do domů bylo více než 143 tisíc uzavřeno bez identifikace podezřelého. Dalších zhruba 27 500 případů sice vedlo k identifikaci podezřelé osoby, ale nedošlo k jejímu stíhání. Statistiky rovněž ukazují, že ve stovkách případů bylo další řízení zastaveno s odůvodněním, že není ve veřejném zájmu.
Data zároveň naznačují, že řada vyšetřování končí velmi rychle. Přibližně polovina případů, které byly uzavřeny bez identifikace pachatele, byla podle dostupných údajů ukončena ještě ve stejném měsíci, kdy byl trestný čin nahlášen. To znamená, že desítky tisíc vloupání byly vyšetřovány jen několik dní nebo týdnů. Celkově policie loni zaznamenala více než 229 tisíc vloupání, což sice představuje meziroční pokles o 12 procent, ale míra objasněnosti zůstává velmi nízká. Odhaduje se také, že skutečný počet nevyřešených případů může být ještě vyšší, protože další desítky tisíc vyšetřování stále probíhají.
Kritika ze strany politiků a expertů
Situace vyvolala kritiku ze strany opozice i odborníků na bezpečnost. Stínový ministr vnitra Chris Philp označil výsledky policie za nepřijatelné. „Hlavní prioritou policie by měla být ochrana veřejnosti,“ uvedl. „Je naprosto nepřijatelné, že více než 90 procent vloupání zůstává nevyřešeno. Veřejnost oprávněně očekávala mnohem lepší výsledky.“ Podle něj je problém částečně spojen s poklesem počtu policistů v posledních letech.
Podobně kriticky situaci hodnotí i bývalí policisté. Někdejší detektiv londýnské metropolitní policie Peter Bleksley prohlásil, že vloupání jsou v některých částech země „v podstatě dekriminalizována“. „Jak můžete vůbec vyřešit zločin, když ho nevyšetřujete?“ uvedl. Podle něj policie často pouze zjišťuje, zda mají oběti kamerový záznam nebo zda znají pachatele, a pokud ne, případ rychle uzavírá. „To ukazuje, jak moc se policejní práce odchýlila od svého původního účelu, kterým je prevence a vyšetřování trestných činů,“ dodal.
Obavy z oslabování právního státu
Na problém upozorňují i bývalí představitelé justice. Někdejší hlavní státní zástupce Nazir Afzal varuje, že dlouhodobě nízká objasněnost trestných činů může narušit důvěru veřejnosti v právní stát. „Jako bývalý hlavní státní zástupce jsem pracoval v systému, který bral vážně myšlenku, že trestný čin musí mít následky. Tento princip je nosnou zdí všeho ostatního,“ uvedl pro deník Independent. Podle něj současná čísla naznačují, že u některých běžných typů kriminality tento princip postupně mizí.
Afzal zároveň poukazuje i na problém krádeží mobilních telefonů. Podle dostupných dat vede k obvinění podezřelého méně než jedno procento těchto případů. „Na této úrovni to není vymáhání práva – je to byrokracie. Zločin je skutečný, reakcí je papírování,“ řekl. Připomněl však také, že cílené policejní operace mohou přinést výsledky. Například nedávná razie proti organizovaným skupinám zlodějů telefonů v Londýně podle něj vedla během jediného roku ke snížení počtu krádeží o zhruba deset tisíc.
Policie a vláda slibují změny
Policejní představitelé připouštějí, že některé případy je obtížné vyšetřit kvůli nedostatku důkazů nebo informací. Rada národních policejních šéfů uvedla, že absence dostatečných údajů neznamená, že by policie případy ignorovala. „Vyhlídka na úspěšný výsledek trestního řízení je pouze jedním z aspektů, které zvažujeme,“ uvedla organizace ve svém vyjádření.
Britské ministerstvo vnitra zároveň oznámilo, že v rámci plánovaných policejních reforem vznikne nový Národní policejní sbor, který převezme některé celostátní úkoly. Cílem má být uvolnit kapacity místních policistů, aby se mohli více soustředit na každodenní kriminalitu včetně vloupání. Podle vlády by se také měly do terénu vrátit tisíce policistů, kteří by měli posílit boj proti kriminalitě v místních komunitách. Debata o účinnosti těchto kroků však zatím pokračuje.
