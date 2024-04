Rozlučka Langšádlové na ČT: Není to ostuda, hájila své působení ve vládě

reklama

Končící ministryně nejprve hovořila o tom, že odchod byl jejím rozhodnutím. „Pan premiér na mě netlačil. Tak jak jsem s ním mluvila, tak byl spokojen s mou prací. A jako jeden z mála zná vědní politiku. Jako bývalý rektor. Vždycky říkám, že o tom, co dělám, co znamená vědní politika, v té vládě ví Petr Fiala a Mikuláš Bek. Protože jsou bývalými rektory a Petr Fiala byl i členem rady vlády,“ sdělila Langšádlová.

„Je normální, že se mění ministři. Je normální, když k těm výměnám dochází. Je hloupé, když někdo odejde po čtrnácti dnech, ale pracovat téměř 2,5 roku s plným nasazením není ostuda,“ řekla Langšádlová, dodala však, že kdy a jak se zrodilo rozhodnutí o odchodu, není otázka na ni.

„Vnímala jsem, že naše strana chce mít na mém místě, kdo bude lépe komunikovat tu agendu. Ta agenda se jmenuje vědní výzkum. Je to velmi specifická agenda. Vydávala jsem tiskové zprávy, pořádala jsem tiskové konference,“ zmínila Langšádlová, že věci, kterými se zabývala, byly poměrně složité. „Není ve mně žádná zahořklost, nestydím se za svou práci. I podle reakce akademiků, ale i Svazu průmyslu a dopravy... Vážím si jejich ocenění, vědí, co jsem dělala v té oblasti. To je pro mě velmi důležité,“ sdělila.

Odmítla, že by někdy šla cestou prezentace na sociálních sítích, že by točila například videa na TikTok.

„Snažím se dělat práci, kterou dělám, poctivě. Ať už jsem dělala evropskou politiku, hospodářský výbor, rozpočťák, rodinnou politiku, migraci, hybridní hrozby. Těch agend, které jsem měla možnost v Poslanecké sněmovně dělat, byla celá řada, vždycky jsem se snažila dělat to co nejpoctivěji. A stejným způsobem jsem přistoupila k vědnímu výzkumu a k vědní politice. Tam jsem nějakou práci odvedla, rozumím tomu, že bylo vnímáno, že měla být více vidět. Já to respektuji, oznámila jsem kolegům, že demisi podám, dnes jsem to potvrdila veřejně a tak to je,“ dodala.

Langšádlová v rozhovoru hovořila také o tom, jak je velkým zastáncem koalice SPOLU. „Jen díky této spolupráci pěti stran vlastně máme dnes demokratickou vládu. Je to velký závazek, já jsem tomu moc ráda, i proto jsem vzala to angažmá ve vládě, protože si myslím, že to je nebývalá příležitost, kterou asi ne vždycky všichni dobře využíváme. A je také pravda, že i v rámci té koalice SPOLU musí strana TOP 09 ještě více vědět, říkat a činy dávat voličům jasně najevo, že jsme proevropští, že jsme skupina lidí, kterým záleží i na životním prostředí. A spoustu dalších věcí,“ dodala.

