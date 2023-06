Rozmanitý svět. Moderní společnost. Tak poslankyně bránila manželství stejných pohlaví

MONITORING Manželství pro všechny bylo horké téma pořadu 360° na CNN Prima NEWS. Jeho uzákonění by podle lidoveckého poslance Aleše Dufky mohlo vést k narušení jasně daných limitů právního systému. Poslankyně Michaela Šebelová (STAN) se za to do něj opřela, že tím manipuluje a straší lidi.

Poslanec Dufek je toho názoru, že uzákonění manželství pro všechny prolomí červenou linii. „Myslím si, že pokud dojde ke změně občanského zákoníku, naruší se stávající rodina. Něco takového je pro nás červená linie,“ uvedl lidovec s tím, že se může stát, že za několik let bude pohlaví ještě víc, a tím pádem budeme mít i více koncepcí rodin.

„Já jsem tady asi ten racionální, který musí zastávat právní systém České republiky. Zákonodárce musí zastupovat právní systém, aby tu byl systém. Nemůžeme to tady jednou větičkou paragrafu 655 úplně celé převrátit,“ apeloval Dufek v pořadu 360° na CNN Prima NEWS

Chce snad Šebelová jako zákonodárkyně, aby se systém tímto způsobem zbořil? „Jsem přesvědčena o tom, že bychom se měli naučit respektovat, že svět je rozmanitý a vyvíjí se a je spousta způsobů, jak lidé žijí. A ten zákon by měl respektovat tu společnost, která je moderní. My tu právě teď máme právní vakuum, kdy máme rodiny, které žijí, vychovávají děti a najednou my nemáme právní ochranu těchto dětí,“ uvedla poslankyně.

„Nemáme žádné právní vakuum. Žádné právní vakuum nemáme!“ gestikuloval výrazně odmítavě Dufek, který se následně s Šebelovou začal dohadovat, kdo komu skáče do řeči. „Pokud dojde ke změně občanského zákoníku, naruší se stávající rodina a z výjimečných situací se stanou pravidla. A to my nemůžeme dopustit,“ trval si na svém. Usmívající se Šebelová nad Dufkovými slovy následně popřela, že by se stávající rodina touto změnou narušila.

Šebelová je toho názoru, že debaty o manželství či partnerství a debaty o rodičovství je třeba oddělit. „Celý ten problém by se neměl odvíjet od toho, zda se bavíme o biologické potřebě mít děti. Cílem manželství totiž není to, abychom měli děti. Cílem manželství je, že dva lidé, kteří se mají rádi, spolu chtějí žít. Manželství a rodičovství jsou dvě oddělené debaty,“ nabídla svůj pohled.

Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová, která byla také hostem pořadu následně kontrovala, že „manželství je především o dětech a celý tento spor je o jejich výchově“.

Vzápětí se ozvala poslankyně, že když zastává práva dětí a apeluje na to, aby nebyla ohrožena jejich práva, sama tak svými názory činí. Souhlasila s tím, že právo dítěte by mělo být na prvním místě. „Neměli bychom přání dospělých projektovat do toho, jak na právo dětí nahlížíme. Prosím vás tedy – nepromítejte do ochrany práv dětí svůj vlastní postoj,“ vyzvala ji.

Podle Jochové může v souvislosti s řešením tématu dojít ke změně celého konceptu manželství. „A kde bylo redefinováno manželství, redefinovalo se i rodičovství,“ zdůraznila.

