Rozpočet: Okamura poslal Babiše do háje. A nebyl sám

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně přiznal že jeho menšinová vláda s ČSSD v tuto chvíli podporu pro návrh rozpočtu nemá. Jednání vládě o podpoře rozpočtu přitom mimo jiné nabídl předseda SPD Tomio Okamura. Chce se bavit s vládou o řadě pozměňovacích návrhů, které předložili.

Ke škrtu v kapitole rozpočtu obrany, kterým své hlasy podmiňuje KSČM, se Babiš dnes znovu postavil záporně. Ministerský předseda jmenovitě požádal opoziční lídry, aby jejich poslanci opustili při dnešním hlasování o rozpočtu jednací sál a umožnili tím jeho schválení. Z opozičních řad zaznívaly nesouhlasné reakce.

"Když odejdete ze sálu, tak to bude konstruktivní krok z vaší strany," prohlásil Babiš. Takový postup by podle něho odblokoval situaci a pomohl by překonat největší zdravotnickou a ekonomickou výzvu za posledních 30 let. Opoziční strany by pak podle něho mohly říct voličům, že i když premiéra a jeho vládu nesnášejí, obyvatelé jsou pro ně důležitější.

Předseda KSČM Vojtěch Filip dopoledne před poslanci řekl, že přesun deseti miliard korun z ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je kvůli epidemii nového koronaviru nutný a komunisté na tom trvají. "Kladou si podmínky, které pro nás nejsou přijatelné," komentoval komunistický požadavek Babiš.

Podotkl také, že informační systémy nejsou na rozpočtové provizorium, které Česku hrozí, přizpůsobeny.

"My z žádného sálu odcházet nebudeme," prohlásil předseda SPD Tomio Okamura. Kritizoval Babiše za to, že vláda dává peníze "promigračním neziskovkám". Šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek poznamenal, že ho Babiš nabádá, aby nevykonával svůj poslanecký mandát. "Odmítám opouštět Sněmovnu jenom kvůli tomu, že nemáte dostatek hlasů pro to, abyste schválili tento rozpočet," vzkázal ministerskému předsedovi.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík vyzval premiéra k tomu, aby odpískal "daňový paskvil", který předložil poslancům. Měl na mysli Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy a zdaňování sazbami 15 a 23 procent, který čeká opětovné sněmovní posouzení potom, co daňový balíček vrátil poslancům s úpravami Senát. "Máme tady premiéra, jehož vláda nemyslí na budoucnost našich dětí a vnuků," řekla Věra Kovářová (STAN). Babišovi vytkla mimo jiné to, že jeho vláda neuskutečnila žádnou reformu, nabrala nejvíc úředníků a že on působí největší chaos ve veřejných financích.

Zatímco obvykle trvá schvalování návrhu státního rozpočtu do večera, dnes se zdá, že poslanci by mohli hlasovat už odpoledne.

