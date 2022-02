Rozvolnit, nebo vyhraje Okamura! Flegr znovu šokoval

Profesor Jaroslav Flegr, který během epidemie proslul svými varováními o „mrazácích v ulicích“ či analýzou tvrdící, že s příchodem omikronu do Česka dojde ke zhroucení státu, nyní míní, že již přichází čas, kdy by měla vláda i přes ztráty na životech sáhnout po rozvolnění opatření. Jinak nám mají hrozit mnohem dalekosáhlejší důsledky. Lidé v postkomunistických zemích podle biologa totiž „nějaké etické otázky týkající se ceny lidského života neřeší“ a bez rozvolnění dojde na ještě větší počty zmařených lidských životů. „Mohly by vyhrát protidemokratické síly – ANO s Okamurou,“ ukázal Flegr ve své predikci, co je ještě nebezpečnější než pád restrikcí.

reklama

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 2% Jelcin 0% Putin 94% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 624 lidí



Ještě na sklonku loňského roku totiž známý evoluční biolog předpovídal, že se s příchodem varianty omikron dost možná blíží zhroucení státu. Ve své analýze pro vládu Flegr předpověděl, že se lidé zavřou sami a že bude nemocná až třetina obyvatelstva Česka zároveň. „Občany by bylo třeba dopředu upozornit, že by se měli připravit i na možnost, že nebude vhodné, či dokonce možné vycházet i několik týdnů z domu. Měli by proto mít přichystané zásoby svých léků a raději i základních potravin a peněz v hotovosti,“ radil Flegr vládě s tím, že dojde zřejmě i na „dílčí výpadky v zásobování včetně možných výpadků v zásobování elektřinou a plynem“.



Přestože na konci prosince Flegr varoval před příchodem omikronu analýzou hovořící o týdnech, kdy lidé nebudou vycházet ze svých domovů, nyní již své predikce značně upravil, a hovoří dokonce o hrozbě, která by nastala, pokud by vláda opatření neuvolnila. Fotogalerie: - Žilina za pandemie

Současné rozvolňování jej prý i přesto vůbec netěší. „Je velký rozdíl, zda se nakazíme ‚ve špičce‘, kdy nemocnice přestávají stíhat, nebo později, kdy už navíc bude k dispozici lék paxlovid, který dokáže v 90 % případů zvrátit nepříznivý průběh nemoci. V normálně fungujících zemích navíc platí, že s každým týdnem, o který se podaří odsunout nástup epidemie, se zvýší procento osob s dokončeným očkováním. V postkomunistických zemích, a tedy ani v Česku, se tahle výhoda bohužel neuplatní – lidé se téměř přestali očkovat,“ komentuje biolog rozhodnutí nového kabinetu postupně strhávat proticovidová opatření.



Nová vláda je podle Flegra v rámci vakcinace obyvatel „ještě horší“ než ta expremiéra Andreje Babiše (ANO), jenž se prý „s chybějící slezinou alespoň bál o svůj život a možná i o životy těch hloupějších seniorů tvořících v posledních letech těžiště jeho voličské základny“.



„Čeho se bojí nová vláda, nevím. Hlasité menšiny křiklounů, nebo ztráty obliby či tolerance velmi početné skupiny ‚slušných lidí‘, kteří na rozdíl od křiklounů zatím nechtějí nikoho věšet, zato však chtějí nejpozději včera ‚normálně žít‘. Tedy přestat se omezovat kvůli nějakým neznámým důchodcům, ‚co by umřeli za pár let tak jako tak‘,“ komentuje Flegr s tím, že tak má „rozvolňování bez ohledu na životy ohrožených v postkomunistických zemích patrně většinovou podporu obyvatelstva“. Fotogalerie: - Stop covid teror

Lidé u nás podle profesora „po 50 letech systematické devastace morálky národa fašismem a komunismem jen velmi matně tuší, co je to etika“, a za těchto okolností by se prý již „držet pokličku na hrnci násilím nemuselo politicky vyplatit“.



Pokračování restrikcí by podle Flegra znamenalo velmi nebezpečný scénář. „V příštích demokratických volbách by mohly drtivě vyhrát protidemokratické síly – ANO s Okamurou by mohli klidně získat ústavní většinu a potom sbohem Evropská unie, sbohem NATO,“ varuje profesor Flegr se slovy, že bychom nyní měli rozvolnit i přes ztráty na lidských životech, jinak bychom „za prohru demokratických stran v příštích volbách zaplatili cenu mnohem vyšší, a to i co do počtu zmařených lidských životů“.



Nyní se tak již podle biologa rozvolnění nevyhneme, a tak je na stole se co nejvíce očkovat, i přestože již podle Flegra vakcíny proti covidu nákaze nezabrání – jejich důležitost totiž vidí v rámci ochrany proti těžkému průběhu nemoci. „Je třeba neustále připomínat, že omikron je pro neočkované zhruba stejně nebezpečný jako původní wuchanská varianta viru, tedy ta, která jen v Česku pozabíjela přes 17 tisíc lidí. Omikron zabíjí méně jen proto, že velká část obyvatelstva už byla očkována či nemoc prodělala,“ míní profesor evoluční biologie. Fotogalerie: - 100 000. očkovaný

Stát by podle něho měl „konečně začít bojovat s lidmi a médii, kteří a která soustavně šíří lži týkající se covidu a očkování“. „Ve spolupráci s bezpečnostními složkami by měl vytipovat hlavní zdroje dezinformací a zmapovat toky peněz k těmto zdrojům. Policie musí následně zajistit, aby nikdo nemohl na šíření dezinformací vydělávat, a musí přerušit příslušné toky prostředků. Osoby, které nebezpečné dezinformace šíří, musejí být pohnány co nejrychleji před soud,“ jmenuje svůj recept na zvýšení proočkovanosti.



Lidé by pak podle Flegra měli „zachovat klid a veselou mysl“ a nerozčilovat se „nad nepohodlím způsobeným pandemií, nad hloupostí a bezohledností části našich spoluobčanů, nebo nad nějakým hloupým tahem naší vlády“. „Uvědomte si, že právě vy jste prošli možná nejhorší krizí naší doby úspěšně. Zejména v porovnání s těmi skoro 50 tisíci našimi spoluobčany, co už se nerozčílí nikdy,“ uzavírá profesor.

Psali jsme: Zabijácká hovadina Tečka. Dusno: Tvrdě se účtuje To je konec. Hejma slyšel o EU a rušení opatření. A díval se na TV Smrt po vakcíně. Kubek pod tlakem. Pravda o výhodách očkovaných Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Tradiční spinningový maraton

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.