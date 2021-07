Rozvrací a pozvrací. Kolář junior od prezidenta už neočekává nic dobrého

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 z TOP 09, kandiduje do Sněmovny místo Dominika Feriho. A už teď počítá s tím, že se prezident Miloš Zeman bude po volbách znovu vyžívat v tom, jak rozvrací společnost, když každou chvíli někoho pozvrací. Po volbách musí dostat jasnou zprávu nejen on, ale také Rusko. Zprávu, že jim Česko nepatří.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v rozhovoru pro Forum24.cz připomněl, že sám prezident ještě na počátku roku 2021 navrhoval, aby ANO a ČSSD utvořily předvolební koalici. Ale když s tímto nápadem narazil u sociálních demokratů, začal tvrdit, že předvolební koalice jsou podvodem na voličích. Podle Koláře tím jen ukázal, že neváhá dělat, co se mu zrovna nejvíc hodí. A stejně bude podle Koláře postupovat i po volbách, ať už dopadnou jakkoli.

„Je to něco, v čem se vyžívá, a svým způsobem se na to těší, až zase rozvrátí společnost,“ poznamenal Kolář.

To, že si prezident bude dál dělat, co chce, ukázal podle Koláře i v kauze Vrbětice, kde, jak Kolář říká, nepostupoval dobře ani on, ani vláda. Prezident dodnes vypráví o několika verzích, a Česká republika nedokázala připravit českou diplomacii na vyjednávání se spojenci. Výsledkem je vlažná reakce spojenců na celou kauzu a ruské vyčkávání, jak v Česku dopadnou volby.

„Příští vláda musí dát prezidentovi jasně najevo, kdo je tvůrce zahraniční politiky. Není to Pražský hrad, ale Strakova akademie. Pan prezident si začal dělat, co chce, a když to spojíme s premiérem, který zahraniční politiku vůbec nechápe a vlastně se jí nevěnuje, tak to potom dá situaci, ve které jsme teď: česká zahraniční politika je nečitelná. Je potřeba dát Rusku najevo, že patříme jinam – do západních struktur,“ uvedl Kolář.

V tuto chvíli podle Koláře vstupujeme do nové éry.

„Po třiceti letech se dostáváme z postkomunistické éry a začíná éra nová. Dnešní vláda se opírá jednou nohou o komunisty, druhou o nácky. Na Hradě máme prezidenta, který si libuje v tom, že může každou chvíli někoho pozvracet – nenapadá mě jiný výraz, omlouvám se –, a vyhovuje jim stav, kdy je Česká republika nečitelná, inklinující k východním mocnostem,“ zlobil se Kolář.

V jedné věci však s prezidentem souhlasí. Nevidí důvod, aby se v Praze konal pochod na podporu sexuálních menšin, protože ty mají konkrétně v Česku dost práv.

„Vždycky jsem si říkal, že nevidím důvod, proč by se v Praze měl konat průvod Prague Pride, protože sexuální menšiny u nás nejsou nijak utiskovány. Když to dělají v Moskvě, kde jsou homosexuálové a transgender lidi opravdu na blacklistu, tak je to v pořádku a podporuju to,“ pravil.

Zeman ale svým vyjádřením o tom, že mu jsou transgender lidé odporní, celou debatu vyhrotil natolik, že bude odvedena zcela jinam a nikomu to nepomůže.

